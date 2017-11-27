Сумасшедшая развязка в Хабаровске: незабитый пенальти, перекладина, гол

Вход на матч СКА – «Локомотив» был бесплатный. На стадионе зрителей бесплатно поили чаем и кормили бесплатной кашей. Правда, зрители в основном не поддались на это пиршество и остались дома. Странно, ведь утром в Хабаровске потеплело до -13°C. Рискнувшие прийти 4011 болельщиков сбились в тесную группу на центральной трибуне.

Пресс-служба «Локомотива» перед началом матча всех успокаивала: игроков попытались максимально подготовить к экстремальным условиям. Термостельки, разогревающие мази и барсучий жир. Давно такие слова не использовались в статьях о футболе.

Кстати о футболе. Можно отметить неплохое движение команд без мяча. Все игроки интенсивно прессинговали и начинали ускорения даже без особой надежды на пас на ход. Приятно видеть такие скорости в нашем футболе.

Первая осмысленная атака «Локомотива» закончилась голом. Довбня отбил удар Коломейцева, а Черевко после добивания Фарфана неловким движением внёс мяч в собственные ворота. Просто несчастный случай: мороз, негнущиеся ноги…

Гости тоже допускали ошибки. Виталий Денисов головой вынес мяч к линии собственной штрафной – на Федотова. Тот ударил, подобрал мяч и ударил снова. Забил. Кстати, Виталий Денисов – единственный игрок «Локо», который вышел на поле без банданы.

Следующие полчаса «Локомотив» топтался перед штрафной СКА. Гости пытались пробиться через центр, хозяева это заметили и быстро построились двумя рядами перед воротами. В этом ограждении мяч застревал до конца первого тайма. Нашлось место для игры пяткой: Антон Миранчук отыграл на Фернандеша. Красиво и точно. Причём это была не первая пятка в матче: в начале тайма Маркович пяткой оставлял под удар Федотову.

На второй тайм Алексей Поддубский, который до того эпатировал непокрытой головой, решил надеть шапку. А команды старались играть в футбол. Есть доказательства. Например, отличный пас Виталия Денисова на Антона Миранчука. Одним пасом Денисов отрезал всю защиту и вывел Миранчука практически один на один прямо по центру ворот, но тот промедлил и потерял мяч. Игроки СКА выбегали в контратаки после перехватов: Дедечко разгонял мяч, Федотов и Маркович подхватывали. Ладно, до них контратаки добирались редко. «Локомотив» начал активнее атаковать флангами, особенно левым, куда сместился Антон Миранчук.



Команды старались, но «старались» и «получилось» — разные вещи. Количество так называемых вторых мячей привело бы Хосепа Гвардиолу в ужас. Классный момент в середине второго тайма – Довбня спас после удара Коломейцева – скорее исключение на фоне постоянной возни. Возможно, не забыли о переломах, которые на этом поле в прошлом туре получили Алексей Березуцкий и Георги Миланов. Это просто предположение, но когда жёстко столкнулись Игорь Денисов и Александр Черевко, оба тренерских штаба подскочили, а команды за секунду собрались вокруг пострадавших. Обошлось.

Ломай систему, а не кости. Как вымораживает российский футбол У ЦСКА два перелома после матча в минус 17. «Локомотив» на очереди?

Мяч медленно катился и почти не отскакивал. В штрафной «Хабаровска» было тесно, скорость паса имела решающее значение, а пасы получались в недодачу. У Фарфана и Фернандеша несколько раз повторялась одна и та же ошибка: они делали финт, потом рывок, а мяч оставался на месте. Навесы с флангов просто не доходили до адресатов, приходилось играть через центр. Под конец матча «Локомотив» был в буквальном смысле похож на поезд: команда выстроилась длинно и узко.

Приспосабливаясь к условиям, гости стали играть в пас со всей силы. Мяч отлетал от принимающего игрока – но хотя бы долетал до него. Джефферсон Фарфан за неделю налетал 48 тыс. километров, но в Хабаровске ему с трудом давался каждый метр. Но на 92-й минуте он сделал один рывок – и получил по ноге от Дедечко. Пенальти, который стал символом этого матча: несильный удар, сейв Довбни (лучший игрок матча), медленное добивание Коломейцева в перекладину и ещё одно добивание от Фарфана. Почему ему никто не мешал? Риторический вопрос. Победа, и что ещё важнее, никто из основы не вылетел на полгода.

Матч дал ответ на один вопрос. Можно ли играть в футбол в таких условиях? Да. И можно даже не получить при этом травму, если повезёт. Но зачем это нужно?