«С днем рождения, приезжайте ещё!» Глушаков издевается над Манчини

Огненный матч «Спартак» – «Зенит», после которого футболисты не сдерживали эмоций.

Центральный матч тура держал в напряжении до последних минут. Удаленный Фернандо досматривал его, сидя на полу. Вскоре после этого к нему присоединился хромающий Луис Адриано, который был заменен на 76-й минуте.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Sim, porra!» («Да, с*ка!» – с португальского) прокричал Луис Адриано сразу после финального свистка и отбарабанил рукой по стене. Вскоре после этого из раздевалки раздался громкий крик. Спартаковцы сделали фото, которое тут же разлетелось по соцсетям.

– За считанные минуты две тысячи лайков, – начинаем разговор с Глушаковым.

– Подождите. Позже я еще кое-что выложу.

Тут сделаем отступление. Капитан «Спартака» не обманул – он действительно вскоре выложил видео из раздевалки, в котором … поздравлял с днем рождения главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. «С днем рождения! Приезжайте еще!» — призывал в нем Денис. Знатный троллинг.

Кстати, коллеги, еще не зная об этом видео, спросили Глушакова о послематчевых словах главного тренера «Зенита»:

– Манчини сказал, что Глушакову можно было давать красную карточку. Что скажете?

Манчини: Глушакову можно было дать прямую красную Манчини считает, что его команда была достойна победы, а Каррера уверяет, что Педро Роша существует.

– Пусть что хотят, то и говорят. У «Зенита» есть футболисты, которых каждый матч нужно удалять.

– «Локо» зимний чемпион, но «Спартак» вернулся в гонку за первое место?

– Какой-какой чемпион?

– Зимний.

– А-а. Ну мы разбазарили много очков. Благотворительностью занимались весь первый круг.

– Судейство Мешкова выводило из себя?

– Выводило. По-другому не могу сказать.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

– Чувствовали предвзятость от арбитра? – продолжили тему судейства уже с Селиховым.

– Честно? Есть комитеты, пусть они и говорят, что и как было.

– За счёт чего обыграли «Зенит»?

– За счёт настроя. Все хотели взять реванш.

– Когда Кокорин пробил в штангу, сердце не екнуло?

– Это был очень опасный момент, но удача была на нашей стороне. Наверное, ключевой эпизод матча. Если бы счет стал 2:2, пришлось бы сложнее.

Дмитрию Комбарову оказывают помощь медики «Спартака» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Что с Комбаровым?

– Вроде как по ребру досталось. У него сбилось дыхание, какое-то время не мог дышать. Думаю, пройдёт пару дней и все будет нормально.

– «Спартак» в чемпионской гонке?

– Мы в игре!

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Итальянские защитники «Спартака» и «Зенита» Боккетти и Кришито вышли из раздевалок вместе. Любопытно, что сначала они прошли в одну сторону, а потом в другую — будто потерялись.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Единственным из «Зенита», кто остановился для беседы с журналистами, был Александр Кокорин. Нападающий посетовал на неудачное начало встречи.

– Пропустили быстро два мяча, — констатировал Александр. — Один удалось отыграть – подумали, что вернули игру. Но ещё одного мяча не хватило. В контратаке пропустили третий. Понятно, что всеми силами пытались забить.

– Как вы не попали в створ с нескольких метров?

– Я не дотягивался. Будь мяч чуть-чуть ниже, забил бы.

– «Локомотив» еще больше оторвался в таблице. Насколько это критично?

– Это плохо. Отрыв уже шесть очков. Нужно догонять!