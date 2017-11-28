Ещё одна легенда «Милана» попробует не опозориться в роли его тренера

Гаттузо возглавил «Милан», «Локомотив» оторвался от «Зенита», а на Смолова заглядывается «Наполи». Главное — в обзоре дня.

«Спартак» выиграл у «Зенита» со счётом 3:1, заканчивая матч в меньшинстве

«Спартак» выиграл у «Зенита» в матче 18-го тура РФПЛ. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.



На 19-й минуте Дмитрий Комбаров подключился к атаке «Спартака», в своём стиле сделав подачу в штрафную, где Александр Самедов сыграл на опережение и головой подправил мяч под дальнюю штангу. На исходе получаса игры у красно-белых прошла комбинация через центр со скидкой Зе Луиша назад на Луиса Адриано, а тот пробил на точность в правый нижний угол.

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На 35-й минуте Дмитрий Полоз прорвался справа и прострелил вдоль штрафной, никто не сумел отразить мяч, который достался Доменико Кришито, и итальянец после рикошета от Александра Самедова сократил разницу в счете. На 85-й минуте Фернандо сбил Себастьяна Дриусси и, получив вторую жёлтую карточку, оставил хозяев в меньшинстве.

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В концовке Квинси Промес разогнал контратаку передачей на ход Зе Луишу, который прострелил на дальнюю штангу, откуда ворота с близкого расстояния расстрелял Марио Пашалич.



«Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Локомотива» на 6 баллов. «Спартак» (31) — четвертый.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Локомотив» в компенсированное время вырвал победу у «СКА-Хабаровск»

В Хабаровске в рамках 18-го тура российской Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск» на стадионе имени Ленина принимал «Локомотив» и не сумел отобрать очки у лидера чемпионата. В первом круге «железнодорожники» выиграли – 1:0, а в отчётном противостоянии вырвали победу в компенсированное время.

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На 15-й минуте Александр Черевко срезал мяч в свои ворота, но спустя две минуты Виталий Федотов восстановил равенство в счёте (1:1). И всё же «Локомотив» сумел вырвать победу. На 93-й минуте арбитр Роман Галимов назначил пенальти в ворота «СКА-Хабаровск». Джефферсон Фарфан с «точки» не смог переиграть голкипера Александра Довбню, но оказался расторопнее всех на добивании — 2:1.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Новым наставником «Милана» назначен Гаттузо

«Милан» объявил об увольнении Винченцо Монтеллы с поста главного тренера. Как сообщает официальный сайт клуба, его место займёт наставник Дженнаро Гаттузо, который работал с молодёжной командой россонери.

Монтелла работал с итальянской командой с лета 2016 года. В текущем сезоне под руководством 43-летнего специалиста миланский клуб в чемпионате Италии занимал седьмое место после 14 сыгранных матчей. Последней игрой Монтеллы стала домашняя встреча с «Торино» (0:0).

Гаттузо выступал за «Милан» с 1999 по 2012 год. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Италии, один раз выиграл Кубок страны и дважды — национальный Суперкубок. Также двукратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА и победитель клубного чемпионата мира.

Гётце из-за травмы пропустит 6 недель

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце выбыл из строя на шесть недель из-за травмы связок голеностопного сустава. Об этом сообщается на официальном сайте «шмелей».



Гётце травмировался в матче 13-го тура чемпионата Германии с «Шальке» (4:4), который прошёл 25 ноября. После фола со стороны игрока «кобальтовых» 25-летнему футболисту пришлось покинуть поле на 78-й минуте.



Напомним, Гётце пропустил почти всю вторую половину прошлого сезона из-за проблем с обменом веществ, но сумел вернуться в строй к началу текущей кампании. На счету Марио 10 матчей и один гол в нынешнем сезоне Бундеслиги.

«Монако» объявил о назначении Эменало на пост спортивного директора

«Монако» объявил о назначении бывшего технического директора «Челси» Майкла Эменало на пост спортивного директора клуба.

«Это прекрасная возможность для меня, я стал частью амбициозного проекта. «Монако» продемонстрировал большой прогресс в течение последних нескольких сезонов, и я убеждён, что будущее клуба будет столь же амбициозным. Желание Вадима Васильева видеть меня в „Монако“ стало для меня решающим фактором», — сказал Эменало.

Нигериец начал работать в «Челси» в 2007 году, а техническим директором клуба стал в 2011-м. Он покинул лондонский клуб 6 ноября.

«Наполи» зимой может приобрести нападающего «Краснодара» Смолова

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов попал в сферу интересов «Наполи». Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб рассматривает вариант приобретения зимой футболиста сборной России. Издание отмечает, что 27-летний игрок удачно впишется в игровую схему неаполитанцев 4-3-3.

Отмечается, что контракт Смолова с «Краснодаром» рассчитан до июня 2019 года, а его трансферная стоимость в настоящее время составляет от € 20 до € 25 млн.

Смолов выступает за «Краснодар» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах РФПЛ, забил 9 голов и отметился тремя результативными передачами.

Ранее в СМИ сообщалось, что Смолов может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, где к нему проявляет интерес «Вест Хэм Юнайтед».