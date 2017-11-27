Чёрная осень «Рубина»: одна победа за квартал. Бывало ли хуже?

«Истинный «Рубин» Бердыева увидите в сентябре», — оптимистично анонсировал скорое преображение казанской команды посреди лета Сесар Навас. Ему хотелось верить: двукратный чемпион страны явно засиделся в середняках. Но минул один месяц осени, другой, зима со дня на день наступит, а обещанным прогрессом до сих пор и не пахнет. Испанский ветеран ведь что-то другое имел в виду, а не то, что мы наблюдаем в исполнении «Рубина»? Но пока у казанцев всё плохо: ни чётко структурированной игры, ни очков.

Наблюдать команду самого прагматичного и расчётливого тренера РФПЛ рядом с зоной вылета по меньшей мере странно. Кто-кто, а Курбан Бекиевич всегда умел выжимать максимум пользы из минимума возможностей, а тут – не получается. То ли исполнители попались непонятливые, то ли тренерские методы нуждаются в модернизации и адаптации к имеющемуся контингенту – так сразу не поймёшь. Ясно одно: пока выступления «Рубина» не устраивают никого, кроме его конкурентов.

«Ростов» не побеждает с августа. Багаж Бердыева утерян? Спойлер: его не осталось ещё летом.

Однажды Бердыев переживал схожий старт в столице Татарстана: в далёком 2004 году «Рубин» имел после 18 игровых дней аналогичный очковый результат – те же 20 очков. Принципиальных отличий нынешней ситуации от вышеупомянутой минимум два. Первое – формула чемпионата: прошлая пробуксовка команды пришлась большей частью на весну. Второе – степень болельщицких ожиданий. После двух золотых пьедесталов, Лиги чемпионов и грандиозной трансферной закупки она по определению выше, чем была после сенсационной бронзы 2003 года.

«Рубин» после 18 туров («осень-весна»)



2011/12 – 28 очков

2012/13 – 31 очко

2013/14 – 23 очка

2014/15 – 30 очков

2015/16 – 20 очков

2016/17 – 26 очков

2017/18 – 20 очков.

После перевода чемпионата на «европейскую» систему «Рубин» только раз стартовал так натужно – в позапрошлом сезоне, когда о звёздах калибра Алекса Сонга или Максима Лестьенна Ринат Билялетдинов, а затем и Валерий Чалый мечтать не смели. Тому «Рубину» даже молоденький Азмун за счастье был бы, но он тогда забивал голы за другую команду Бердыева, ростовскую. Даже раскритикованный в России за невнятный игровой почерк и нерешительность в отношении слишком много о себе возомнивших гастролёров Хави Грасия на аналогичном отрезке дистанции набрал на шесть очков больше. А уж такой кошмарной осени, как нынешняя, «Рубин» в новейшей истории ещё не переживал.

Шесть поражений, три ничьи и всего одна победа, полдюжины пунктов из 30 возможных – даже «середнячковым» осенний график «Рубина» не назовёшь. «Тосно», «Динамо» и «Анжи», устроившиеся в таблице позади казанцев, с сентября по ноябрь играли успешнее. На показатели рубиновой атаки без слёз вообще не взглянешь: два забитых мяча за 15 часов игрового времени, и те – авторства хавбеков М’Вила и Карадениза. Штатные нападающие «молчат» в лучшем случае с августа. Азмун – и того дольше: во втором полугодии 2017-го «иранский Месси» отличался только за национальную команду.

«Рубин», конечно, здорово подкосила потеря Жонатаса. Сколько бы бразильцу ни пеняли по поводу расточительности в наступлении, высокое индивидуальное мастерство позволяло ему в одиночку решать исходы игр. Как много он на самом деле значил для команды, стало ясно после отъезда нападающего. О чём говорить, если даже через три месяца после ухода Жонатас остаётся лучшим бомбардиром «Рубина»? Продолжающим выступления в Казани мастерам атаки его лидерство должно служить немым укором.

Весь спектр созидательных проблем «Рубина» разом высветила воскресная игра с ЦСКА. Что делать с грамотной, высокоорганизованной обороной «армейцев», хозяева «Казань-Арены» так и не придумали. За полтора часа игры красно-синие допустили всего четыре удара по своим воротам и лишь один – прицельный. Апологет оборонительных схем Бердыев не мог не воздать в душе должное чёткости манёвров ЦСКА, в прежние времена отличавшей как раз таки его, Курбана Бекиевича, авторские работы. В этих «шахматах» молодой коллега Гончаренко бывалого мастера переиграл.

Учитесь у Вернблума, форварды! Как ЦСКА поквитался с «Рубином» ЦСКА третий раз подряд выиграл в Казани и вернулся в лидирующую тройку Премьер-Лиги.

О масштабе атакующих проблем казанцев можно составить представление по двум статистическим фактам. По суммарному количеству ударов по воротам «Рубин» занимает 13-е место в РФПЛ, а по прицельным – предпоследнее (реже бьёт в створ только «Амкар»). Схемы схемами, но от команды, располагающей Азмуном и Канунниковым, Рочиной и Жемалетдиновым, не говоря уже о «вечном двигателе» Караденизе, болельщики вправе ожидать большего. С таким подбором исполнителей болтаться у стыковой зоны – несолидно.