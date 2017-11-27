Манчини: Глушакову можно было дать прямую красную

Манчини считает, что его команда была достойна победы, а Каррера уверяет, что Педро Роша существует.

«Спартак» одержал уверенную победу над «Зенитом» в родных стенах – три гола, очевидно, обескуражили главного тренера гостей Роберто Манчини. Тем не менее, на пресс-конференции итальянский специалист держится стойко и убеждён, что его команда имела достаточно аргументов для победы – или хотя бы ничьей.

— Мы не заслужили поражения. «Спартак» забил два быстрых гола, после чего на протяжении оставшегося времени доминировали мы. Мы не должны были столько пропускать – должны были выигрывать или как минимум завершать матч вничью. Но таков футбол – поздравляю «Спартак» и Массимо Карреру.

— С днём рождения, Роберто. Показалось, что судья часто рвал игру свистками. Вы так не находите?

— Спасибо! (Улыбается.) Считаю, что судейство было на довольно высоком уровне, я доволен. В одном моменте можно было дать прямую красную Глушакову.

— Красная Фернандо – заслуженная?

— Всё справедливо. Ну а если продолжать разговор о судействе в целом, то есть только вопросы к распределению добавленного времени.

Месть подаётся горячей. «Спартак» разбивает «Зенит» И остаётся в чемпионской гонке.

— Почему в старте вышел Полоз, а не Дриусси?

— Выбрал его, так как мне казалось, что он будет лучше завершать атаки. Но ему надо ещё прибавлять, он должен раскрыть свой потенциал. В этом плане предстоит ещё много работы.

— Выпуск Ригони в первом тайме – реакция на счёт или травма какая-то?

— По тактическим соображениям сделал замену – надо было идти в атаку и забивать. Начиная с этой замены, мы и доминировали во всём оставшемся матче.

— Ближе к концу матча «Зенит» бил штрафной, и сразу три ваших игрока притаились за стенкой. Это наигранная комбинация?

— Да, это заготовка, и она почти нам удалась. Почти удалось забить гол, но вечер получился неудачным.

— Жирков вышел впервые в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги. Почему перевели Жиркова на правый фланг, а не оставили Смольникова?

— Это универсал, хороший в защите. По тактическим соображениям поставил его на этот матч. Он может смещаться в центр, создавая пространство для Ригони. Жирков хорошо подкован в тактическом плане.

Буквально через несколько мгновений после ухода Манчини под аплодисменты в зал входит свита Массимо Карреры. Наставник «Спартака» выглядит довольным и охотно отвечает на вопросы. Однако вступительное слово берёт глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг: «Очень жидкие аплодисменты… Вот, это уже лучше! После этого можно уже задать какой-то вопрос!»

— Дмитрий Комбаров получил удар по спине в концовке матча. Как его состояние? – первый вопрос наставнику «Спартака».

— Ничего серьёзного, он получил удар в спину коленом – и всё.

— Как в целом впечатления от судейства?

— Об этом никогда не говорю. Арбитры выполняют свою работу, точно так же, как и мы, и игроки на поле.

— Самедов вышел после травмы – забил гол и сделал предголевую передачу. Чем вызван такой выбор? Колебались ли между ним, Мельгарехо и Пашаличем?

— В отличие от них он умеет играть на трех позициях – мог принести пользу на любой.

— Селихов ругался на то, что дым не даёт ему четко видеть. Нет ли у вас ощущения, что фанаты в такие моменты мешают «Спартаку»?

— Нет-нет, поддержка должна быть именно такой. Я рад за наших болельщиков, которые подбадривают до последней минуты. Мы нуждаемся в их поддержке.

«Самое главное – вам не помешали! Вы ведь видели все три гола», — обращается к журналисту Леонид Трахтенберг.

— Вы говорили о том, что «Спартаку» важно выиграть, чтобы перезагрузить чемпионат. Команда точно вернулась в гонку?

— Да, мы занимаем неплохие позиции в таблице и будем бороться до конца.

— Забивая первый гол, Самедов сместился на позицию левого нападающего. Это ваша установка или импровизация?

— Повторюсь, Самедов – это исполнитель на разных позициях. Мы всё это учитывали заранее.

— Вы следите за некоторыми любопытными показателями игроков? Например, когда Самедов забивает, «Спартак» не проигрывает, а когда Адриано – забивает ещё кто-то?

— Нет, самое главное, чтобы наша команда побеждала. (Смеётся.)

— Комбаров немного активнее смещается в центр – из этого был создан второй гол. Это ваша установка?

— Когда не получается проходить по флангу, он действует по-другому. Всё это мы испытываем на тренировках.

— Насколько была важна концовка в сегодняшнем матче, учитывая горький опыт концовки с «Марибором»? Выводы сделаны?

— Безусловно. Это научило нас тому, что матч заканчивается только с финальным свистком. Именно поэтому надо бороться до самого конца.

— Самедов был заменён в перерыве на Зобнина. С чем это было связано?

— Заменил его не из-за жёлтой карточки – нужен был игрок, который может выполнить большой объём работы. Да и у Самедова не было 90 минут в ногах.

— Насколько серьёзна травма Таски?

— Сделали МРТ, с ним ничего серьёзного. На днях узнаем, что будет с Сердаром дальше.

— Пашалича в последних играх обвиняли, что не отдаёт все силы за «Спартак». Сегодня он ответил критикам?

— Я никогда не критиковал его – знаю его уровень. Он всегда тренируется с самоотдачей. Сегодня он доказал, что является игроком, который может играть за «Спартак».

— Всё ли нормально с Рошей? Где он? Он вообще не появляется на поле.

— Да, он существует! (Слова Карреры вызывают смех в зале.) Придёт и его момент. Он должен продолжать хорошо тренироваться, и наступит момент, когда он будет играть. На поле играет лишь 11 игроков, плюс три на замену. Порой нужно менять других игроков, и я верю, что вы все увидите его в игре.