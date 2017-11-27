Кокорин: в это трудно поверить, но я не люблю и не пью шампанское

Александр Кокорин осенью поразил всех своей результативностью. Доволен ли он сам своей игрой? На что Александр готов в случае победы «Зенита» в Лиге Европы? Хочет ли поиграть за границей? Какое шампанское любит больше всего? Знают ли футболисты «Зенита» зарплаты друг друга? Готов ли он посмотреть матч команды с фан-сектора? Часто ли даёт деньги в долг? Форвард «Зенита» и сборной России в преддверии матча со «Спартаком» отвечает на самые разнообразные вопросы наших пользователей.

— Александр, в «Зените» сейчас много аргентинцев. С какими русскими фразами – смешными и необходимыми – их познакомили именно вы? (Вячеслав)

— Слушайте, это тяжёлая история. Они даже на английском не понимают — про русский вообще молчу. Знают «добрый день», «приятного аппетита». Но хотелось бы побольше. С другой стороны, у меня тоже с испанским никак. Знаю базовые фразы, но по жизни они не особо нужны.

— С чем связано ваше феноменальное преображение как игрока? Ваш КПД в первом круге просто зашкаливает. (Вячеслав)

— Не скажу, что показатель особенный. По статистике этот сезон у меня лучший в карьере, но я уже не раз говорил: команда стала сильнее.

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— Вы опасались за своё будущее с приходом Манчини? Или, несмотря на приглашение целой группы новых игроков, вам сразу дали понять, что вы будете в обойме? (Валентин Анохин)

— Нет, мне не давали это понять. Мне было интересно узнать, что Манчини за тренер – всё-таки у него громкое имя. Я изначально понимал, чего он требует и хочет от игроков. Так что я не опасался, а с интересом ждал возможности совместно поработать.

— Устраивает ли вас ваша игра? Не считаете, что могли достичь гораздо большего? (Олег Ионов)

— В принципе устраивает, но в последнее время мешают проблемы со здоровьем. Это не позволяет показывать ту игру, которую все привыкли видеть в моём исполнении. Это единственное, что расстраивает. Но выбор небольшой: либо продолжать играть, либо уйти в бессрочный отпуск.

Александр Кокорин и Роберто Манчини Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Глушаков сказал, что очень устал»

— Вы первым хотели заменить в рамке Лунёва в матче с Испанией. У вас уже был такой опыт? (buffonische)

— В официальной игре – нет. Разве что на тренировке могли надеть вратарские перчатки ради забавы.

— Над чем смеялись со Смоловым, когда надевали вратарский свитер? (Сергей Сырцов)

— Ну, всё-таки это было необычно. Из полевых игроков нашего поколения, наверное, ещё никто не вставал в ворота.

— Расстроились, когда Глушаков отобрал вратарские перчатки? (Дмитрий)

— Нет. Денис подбежал и сказал, что он очень устал. На самом деле, весёлого было мало. Столкновение у Андрея получилось страшным. Было не очень понятно, что там у него. Хотели поскорее закончить матч и разобраться, что с ним.

— И как он там, что врачи говорят? (Павел)

— С Андреем всё хорошо. Виделись на базе — сказал, что в ближайшие туры хочет вернуться на поле.

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— У кого из испанцев взяли футболку? (Паха Вектор)

— У Асенсио. Мой друг болеет за «Реал» и просил достать майку.

— С кем хотели бы сыграть в группе на чемпионате мира, а с кем нет? (Вячеслав)

— Уфф… По последнему опыту могу сказать, что лучше встречаться с грандами. Они дают играть в футбол, да и на поле находятся легендарные личности – с ними интересно. Испания, Аргентина – с этими командами приятно соперничать. Они дают двигаться, много не обороняются, как многие страны, а именно играют в футбол.

— За кого будете болеть на чемпионате мира после окончания группового этапа? (buffonische)

— Опять вопрос от Буффонища! Я так понимаю, человек за итальянцев болеет. Но они, к сожалению, на чемпионат мира не попали. Я ни за кого не буду переживать. Только за сборную России.

— После окончания матча Италия — Швеция Буффон не мог сдержать слёз. Может ли кто-то в сборной России так сильно отреагировать на обидное поражение? (Антон)

— Боюсь, что в случае с Буффоном сказалось не столько обидное поражение, а то, что итальянцы не попали на чемпионат мира. Это единичный случай в истории. И его последний шанс сыграть на большом турнире за сборную — именно это его и расстроило. Ничего страшного, Буффон провёл замечательную карьеру. Обидно, конечно, что его не будет на ЧМ, но такое в футболе тоже бывает.

Буффон и ещё 10 звёзд, которых мы не увидим на чемпионате мира Для многих это был бы последний мундиаль.

— Когда вы плакали в последний раз?

— Ооо… Не помню. Давно было.

— Какие задачи надо ставить сборной России на домашнем чемпионате мира?

— Минимальная – выход из группы. ЧМ – большой праздник для страны, и невыход команды из группы станет серьёзным разочарованием.

— Ваши личные задачи на турнире? (Василий Аксютин)

— Провести все возможные матчи и принести максимальную пользу команде: забить или отдать. Майками поменяться? Таких задач не ставлю. Хотя, конечно, если Роналду предложит, я поменяюсь (смеётся).

Александр Кокорин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Мини-бар в отеле у футболистов всегда пустой»

— В «Зените» есть холостые футболисты? (Светочка)

— Есть (улыбается). Но называть фамилии не буду: вдруг кто-то расписался, но держит это в секрете?

— У кого в «Зените» самый сильный удар? (Витек)

— Был у Халка, а сейчас примерно у всех одинаковый.

— Кто самый быстрый? (Витек)

— Надеюсь, что я!

— Кто самый весёлый после Дзюбы? (Витек)

— Все ребята с чувством юмора, но Дзюба далеко впереди всех.

— Кто самый хмурый? (Витек)

— Совсем уж хмурых нет. Есть те, кто меньше всех участвует в словесных перепалках. О, назову Полоза. Он про меня что-то не так давно говорил, поэтому назову его самым хмурым!

— Кто самый модный?

— Аргентинцы! В любую погоду. Несмотря на дождь, снег, серость – всегда на утренних тренировках хорошо выглядят.

— Игрокам «Зенита» разрешают пользоваться мини-барами в отелях? (Сергей Москвитин)

— Они у нас пустые. Используем их как холодильники.

— У вас есть прозвище в «Зените» или в сборной? (Андрей Бусыгин)

— Все пытаются назвать по фамилии – Кокора, Кокоша.

— Знают ли футболисты зарплаты друг друга? (Славик)

— Кто-то сам рассказывает, а кто-то придерживается конфиденциальности и молчит. Если кто-то спрашивает, и я понимаю, что человек не балабол, то я ему скажу. А так считаю, что это не нужно.

— В Америке у хоккеистов зарплаты открыты. В России так получится?

— В России люди злые — любят посчитать чужие деньги, не понимая, что это тяжёлый труд.

«Если фанаты пригласят на трибуну – пойду с радостью»

— Чем кормят на базе «Зенита»? Что любите лично вы? (Виктор Молоков)

— Кормят хорошо, но я стараюсь после тренировки уехать и поесть дома. Мне нравится вся русская кухня. Как и многие, люблю жареную картошку, потому что в течение сезона почти её не ем.

— Если будете пропускать какой-то матч — готовы посмотреть его не из VIP-ложи, а с болельщиками «Зенита» на трибуне? (Антон)

— У нас обычно это происходит так: если игрок пропускает матч по той или иной причине, клуб выдаёт ему билет и решает, куда его посадить. Но если пригласят фанаты – пойду с радостью.

— Какие шансы у «Зенита» взять Лигу Европы? На что вы готовы ради этого? (Мария Сомова)

— Можете придумать мне «челлендж». Так что если выиграем, с радостью что-нибудь сделаем. А шансы-то большие – главное справиться с паузой перед плей-офф турнира. Надо продолжить играть так, как мы играли в группе.

— Ваши судьбы тесно переплетаются с Фёдором Смоловым. Вы оба начинали в «Динамо», оба подвергались массовой критике из-за нефутбольных вещей, спустя какое-то время резко стали героями, и все начали вас хвалить. Как вы относитесь к критике? И насколько близко к сердцу её принимаете? (Вячеслав)

— Совершенно спокойно — в том, чем мы занимаемся, без критики никуда. Но та критика, которая адресовалась мне и Феде, не всегда была делу. Нас много критиковали те, кто сам ничего не делает. А люди, которые не разбираются в теме, читали это всё, и потом у них складывалось о нас негативное мнение. Я не читаю отзывы, комментарии, которые пишут обо мне: ничего нового я там не увижу. Когда играешь, сам понимаешь свои ошибки, где-то тренер подсказывает. Когда начинали играть, было интересно, но в итоге понял, что от любви до ненависти один шаг. У нас очень мало настоящих экспертов. По себе могу сказать, что буду слушать Сашу Кержакова.

Фёдор Смолов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— А комментарии к своим записям в соцсетях вы тоже не читаете?

— Они у меня уже закрыты. В последних были в основном просьбы одолжить деньги. Стало неинтересно.

— Так вы даёте деньги в долг? (Васисуалий)

— Даю. Но в основном близким друзьям или родственникам.

— Самая большая сумма, которую вам не вернули?

— Есть такие ребята – сейчас как раз вспомнил о них. Сумма большая. Может, они сейчас посмотрят это видео, совесть проснётся, и они мне всё-таки наберут? (Улыбается.) И таких людей много.

— И сейчас у вас тоже занимают деньги?

— Да. Это, кстати, хороший способ понять, кто настоящий друг, а кто – просто знакомый. Я так достаточно «друзей» потерял. Даже самому было интересно: неужели человек был настолько неискренен?

— Вы ещё хотите за границу? (Владимир Сурков)

— Отдохнуть или поиграть? Если поиграть, то хочу! Если будет хорошее предложение, то мы с клубом его рассмотрим. Но это должна быть команда лучше «Зенита». Денежный вопрос не так важен.

— Будучи игроком «Динамо», вы заявили, что если и покинете столичный клуб, то только ради Европы. Зачем сказали так? Ведь наверняка жалели об этом? (dimas26)

— Не жалел – в тот момент я так и думал. Но когда к тебе приходят и говорят, что ты не нужен – невольно пересматриваешь свои взгляды. И больше я никогда так не скажу. Понял, что в моей профессии не всё зависит от меня.

— Какой был последний вариант уехать? (Владимир Сурков)

— Старая история с «Арсеналом» и арендой.

Александр Кокорин Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

— Каким должен быть минимальный уровень клуба, чтобы вы уехали за границу? Условно, «Лестер», «Валенсия» – да, нет? (Сергей Знаменский)

— «Лестер» выдал феноменальный сезон, а потом провалился. Если говорить о той команде, которая стала чемпионом, то да, я бы хотел в ней поиграть. А если о той, что сейчас – то, конечно, нет. «Зенит» намного сильнее. Про «Валенсию» ничего сказать не могу.

— Бесит, когда за вас решили, что вы должны уезжать в Европу на зарплату в три раза меньше? (Григорий)

— Нет, не бесит. О чем-то же людям нужно поговорить. Если я не отвечаю на эти вопросы, всегда найдутся те, кто может обсудить эту тему за меня.

«Хотели с Дзюбой праздновать голы этим «месседжем»

— Во сколько лет вы в первый раз поиграли в футбол? (Магомед Шамилов)

— Лет в 5-6. В секцию пошёл в 7, а профессионально начал заниматься в 10.

— В честь кого вас назвали Александром? (Дима Толстых)

— Вопрос к маме! Я не интересовался. Но имя мне нравится.

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— Расскажите о приколе Дзюбы, о котором ещё никто не рассказывал. (Григорий)

— Не то чтобы прикол: Дзюба очень много кушает. Это забавно выглядит, когда сидишь с ним в кафе: Артём ест за пятерых! Увидите его в ресторане – сами понаблюдайте, как он ест и из какого стакана пьёт.

— Что вы имели в виду, делая совместный «месседж» с Дзюбой? (Григорий)

— Мы с Артёмом изначально хотели так праздновать голы. Но после того как перевернули смысл всей истории, мы от этого «месседжа» отказались. Не то чтобы я был шокирован реакцией общественности. Но обижает, что все сразу стали высказывать мнения, не разобравшись в ситуации. Меня в принципе уже ничего не расстраивает.

— Дон Манчини сказал, что вам с Дзюбой необходимо забить 35 голов на двоих. Вы ещё верите, что выполните задачу? Что будет, если не сможете? Манчини отчислит Дзюбу? (Петр)

— Думаю, если мы не забьём 35, но станем чемпионами, Дон Манчини будет счастлив. А если забьём, но чемпионами не станем, то всем вообще будут безразличны наши индивидуальные показатели. Надо забить столько, чтобы «Зенит» был на первой строчке.

— Вы пока забиваете чаще, чем Артём.

— Думаю, он оставил свои голы на вторую часть чемпионата.

— В «Зените» есть штрафы? За что и на сколько вас штрафовали в последний раз? (Андрей Суворов)

— Штрафы есть, их много. Меня штрафовали за опоздание на теорию: всего пара минут — уже штраф. Суммы большие, и они установлены как раз для того, чтобы игроки не смогли расплатиться за несколько пропущенных занятий.

— Почему команда не играет в фиолетовой форме? Я прямо с нетерпением жду игры «Зенита» в этой форме! (Тимофей Бубнов)

— Нас этот вопрос самих интересует. Она нам больше всего из трех комплектов понравилась. Понятно, что клуб старается поддерживать традиционные цвета, но другие команды играют в третьем комплекте, и ничего страшного.

Артём Дзюба и Александр Кокорин Фото: РИА Новости

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«Когда был в «Динамо», чувствовал, что команда вылетит»

— То, что происходит с «Динамо», — боль для вас? Или вам по барабану? (Сергей)

— Я уже давно не в структуре клуба. Но когда я там находился, уже чувствовал, к чему всё это приведёт. Так и получилось – команда вылетела. Обидно, что всем на тот момент была безразлична судьба клуба. Кроме футболистов, думаю, никто не понимал, что именно так и случится. А что происходит сейчас – это уже вопрос к нынешнему руководству клуба. Знаю всех ребят, со многими хорошо общаюсь. Считаю, что только руководству «Динамо» по силам вернуть ту команду, за которую все болели и ради которой приходили на стадион.

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— Чувствуете себя причастным к тому вылету? Спрашивали себя по итогам того сезона: мог ли я сделать больше в тех 8 играх? (Руслан Шелгунов)

— Абсолютно не чувствую. Я хотел остаться в клубе, доиграть до конца сезон перед чемпионатом Европы. Но в тот момент были люди, не заинтересованные в том, чтобы я оставался.

— Есть желание однажды вернуться в «Динамо» — футболистом, тренером, функционером? (Руслан Шелгунов)

— Не заглядываю так далеко. По поводу тренерской карьеры вообще отдельный вопрос, а насчёт других направлений – пока не понимаю, чем я там могу быть полезен. Хотелось бы сперва разобраться со своей карьерой игрока, провести её успешно и довести до конца.

— Хотите остаться в футболе на всю жизнь?

— Мне бы вообще не хотелось кого-то тренировать. Работать с детьми – может быть. Но тренером взрослой команды я себя не вижу.

«Уважаю не профессии, а профессионалов»

— К какой профессии вы относитесь наиболее уважительно? (Вячеслав)

— Вот недавно обсуждали шахтёров – про них очень интересно рассказывал один из массажистов «Зенита». Он из города, в котором есть две основные профессии, одна из которых шахтёр. Он рассказывал, насколько это тяжело и что после завершения карьеры шахтёра люди долгое время проводят в больнице, чистят лёгкие.

Вообще, мы часто сталкиваемся с тем, что на людей из различных профессий наговаривают, но ведь некоторые даже элементарную работу не могут выполнить. Поэтому я уважительно отношусь тем людям, которые профессиональны в своей сфере.

— Кто ваш любимый хоккеист? (Ян Проворный)

— Вот про хоккей – это вообще не ко мне. Все знают именитых хоккеистов, но я не очень разбираюсь в их роли на льду. Мне нравятся другие виды спорта.

— Вы поддерживаете дружбу с Мамаевым? (Денис Васильев)

— Конечно – я же крёстный его дочки!

— Когда в последний раз дрались? (Дмитрий Боровой)

— Года полтора назад. Была небольшая стычка в кафе. Человек болел за другой клуб и пытался задеть меня. Ничего серьёзного – мы дали ему понять, что он не прав.

— Сколько стоит проезд в метро? (Андрей)

— Думаю, рублей 50. 45 в Питере? Чуть-чуть не угадал. Насколько я помню, в Москве чуть дороже.

— На вашей странице в «Инстаграме» нередко можно увидеть, как вы играете в компьютерные игры. Какие именно вы любите? (Вячеслав)

— Сейчас играю в Battlegrounds – это последняя игрушка, которая побила все рейтинги в виртуальном мире. Думаю, геймеры уже хорошо с ней знакомы. Советую всем попробовать! Напряжение не снимает, но помогает занять время.

Александр Кокорин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Не люблю шампанское и никогда его не пил»

— Расскажите о самом крутом Новом годе в вашей жизни? Где вы его отмечали? Чем запомнился? (Сергей Смышляев)

— В последнее время сидим с семьёй. Ощущение праздника чувствуется только до часа ночи, а потом все расходятся. Запоминающиеся празднования были года три-четыре назад, когда отмечал на родине с друзьями в Белгородской области. Там чувствовался праздник, гуляли, как положено в нашей стране. Честно, в жаркой стране не хватает не только снега, а атмосферы. Там всё заканчивается в час ночи — люди гасят свет и ложатся спать. Конечно, Новый год надо праздновать в России. Но так совпало, что отпуск у футболистов выпадает как раз на эти даты. Хочется побыть там, где солнце. Так что в этом году, наверное, снова отправлюсь в тёплые страны.

— Какое шампанское вы выпьете на Новый год? (Мишаня)

— Не пью шампанское и никогда его не пил – хоть в это сейчас и трудно поверить. Не люблю. Хотя мне дарили детское шампанское. Больше всего люблю пиво – и то если хорошее. Из крепкого алкоголя могу выпить виски. Но его надо пить правильно, иначе потом голова болит.

— Куда бы отправились на машине времени, будь у вас такая возможность? (Сергей Андреев)

— Наверное, в древние века – хотел бы посмотреть бои гладиаторов или увидеть древнерусскую битву.

— Я родом из Нового Оскола, города по соседству с Валуйками. Приезжаете ли вы домой? Когда были в последний раз? (Елена Козлова)

— Раньше старался приезжать в каждый свой отпуск. Родители, бывает, ездят туда пару раз в год. Я в последнее время не приезжаю — из-за плотного графика совсем нет времени. А когда появляется возможность, сразу стараюсь уехать в тёплые края, чтобы погреться и искупаться. Практически все знакомые и родственники сейчас рядом со мной, в Москве, а в родном городе почти никого не осталось. Но как-нибудь я обязательно приеду.

— О чём вы в последний раз мечтали? (Валерия Иванова)

— Об отдыхе! Вот о чём я сейчас мечтаю, так как очень мало выходных: просто выспаться наконец и никуда не ездить.



Конференцию вели Дарья Тубольцева и Анатолий Романов.