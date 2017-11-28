«Это чудо». Почему «Спартак» вновь сильнее «Зенита»

Это был очень тяжёлый вечер для «Спартака», который начинался с непростой, но очень важной акции. Первый удар по мячу наносил болельщик – молодой парень, три года назад перенесший тяжелейший инсульт. Это было немыслимо, но Петя выжил: благодаря врачам, заботе близких и собственной воле. Через 40 месяцев сложной, но успешной реабилитации ему впервые разрешили самостоятельно подняться с инвалидной коляски – произойти это должно было именно перед матчем «Зенита».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Главный тренер «Спартака» приложил ладонь ко лбу, поцеловал Петю, и весь стадион и все люди у телевизоров увидели улыбку. И эта улыбка, эта большая победа уже стала главным итогом вечера, вне зависимости от результата матча. Прозвучит слишком высокопарно, но на «Открытии» свершилось чудо, а «Спартак» стал сильнее уже тогда.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Дмитрия Егорова.

В этот вечер говорили и о других необычных слагаемых победы. Находящийся в непростом профессиональном положении глава Олимпийского комитета Александр Жуков уютно кутался в спартаковский шарф и в этот вечер выглядел беззаботно и счастливо.

— «Спартак» обычно пропускает на последних минутах, но сегодня, получается, произошло чудо. Мы забили, — рассуждал он, но в третьем голе на самом деле было больше расчёта, чем волшебства.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В последние минуты наконец-то почувствовалась жёсткая тренерская работа. К прессингу и игре 1 в 1 добавилось жестокое убийство времени. Игроки «Спартака» падали каждую минуту: и если Комбарова унесли на носилках, то, например, падение Джикии после столкновения с судьёй Виталием Мешковым выглядело абсолютно комично. Так атаки «Зенита» были разбиты, Дзюба не получил возможности даже кивнуть в сторону бывшего клуба, а Пашалич забил важнейший для себя мяч в контратаке.

Месть подаётся горячей. «Спартак» разбивает «Зенит» И остаётся в чемпионской гонке.

При этом питерцы вряд ли имеют право на упрёки в неспортивном поведении, потому что они сами начали эту хитрую игру. Любую претензию «Зенита» можно стереть эпизодом, когда Паредес сначала спровоцировал Самедова, а потом рухнул на поле после лёгкого толчка, держась за лицо и выпрашивая красную карточку. И в этом тоже была сила «Спартака».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После матча Роберто Манчини сначала сказал, а потом и написал в «Твиттер», что поражение «Зенита» было незаслуженным. Его мысль удивила бы любого человека, смотревшего первый тайм. Ведь «Спартак» создал не только классные, породистые голы Самедова и Адриано, но и незасчитанный мяч, несколько острых атак и борьбу, выигрываемую на разных участках поля. «Спартак» был быстрее, опаснее, злее и осмысленнее.

Манчини: Глушакову можно было дать прямую красную Манчини считает, что его команда была достойна победы, а Каррера уверяет, что Педро Роша существует.

И сейчас, когда от разницы между команды осталось два очка, итальяно-аргентинские перспективы на титул выглядят менее очевидными, чем у справившейся с делёжкой золота и разобравшейся с внутренними делами команды Карреры. Сейчас они вновь вместе – празднуют победу в раздевалке и поздравляют Роберто Манчини с днём рождения.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Дмитрия Егорова.

«С днём рождения, приезжайте ещё!» Глушаков издевается над Манчини Огненный матч «Спартак» – «Зенит», после которого футболисты не сдерживали эмоций.

Не стоит думать, что мы пытаемся принизить силу «Зенита». Клуб в этом году сделал много хорошего: развил карьеру Далера Кузяева, помог вернуться Саше Кокорину, привёз в Россию Манчини, Паредеса и других не таких уже дорогих, но сильных аргентинцев, которые действительно делают чемпионат лучше.

Но было бы слишком обидно за наш футбол, если бы одна трансферная кампания, ориентированная на не самых надёжных и харАктерных латиноамериканцев сразу сделала «Зенит» безальтернативным чемпионом. Не всё так просто – и «Спартак» это доказал.