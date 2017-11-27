Самый ценный игрок «Зенита» в сезоне. И это не Кокорин

Считается, что главный мозг игры «Зенита» – Леандро Паредес. Он действительно хорош как глубинный плеймейкер, но достаточно перекрыть кислород в центре поля и приставить игрока к аргентинцу, чтобы найти у Паредеса кнопку выключения. Выключить второй мозг почти невозможно – это удалось лишь одному сопернику «Зенита» в нынешнем сезоне. Доменико Кришито, тот самый мозг, назвал ЦСКА самой сложной командой, на которую натыкался «Зенит», и причина проста – Виктор Гончаренко стал единственным, кто выстроил агрессивный прессинг не только вокруг Паредеса, но и вокруг всей широкой оси разыгрывающих «Зенита» (Кришито – Паредес – Иванович). На итальянца бросался набитый сырым мясом Марио Фернандес, перекрывал пространство Витиньо. Лишь редкие тактические ошибки ЦСКА помогали Кришито наконец-то включиться.
Именно Кришито – ключевой игрок «Зенита» в нынешнем сезоне. Контраст Кришито по сравнению с периодом Мирчи Луческу очевиден: хотя бы потому что Доменико снова играет на родной позиции. Луческу затыкал итальянцем дырку в центре защиты, чтобы на фланге выходил русский (Жирков или Чернов). Кришито не косячил, нет, и влиял на игру «Зенита» как мог. Его первый пас из центра стал находкой, он стал лучшим в команде по количеству передач вообще и передач в финальную треть, вписался в 11 голевых атак сине-бело-голубых – из центральных защитников лишь Игнашевич внёс такой же мощный вклад. Но когда Кришито возвращали налево – как в весеннем матче со «Спартаком» в Тушино, – он смотрелся мощнее и обострял активнее.
Роберто Манчини понял, какой бриллиант попал ему в руки, раньше, чем потратил новую сотню миллионов евро. Тренер сразу оценил Кришито – назначил капитаном, доверил ему роль мостика между русскими и легионерами, сделал проводником тренерской мысли. Когда «Зенит» играл со «Спартаком» в первом круге, Манчини перестраивал защиту через записку для Кришито – а он уже расставлял Мамману и остальных.
Расцвет Кришито в нынешнем сезоне – из той же степи, что и расцвет Кокорина: футболиста банально вернули на его удобную позицию и заточили стиль игры под его сильные качества. Кокорин засверкал, особенно на старте чемпионата, из-за классной работы на рывках в свободные зоны, а Кришито – на доставке мяча вперёд под такие рывки. Здесь нет никакого тактического секрета, но этого хватает, чтобы Кришито выдал свой сильнейший сезон в «Зените» и стал лучшим крайним защитником Премьер-Лиги. А по некоторым компонентам – ещё и лучшим игроком вообще.
Кришито сохранил динамику количества передач по сравнению с прошлым сезоном (60 за матч при Луческу, 59,5 при Манчини), и такие числа – сигнал увеличения влияния Кришито. Не забывайте, что Луческу видел Кришито центральным защитником, а в центре вовлечённость в игру обычно увеличивается. Доменико стал чаще бить по воротам, чем в последних сезонах (1,06 удара за 90 минут. Лучший результат за все предыдущие сезоны – 0,94 удара) и значительно чаще делать передачи под удары по воротам (1,47 ключевых паса за 90 минут. При Луческу были 0,98 передачи, в последнем сезоне Виллаш-Боаша – вообще 0,47. Все основные числа Кришито стали лучше.
Лучшие крайние защитники РФПЛ по продвижению мяча
|Передач/90 min
|Packing/90 min
|Impect/90 min
|Доменико Кришито, «Зенит»
|59,5
|87,8
|13,1
|Дмитрий Комбаров, «Спартак»
|45,9
|58,3
|4,3
|Денис Кулаков, «Урал»
|50,9
|50,1
|3,2
|Владислав Игнатьев, «Локомотив»
|46,2
|46,9
|7,2
|Боян Йокич, «Уфа»
|40,4
|45,4
|8,9
По продвижению мяча Кришито – сильнейший игрок Премьер-Лиги. Вообще без разделения на позиции. Чаще него соперников не отрезает никто. Защитников – только Маурисио Перейра, недооценённый гений из «Краснодара». Учитывая 60-70-процентную (по данным разных исследований) корреляцию Impect, то есть отрезания защитников, и результата, Кришито – как раз главный в «Зените» по созданию этой самой разницы. Ни один из крайних защитников и близко к нему не стоит.
Почему итальянец так дружит с числами? Тут две причины, и обе связаны со стилем «Зенита» Манчини. Первая: часто, особенно в летней части сезона, тренер эксплуатировал умение Кришито вырезать точный пас в полуфланг, под рывок одного из скоростных нападающих – Кокорина или Дриусси. «Зенит» регулярно создавал повторяющиеся ситуации в моменты владения Кришито: крайний защитник выдёргивался в давление чуть выше, форвард начинал забегание в пространство между крайним и центральным, Кришито делал точный пас вперёд. Так Доменико форсирует вертикальные атаки «Зенита», одной передачей доставляя мяч от центральной линии к штрафной площади.
Вторая причина – «Зенит» осознанно создаёт ситуации для навесов Кришито. Манчини любит чаще атаковать через фланги, чем через центр, и сам строит тактику под фланговую активность. Так было в домашнем матче с «Локомотивом». Итальянец умышленно выпустил тройку интенсивных, но средних в креативе хавбеков (Краневиттер, Ерохин, Кузяев), а ставку сделал на фланги. Кришито и Иванович должны были обеспечивать мощный массив фланговых атак. Такой план привёл к тому, что «Зенит» провёл 105 атак через фланги и 14 через центр – действительно похоже на нездоровую зависимость.
Самое забавное, что это работало: полузащитники и атакующая тройка создавали ситуации для навесов Кришито с фланга, где у «Локомотива» непорядок не первый матч. И главный момент «Зенита» при счёте 0:0, удар головой Ригони, создал подачей именно Кришито.
Под Кришито Манчини готов менять команду в мелких штришках. Эмануэль Маммана, приезжавший в Премьер-Лигу со статусом умного пасующего защитника, был ограничен в действиях – подавляющее большинство передач Маммана делает на фланг Кришито, а не вертикально вперёд. Центральные полузащитники уходят на край, чтобы создавать для итальянца удобные ситуации для навесов в штрафную. В предыдущем матче РФПЛ с «Тосно» под Кришито на фланге открывались одновременно Шатов и Кузяев: один стягивал внимание, второй более свободно принимал мяч. Если Манчини сохранит 4-2-3-1, такую тактическую историю мы увидим и сегодня.
Агент Кришито подогревает обстановку вокруг защитника, а информация о зимнем трансфере Доменико не кажется такой нереальной. Но для самого Кришито даже один правдивый слух – уже похвала высшей степени. Кришито интересен «Наполи» и лично Маурицио Сарри, а для тактики «Наполи» позиция левого защитника – одна из ключевых в команде. Сарри строит команду, где футболисты на каждой позиции используют конкретные качества, заложенные в роль, а со сменой позиции меняют и качества. А левый защитник для «Наполи» намного важнее, чем правый – он значительно активнее в атаке, создаёт треугольник с Гамшиком и Инсинье, активно забегает к чужой штрафной. Судя по наблюдениям за «Наполи», у Сарри левый защитник – тоже ключевая фигура в продвижении мяча.
Сейчас левый защитник – главная трансферная цель «Наполи». Фаузи Гулям порвал крестообразные связки, это аут до середины весны. Эльсеид Хюсай пока уверенно справляется с работой на чужом фланге, зато справа пожарит старичок Маджо. Для баланса и продолжения конкуренции за скудетто Кришито – тот самый игрок, который нужен «Наполи».
Главный тактик кальчо видит Кришито потенциально ключевым игроком своей команды.
Это уже мощнейшая похвала.