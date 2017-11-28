Роберто Манчини «поплыл». И «Зениту» это может стоить чемпионства

Чуть меньше месяца назад, когда о «Зените» можно было только шёпотом говорить, как о кризисной команде, я написал текст, в котором поделился своим видением причин снижения результативности у команды. Вот он.

Дзюба забил всего 1 мяч за 5,5 месяца. Но это не главная проблема «Зенита» Кокорин ведь тоже перестал забивать.

Если не хотите открывать, то вот основной тезис вкратце: уязвимым местом даже весело бегущего «Зенита» было построение и организация атак. Как только пара атакующих футболистов сошла с пика формы, а соперники приспособились к не самой замысловатой игре сине-бело-голубых в центре поля, команда начала раздражающе тормозить — как старый ноут кряхтит под Football Manager с большой базой данных.

Перерыв матча с «Краснодаром» разделил сезон для «Зенита» на «до» и «после»: волшебный первый тайм, проблемный второй и после него ни одного возвращения к уровню первых 45 минут на земле Сергея Галицкого. Поражения от «Локомотива» и «Спартака» и серенькая ничья с ЦСКА (один рикошетный гол за 270 минут) стали логичным завершением осени. Теперь можно говорить вслух: у «Зенита» есть игровой кризис.

Месть подаётся горячей. «Спартак» разбивает «Зенит» И остаётся в чемпионской гонке.

Ещё тогда, в начале месяца, мне виделось выходом перестроение игры в центре поля, её насыщение игроками — в том числе и за счёт линии нападения, которая всё равно работает вхолостую без мячей на открытых пространствах. Роберто Манчини ничего глобально менять не стал, но продолжал перебирать форвардов, будто какое-то из сочетаний должно было стать волшебным. Если это ещё можно и даже нужно отнести к разряду допустимых тренерских поисков, то сегодня на 35-й минуте случилось то, после чего стало очевидно: тренер «Зенита» поплыл. Ответа на вопрос, почему его команда превратилась в бездушных роботов, у него нет.

Манчини: Глушакову можно было дать прямую красную Манчини считает, что его команда была достойна победы, а Каррера уверяет, что Педро Роша существует.

На 35-й минуте Манчини снял с игры Матиаса Краневиттера и выпустил Эмилиано Ригони. То есть: вместо опорного полузащитника, через которого должен проходить огромный объём передач в первой стадии построения атаки или контратаки, вышел атакующий игрок. То есть: имея проблемы в построении игры, Манчини только усугубил их, пытаясь найти спасение в сочетании всех имеющихся нападающих.

Что бы ни говорил петербургский алленаторе, результата так точно никогда не добиться.

«С днем рождения, приезжайте ещё!» Глушаков издевается над Манчини Огненный матч «Спартак» – «Зенит», после которого футболисты не сдерживали эмоций.

Исход был немного предсказуемым. «Зенит» окончательно перестал нормально готовить атаки (Краневиттер за полчаса сделал больше передач, чем Ригони за час), повесил все подготовительные пасы на Паредеса, который сражался не только с полузащитой «Спартака» и не только с сомнительными тренерскими идеями, но и с собственной актёрской игрой, и перешёл на длинные забросы и загон мячей на фланг с последующими подачами.

Да, «Зенит» довёл до штрафной «Спартака» почти в три раза больше передач, чем соперник, но каким было качество этих пасов? 45% пасов в штрафную зафиксированы как навесы и длинные передачи — у «Спартака», конечно, не лучшая оборона в мире, но «Зенит» сам облегчил жизнь сопернику, перейдя на фланговый обстрел и игру в лонгболлы. Как итог: впервые в сезоне «Спартак» не позволил нанести ни одного удара по своим воротам в быстрых атаках. А ведь такой тип атак, если брать стандарты, случившиеся после контратак, принёс чемпиону более трети от пропущенных мячей в сезоне.

Кроме того, замена опорника на атакующего игрока с отказом от выхода на чужую половину с умом оставила ряд побочных вопросов. За 10 оставшихся минут первого тайма стало понятно, что кроме забросов и загонов во фланги у «Зенита» ничего не получается (тем более, что Зе и Адриано активно поддавливали центральных защитников, заставляя их передавать мяч на край или бить вперёд) — почему в таком случае Дзюба вышел на поле не в перерыве, а только через полчаса?

Как планировал Манчини использовать Полоза в нападении, если лучшее качество нападающего — поиск свободных зон, который просто невозможен в уплотнении игры к чужой штрафной? Как должна была осуществляться циркуляция атакующих игроков между двумя линиями, если фланги в итоге задохнулись так, что Кузяев+Ригони и Кришито превратились в машины для навесов, а не включались к штрафной (ведь гол «Зенита», пусть и был немного случайным, стал возможным именно после такого действия)?



Вероятно, Манчини над этим в момент замены не задумывался. Системности в действиях тренера «Зенита» примерно столько же, сколько в действиях владельца ваучера при приватизации, и можно констатировать: тренер «Зенита» в панике от того, что у его команды не получается игра в атаке уже почти полтора месяца. Сейчас он напоминает боксёра, которому важно достоять у канатов до гонга (зимнего перерыва), чтобы собраться за это время, найти волю и поднять кулаки.

Чемпионство от «Зенита» с его нынешней игрой уплывает слишком быстро.