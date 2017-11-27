Страх и ненависть в Москве. Что нужно знать о матче «Спартак» — «Зенит»

Пятничная репетиция

На прошлой неделе «Спартак» и «Зенит» уже играли между собой в Петербурге — правда, вторыми командами в ФНЛ. По эмоциям матч дублёров зашкаливал. А завершилась встреча, как это обычно бывает в играх между «Спартаком» и «Зенитом», скандалом.

«Спартак-2» пытался удержать преимущество, которое получил ещё в первом тайме — Фэшн Сакала забил уже на 9-й минуте. В добавленное время защитник «Зенита-2» Илья Зуев упал в штрафной соперника. Судья не реагировал на лежащего футболиста, «Зенит» продолжил атаку, но когда мяч оказался в руках спартаковского вратаря Максименко, он сделал вынос в аут. Вскоре Зуев поднялся, но зенитовцы не стали возвращать мяч сопернику, как того требуют правила фэйр-плей, и тут же провели голевую атаку. Сравнял счёт, кстати, главный герой эпизода — капитан Илья Зуев.

После матча спартаковцы и зенитовцы решили выяснить отношения «стенка на стенку», а наиболее активные — автор «нечестного» гола Зуев и вратарь гостей Максименко — получили по жёлтой карточке. Для капитана «Зенита» она стала второй и превратилась в красную, хоть и была получена после финального свистка.

После матча тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько заявил, что возмущён действиями соперника. Впрочем, эта ничья вряд ли сильно повлияет на турнирное положение обеих команд. «Зенит-2» не может выиграть уже восемь матчей и рискует вылететь из ФНЛ, а его соперник проиграл последние пять матчей и отстаёт от лидирующей группы на 20 очков.

Травмы «Зенита» влекут проблемы с лимитом

В Москву петербуржцы отправились без двух российских футболистов — с учётом лимита это очень важно. С «Вардаром» получил повреждение только-только вернувшийся в строй Олег Шатов. Это значит, что у Манчини остаётся не так много вариантов в атаке, а значит в старте на матч против «Спартака», вероятнее всего, окажется Дмитрий Полоз.



Не обрадовала болельщиков «Зенита» и потеря Андрея Лунёва. Второй голкипер Юрий Лодыгин в этом сезоне ещё не допускал серьёзных ляпов. Хотя год назад на «Петровском» именно он чуть не стал главным героем матча со «Спартаком», пропустив два нелепейших гола. Помните тот удар Промеса? «Зенит», правда, всё равно победил со счётом 4:2.

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5:1 как проклятие

Другой вратарь отлично помнит матч первого круга. В начале августа на «Крестовском» тогда ещё основной вратарь «Спартака» Артём Ребров пропустил пять голов, причём последний — неловко занеся мяч в свои ворота. Конечно, голкипер не был главным виновником разгрома, но уже в следующем матче он сел на скамейку запасных, а вскоре окончательно стал вторым после Селихова.

При этом Массимо Каррера перед важнейшим матчем говорит: «Ни месть, ни реванш не важны — я был бы рад победить «Зенит» со счётом 1:0, забив на 93-й минуте». Хотя тренер «Спартака» немного лукавит — матчи между этими командами всегда получаются сверхрезультативными (в последних 5 матчах было забито 26 голов). Вряд ли эта традиция изменится.

«Это не месть «Зениту», нас устроит 1:0». «Спартак» готовится к реваншу Массимо Каррера и Денис Глушаков – о необходимости возвращения в чемпионскую гонку и ответе за 1:5 в Питере.

Причиной такой результативности может быть взаимная ненависть. В августе нападающий «Спартака» Денис Давыдов говорил, что ненавидит «Зенит» даже больше, чем ЦСКА. Теперь ему ответил защитник питерской «молодёжки» Кирилл Алоян: «Мы их ненавидим. Почему? Это «Спартак», красно-белая команда».

Судья Мешков

По правилам, работать на матче «Спартака» и «Зенита» не могут ни «московские», ни «питерские» арбитры. При этом на Виталия Мешкова из подмосковного Дмитрова регламент не распространяется. Но это не спасает нас от скандалов.

Скорее, наоборот. Сергей Галицкий как-то даже назвал Мешкова «москвичом». Все скандалы с участие этого судьи мы собрали ещё месяц назад перед матчем «Зенита» и «Локо». Сегодня арбитр впервые будет работать на дерби двух столиц.

Наполеон, негодяй, москвич. Скандалы с участием судьи игры «Зенит» – «Локо» Будут ли после центрального матча 15-го тура РФПЛ вспоминать, что судья Мешков ученик начальника «Локомотива» Станислава Сухины?

Что ещё прочитать перед матчем

Сергей Титов рассказывает Роберто Манчини, как работает атака «Спартака».

Как атакует «Спартак». Пособие для Роберто Манчини Цифры, факты и скриншоты накануне матча с «Зенитом».

Сравнение составов «Спартака» и «Зенита» по позициям. Голосуйте честно!

«Спартак» — «Зенит» по позициям: кто круче? Сопоставляем соперников по каждой позиции и на основе цифр пытаемся выяснить, кто лучше.

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