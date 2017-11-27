Самый ценный игрок «Зенита» в сезоне. И это не Кокорин

Считается, что главный мозг игры «Зенита» – Леандро Паредес. Он действительно хорош как глубинный плеймейкер, но достаточно перекрыть кислород в центре поля и приставить игрока к аргентинцу, чтобы найти у Паредеса кнопку выключения. Выключить второй мозг почти невозможно – это удалось лишь одному сопернику «Зенита» в нынешнем сезоне. Доменико Кришито, тот самый мозг, назвал ЦСКА самой сложной командой, на которую натыкался «Зенит», и причина проста – Виктор Гончаренко стал единственным, кто выстроил агрессивный прессинг не только вокруг Паредеса, но и вокруг всей широкой оси разыгрывающих «Зенита» (Кришито – Паредес – Иванович). На итальянца бросался набитый сырым мясом Марио Фернандес, перекрывал пространство Витиньо. Лишь редкие тактические ошибки ЦСКА помогали Кришито наконец-то включиться.

Именно Кришито – ключевой игрок «Зенита» в нынешнем сезоне. Контраст Кришито по сравнению с периодом Мирчи Луческу очевиден: хотя бы потому что Доменико снова играет на родной позиции. Луческу затыкал итальянцем дырку в центре защиты, чтобы на фланге выходил русский (Жирков или Чернов). Кришито не косячил, нет, и влиял на игру «Зенита» как мог. Его первый пас из центра стал находкой, он стал лучшим в команде по количеству передач вообще и передач в финальную треть, вписался в 11 голевых атак сине-бело-голубых – из центральных защитников лишь Игнашевич внёс такой же мощный вклад. Но когда Кришито возвращали налево – как в весеннем матче со «Спартаком» в Тушино, – он смотрелся мощнее и обострял активнее.

Роберто Манчини понял, какой бриллиант попал ему в руки, раньше, чем потратил новую сотню миллионов евро. Тренер сразу оценил Кришито – назначил капитаном, доверил ему роль мостика между русскими и легионерами, сделал проводником тренерской мысли. Когда «Зенит» играл со «Спартаком» в первом круге, Манчини перестраивал защиту через записку для Кришито – а он уже расставлял Мамману и остальных.

Расцвет Кришито в нынешнем сезоне – из той же степи, что и расцвет Кокорина: футболиста банально вернули на его удобную позицию и заточили стиль игры под его сильные качества. Кокорин засверкал, особенно на старте чемпионата, из-за классной работы на рывках в свободные зоны, а Кришито – на доставке мяча вперёд под такие рывки. Здесь нет никакого тактического секрета, но этого хватает, чтобы Кришито выдал свой сильнейший сезон в «Зените» и стал лучшим крайним защитником Премьер-Лиги. А по некоторым компонентам – ещё и лучшим игроком вообще.

Кришито сохранил динамику количества передач по сравнению с прошлым сезоном (60 за матч при Луческу, 59,5 при Манчини), и такие числа – сигнал увеличения влияния Кришито. Не забывайте, что Луческу видел Кришито центральным защитником, а в центре вовлечённость в игру обычно увеличивается. Доменико стал чаще бить по воротам, чем в последних сезонах (1,06 удара за 90 минут. Лучший результат за все предыдущие сезоны – 0,94 удара) и значительно чаще делать передачи под удары по воротам (1,47 ключевых паса за 90 минут. При Луческу были 0,98 передачи, в последнем сезоне Виллаш-Боаша – вообще 0,47. Все основные числа Кришито стали лучше.

Лучшие крайние защитники РФПЛ по продвижению мяча

Передач/90 min Packing/90 min Impect/90 min Доменико Кришито, «Зенит» 59,5 87,8 13,1 Дмитрий Комбаров, «Спартак» 45,9 58,3 4,3 Денис Кулаков, «Урал» 50,9 50,1 3,2 Владислав Игнатьев, «Локомотив» 46,2 46,9 7,2 Боян Йокич, «Уфа» 40,4 45,4 8,9

По продвижению мяча Кришито – сильнейший игрок Премьер-Лиги. Вообще без разделения на позиции. Чаще него соперников не отрезает никто. Защитников – только Маурисио Перейра, недооценённый гений из «Краснодара». Учитывая 60-70-процентную (по данным разных исследований) корреляцию Impect, то есть отрезания защитников, и результата, Кришито – как раз главный в «Зените» по созданию этой самой разницы. Ни один из крайних защитников и близко к нему не стоит.

Почему итальянец так дружит с числами? Тут две причины, и обе связаны со стилем «Зенита» Манчини. Первая: часто, особенно в летней части сезона, тренер эксплуатировал умение Кришито вырезать точный пас в полуфланг, под рывок одного из скоростных нападающих – Кокорина или Дриусси. «Зенит» регулярно создавал повторяющиеся ситуации в моменты владения Кришито: крайний защитник выдёргивался в давление чуть выше, форвард начинал забегание в пространство между крайним и центральным, Кришито делал точный пас вперёд. Так Доменико форсирует вертикальные атаки «Зенита», одной передачей доставляя мяч от центральной линии к штрафной площади.

Вторая причина – «Зенит» осознанно создаёт ситуации для навесов Кришито. Манчини любит чаще атаковать через фланги, чем через центр, и сам строит тактику под фланговую активность. Так было в домашнем матче с «Локомотивом». Итальянец умышленно выпустил тройку интенсивных, но средних в креативе хавбеков (Краневиттер, Ерохин, Кузяев), а ставку сделал на фланги. Кришито и Иванович должны были обеспечивать мощный массив фланговых атак. Такой план привёл к тому, что «Зенит» провёл 105 атак через фланги и 14 через центр – действительно похоже на нездоровую зависимость.

Самое забавное, что это работало: полузащитники и атакующая тройка создавали ситуации для навесов Кришито с фланга, где у «Локомотива» непорядок не первый матч. И главный момент «Зенита» при счёте 0:0, удар головой Ригони, создал подачей именно Кришито.

Под Кришито Манчини готов менять команду в мелких штришках. Эмануэль Маммана, приезжавший в Премьер-Лигу со статусом умного пасующего защитника, был ограничен в действиях – подавляющее большинство передач Маммана делает на фланг Кришито, а не вертикально вперёд. Центральные полузащитники уходят на край, чтобы создавать для итальянца удобные ситуации для навесов в штрафную. В предыдущем матче РФПЛ с «Тосно» под Кришито на фланге открывались одновременно Шатов и Кузяев: один стягивал внимание, второй более свободно принимал мяч. Если Манчини сохранит 4-2-3-1, такую тактическую историю мы увидим и сегодня.

Агент Кришито подогревает обстановку вокруг защитника, а информация о зимнем трансфере Доменико не кажется такой нереальной. Но для самого Кришито даже один правдивый слух – уже похвала высшей степени. Кришито интересен «Наполи» и лично Маурицио Сарри, а для тактики «Наполи» позиция левого защитника – одна из ключевых в команде. Сарри строит команду, где футболисты на каждой позиции используют конкретные качества, заложенные в роль, а со сменой позиции меняют и качества. А левый защитник для «Наполи» намного важнее, чем правый – он значительно активнее в атаке, создаёт треугольник с Гамшиком и Инсинье, активно забегает к чужой штрафной. Судя по наблюдениям за «Наполи», у Сарри левый защитник – тоже ключевая фигура в продвижении мяча.

Сейчас левый защитник – главная трансферная цель «Наполи». Фаузи Гулям порвал крестообразные связки, это аут до середины весны. Эльсеид Хюсай пока уверенно справляется с работой на чужом фланге, зато справа пожарит старичок Маджо. Для баланса и продолжения конкуренции за скудетто Кришито – тот самый игрок, который нужен «Наполи».

Главный тактик кальчо видит Кришито потенциально ключевым игроком своей команды.

Это уже мощнейшая похвала.