От Промеса до Паредеса. 7 самых дорогих игроков «Спартака» и «Зенита»

Квинси Промес и Леандро Паредес возглавляют рейтинг самых ценных футболистов своих команд. Александра Кокорина вы тут не найдёте.

7 самых дорогих игроков «Спартака»

Зе Луиш, 5 млн евро

Аналитики футбольного рынка из Transfermarkt считают, что нападающий «Спартака» стоит на сегодняшний день 5 млн евро. Зе Луиш в этом рейтинге чуть-чуть выше, чем его бразильский коллега по амплуа Луис Адриано – разница в 0,5 млн евро. Дороже легионер из Кабо-Верде не оценивался никогда, хотя красно-белые покупали его у португальской «Браги» за 6,5 млн евро.

Педро Роша, 6 млн евро

23-летний новичок из «Гремио» обошёлся «Спартаку» в 12 млн евро, однако Transfermarkt даёт нам понять, что московский клуб переплатил за форварда в два раза. Педро Рошу на данный момент оценивают в 6 млн евро – это максимум для него за всю карьеру. Если Массимо Каррера продолжит держать бразильца в запасе, то цена на Педро Рошу едва ли повысится.

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Роман Зобнин, 6 млн евро

Великолепный прошлый сезон здорово повысил рейтинг российского полузащитника. К лету 2017 года стоимость Зобнина, по мнению экспертов, возросла до 6 млн евро – эта цифра актуальна и сейчас. Прогресс спартаковца временно остановила только тяжёлая травма, из-за которой он пропустил полсезона. Возможно, чемпионат мира поможет сделать Зобнину следующий шаг вперёд.

Денис Глушаков, 7 млн евро

Напротив фамилии капитана красно-белых указана цифра 7 (млн евро). Не такая уж и плохая цена для 30-летнего футболиста. Правда, в начале 2013-го Transfermarkt оценивал Глушакова в 10 млн евро, а летом того года «Спартак» заплатил «Локомотиву» за игрока сборной России 8 млн евро. В силу возраста Глушакову будет сложно подняться на первое место в рейтинге, но он среди лидеров.

Марио Пашалич, 8 млн евро

Очевидно, болельщики «Спартака» ждали большего от Пашалича, по крайней мере, в новичка летят стрелы критики. Тем не менее статус игрока «Челси» и сборной Хорватии помогает Марио оставаться достаточно дорогим футболистом: 8 млн евро – это до сих пор его потолок, до которого Пашалич дотянулся летом 2017-го. Повысить свою стоимость, играя за красно-белых, хорвату не удаётся.

Фернандо, 14 млн евро

Бразильского опорного полузащитника можно назвать одним из главных творцов чемпионства «Спартака». Такого же мнения, похоже, придерживаются и аналитики Transfermarkt. С июня стоимость Фернандо держится на уровне 14 млн евро – лучший показатель за всю карьеру 25-летнего футболиста. При этом московский клуб заплатил «Сампдории» за Фернандо 12,5 млн евро.

Квинси Промес, 20 млн евро

Голландский нападающий – самый успешный плод спартаковской селекции. На сегодняшний день лучший бомбардир и ассистент красно-белых как в чемпионате России, так и в Лиге чемпионов, оценивается в 20 млн евро. Большую сумму за Промеса не давали никогда. Между тем, «Спартак» приобрёл Квинси у «Твенте» три года назад за 11,5 млн евро. Разница почти двукратная!

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7 самых дорогих игроков «Зенита»

Эмануэль Маммана, 8 млн евро

21-летний кандидат в сборную Аргентины – самый дорогой защитник в составе обеих команд наряду со Смольниковым. Transfermarkt оценивает Мамману в 8 млн евро. Пока это максимум в карьере Эмануэля, хотя «Зенит» минувшим летом отдал за него «Лиону» 16 млн евро. Расчёт сделан на то, что талантливый игрок продолжить прогрессировать и через несколько лет его можно будет продать значительно дороже.

Матиас Краневиттер, 8 млн евро

Следующий игрок сборной Аргентины в этом рейтинге – 24-летний опорный полузащитник Краневиттер. В межсезонье Матиас перебрался в «Зенит» за 8 млн евро, именно столько и предлагают платить за него эксперты. Выше Краневиттер не оценивался никогда, несмотря на то что прошёл через «Атлетико» и «Севилью». Возможно, в Петербурге сумеют поднять его статус. Играет-то аргентинец полезно.

Артём Дзюба, 8 млн евро

Центрфорвард «Зенита» почти не забивает у Роберто Манчини, выпал из состава сборной России. Однако, по версии Transfermarkt, Дзюба по-прежнему стоит дороже, чем лучший бомбардир сине-бело-голубых Александр Кокорин (7,5 млн евро). Весьма спорное утверждение. Когда Артём был на пике перед Евро-2016, его оценивали в 10 млн евро. Может, игра со «Спартаком» вернёт Дзюбе снайперский кураж?

Игорь Смольников, 8 млн евро

Полтора года назад, накануне того же Евро-2016, Смольников оценивался в 12 млн евро. Это означало, что «Зенит», купивший его у «Краснодара» за 6 млн евро, увеличил стоимость игрока в два раза. В последний сезон ожидаемая цена на Игоря снизилась до 8 млн евро. При Манчини он в какой-то момент выпал из основы, что грозило новым спадом, но теперь 29-летний защитник играет и пока держит уровень.

Олег Шатов, 10 млн евро

Полузащитнику тоже не удалось сохранить тот показатель, который был у него до старта Евро-2016. Тогда Шатов оценивался в 14 млн евро, однако за полтора года растерял 4 млн евро. Олег должен прибавить и вернуться в сборную России, иначе регресс продолжится. Хотя он всё равно стоит дороже, чем на момент перехода из «Анжи». По данным Transfermarkt, тогда «Зенит» заплатил за его трансфер 7 млн евро.

Себастьян Дриусси, 12 млн евро

Трансфер Дриусси в петербургский клуб вошёл в число самых дорогих продаж аргентинских игроков в Европу. Если информация точна, «Зенит» выкупил права на нападающего за 15 млн евро. На тот период Себастьян оценивался аналитиками рынка чуть дешевле – в 12 млн евро. Естественно, за несколько месяцев в России его цена не могла вырасти. Адаптация Дриусси затягивается, он всё ещё не раскрылся.

Леандро Паредес, 18 млн евро

Полузащитник сборной Аргентины – наиболее ценный игрок «Зенита». В «Роме» он конкурировал с Найнгголаном, Стротманом, де Росси и всё равно получал игровое время. Неудивительно, что его стоимость в Италии возросла до 18 млн евро. На этом уровне держится и сегодня. Петербургский клуб выкупил 23-летнего Паредеса за 23 млн евро: трудно было получить игрока такого класса и потенциала, не переплатив.