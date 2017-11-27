Манчини: Глушакову можно было дать прямую красную

«Спартак» одержал уверенную победу над «Зенитом» в родных стенах – три гола, очевидно, обескуражили главного тренера гостей Роберто Манчини. Тем не менее, на пресс-конференции итальянский специалист держится стойко и убеждён, что его команда имела достаточно аргументов для победы – или хотя бы ничьей.
— Мы не заслужили поражения. «Спартак» забил два быстрых гола, после чего на протяжении оставшегося времени доминировали мы. Мы не должны были столько пропускать – должны были выигрывать или как минимум завершать матч вничью. Но таков футбол – поздравляю «Спартак» и Массимо Карреру.
— С днём рождения, Роберто. Показалось, что судья часто рвал игру свистками. Вы так не находите?
— Спасибо! (Улыбается.) Считаю, что судейство было на довольно высоком уровне, я доволен. В одном моменте можно было дать прямую красную Глушакову.
— Красная Фернандо – заслуженная?
— Всё справедливо. Ну а если продолжать разговор о судействе в целом, то есть только вопросы к распределению добавленного времени.
— Почему в старте вышел Полоз, а не Дриусси?
— Выбрал его, так как мне казалось, что он будет лучше завершать атаки. Но ему надо ещё прибавлять, он должен раскрыть свой потенциал. В этом плане предстоит ещё много работы.
— Выпуск Ригони в первом тайме – реакция на счёт или травма какая-то?
— По тактическим соображениям сделал замену – надо было идти в атаку и забивать. Начиная с этой замены, мы и доминировали во всём оставшемся матче.
— Ближе к концу матча «Зенит» бил штрафной, и сразу три ваших игрока притаились за стенкой. Это наигранная комбинация?
— Да, это заготовка, и она почти нам удалась. Почти удалось забить гол, но вечер получился неудачным.
— Жирков вышел впервые в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги. Почему перевели Жиркова на правый фланг, а не оставили Смольникова?
— Это универсал, хороший в защите. По тактическим соображениям поставил его на этот матч. Он может смещаться в центр, создавая пространство для Ригони. Жирков хорошо подкован в тактическом плане.
Буквально через несколько мгновений после ухода Манчини под аплодисменты в зал входит свита Массимо Карреры. Наставник «Спартака» выглядит довольным и охотно отвечает на вопросы. Однако вступительное слово берёт глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг: «Очень жидкие аплодисменты… Вот, это уже лучше! После этого можно уже задать какой-то вопрос!»
— Дмитрий Комбаров получил удар по спине в концовке матча. Как его состояние? – первый вопрос наставнику «Спартака».
— Ничего серьёзного, он получил удар в спину коленом – и всё.
— Как в целом впечатления от судейства?
— Об этом никогда не говорю. Арбитры выполняют свою работу, точно так же, как и мы, и игроки на поле.
— Самедов вышел после травмы – забил гол и сделал предголевую передачу. Чем вызван такой выбор? Колебались ли между ним, Мельгарехо и Пашаличем?
— В отличие от них он умеет играть на трех позициях – мог принести пользу на любой.
— Селихов ругался на то, что дым не даёт ему четко видеть. Нет ли у вас ощущения, что фанаты в такие моменты мешают «Спартаку»?
— Нет-нет, поддержка должна быть именно такой. Я рад за наших болельщиков, которые подбадривают до последней минуты. Мы нуждаемся в их поддержке.
«Самое главное – вам не помешали! Вы ведь видели все три гола», — обращается к журналисту Леонид Трахтенберг.
— Вы говорили о том, что «Спартаку» важно выиграть, чтобы перезагрузить чемпионат. Команда точно вернулась в гонку?
— Да, мы занимаем неплохие позиции в таблице и будем бороться до конца.
— Забивая первый гол, Самедов сместился на позицию левого нападающего. Это ваша установка или импровизация?
— Повторюсь, Самедов – это исполнитель на разных позициях. Мы всё это учитывали заранее.
— Вы следите за некоторыми любопытными показателями игроков? Например, когда Самедов забивает, «Спартак» не проигрывает, а когда Адриано – забивает ещё кто-то?
— Нет, самое главное, чтобы наша команда побеждала. (Смеётся.)
— Комбаров немного активнее смещается в центр – из этого был создан второй гол. Это ваша установка?
— Когда не получается проходить по флангу, он действует по-другому. Всё это мы испытываем на тренировках.
— Насколько была важна концовка в сегодняшнем матче, учитывая горький опыт концовки с «Марибором»? Выводы сделаны?
— Безусловно. Это научило нас тому, что матч заканчивается только с финальным свистком. Именно поэтому надо бороться до самого конца.
— Самедов был заменён в перерыве на Зобнина. С чем это было связано?
— Заменил его не из-за жёлтой карточки – нужен был игрок, который может выполнить большой объём работы. Да и у Самедова не было 90 минут в ногах.
— Насколько серьёзна травма Таски?
— Сделали МРТ, с ним ничего серьёзного. На днях узнаем, что будет с Сердаром дальше.
— Пашалича в последних играх обвиняли, что не отдаёт все силы за «Спартак». Сегодня он ответил критикам?
— Я никогда не критиковал его – знаю его уровень. Он всегда тренируется с самоотдачей. Сегодня он доказал, что является игроком, который может играть за «Спартак».
— Всё ли нормально с Рошей? Где он? Он вообще не появляется на поле.
— Да, он существует! (Слова Карреры вызывают смех в зале.) Придёт и его момент. Он должен продолжать хорошо тренироваться, и наступит момент, когда он будет играть. На поле играет лишь 11 игроков, плюс три на замену. Порой нужно менять других игроков, и я верю, что вы все увидите его в игре.