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Денис Глушаков, ФК «Спартак» Москва
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«С днем рождения, приезжайте ещё!» Глушаков издевается над Манчини

Огненный матч «Спартак» – «Зенит», после которого футболисты не сдерживали эмоций.
Футбол
Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
27 ноября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
3 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 – Самедов – 19, 2:0 – Адриано – 30, 2:1 – Кришито – 35, 3:1 – Пашалич – 90+8
Удаления: Фернандо, 85 – нет

Центральный матч тура держал в напряжении до последних минут. Удаленный Фернандо досматривал его, сидя на полу. Вскоре после этого к нему присоединился хромающий Луис Адриано, который был заменен на 76-й минуте.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Sim, porra!» («Да, с*ка!» – с португальского) прокричал Луис Адриано сразу после финального свистка и отбарабанил рукой по стене. Вскоре после этого из раздевалки раздался громкий крик. Спартаковцы сделали фото, которое тут же разлетелось по соцсетям.

– За считанные минуты две тысячи лайков, – начинаем разговор с Глушаковым.
– Подождите. Позже я еще кое-что выложу.

Тут сделаем отступление. Капитан «Спартака» не обманул – он действительно вскоре выложил видео из раздевалки, в котором … поздравлял с днем рождения главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. «С днем рождения! Приезжайте еще!» — призывал в нем Денис. Знатный троллинг.

Кстати, коллеги, еще не зная об этом видео, спросили Глушакова о послематчевых словах главного тренера «Зенита»:

– Манчини сказал, что Глушакову можно было давать красную карточку. Что скажете?

Манчини: Глушакову можно было дать прямую красную
Манчини считает, что его команда была достойна победы, а Каррера уверяет, что Педро Роша существует.

– Пусть что хотят, то и говорят. У «Зенита» есть футболисты, которых каждый матч нужно удалять.

– «Локо» зимний чемпион, но «Спартак» вернулся в гонку за первое место?
– Какой-какой чемпион?

– Зимний.
– А-а. Ну мы разбазарили много очков. Благотворительностью занимались весь первый круг.

– Судейство Мешкова выводило из себя?
– Выводило. По-другому не могу сказать.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

– Чувствовали предвзятость от арбитра? – продолжили тему судейства уже с Селиховым.
– Честно? Есть комитеты, пусть они и говорят, что и как было.

– За счёт чего обыграли «Зенит»?
– За счёт настроя. Все хотели взять реванш.

– Когда Кокорин пробил в штангу, сердце не екнуло?
– Это был очень опасный момент, но удача была на нашей стороне. Наверное, ключевой эпизод матча. Если бы счет стал 2:2, пришлось бы сложнее.

Дмитрию Комбарову оказывают помощь медики «Спартака»

Дмитрию Комбарову оказывают помощь медики «Спартака»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Что с Комбаровым?
– Вроде как по ребру досталось. У него сбилось дыхание, какое-то время не мог дышать. Думаю, пройдёт пару дней и все будет нормально.

– «Спартак» в чемпионской гонке?
– Мы в игре!

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Итальянские защитники «Спартака» и «Зенита» Боккетти и Кришито вышли из раздевалок вместе. Любопытно, что сначала они прошли в одну сторону, а потом в другую — будто потерялись.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Единственным из «Зенита», кто остановился для беседы с журналистами, был Александр Кокорин. Нападающий посетовал на неудачное начало встречи.

– Пропустили быстро два мяча, — констатировал Александр. — Один удалось отыграть – подумали, что вернули игру. Но ещё одного мяча не хватило. В контратаке пропустили третий. Понятно, что всеми силами пытались забить.

– Как вы не попали в створ с нескольких метров?
– Я не дотягивался. Будь мяч чуть-чуть ниже, забил бы.

– «Локомотив» еще больше оторвался в таблице. Насколько это критично?
– Это плохо. Отрыв уже шесть очков. Нужно догонять!

Месть подаётся горячей. «Спартак» разбивает «Зенит»
И остаётся в чемпионской гонке.
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