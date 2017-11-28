Улыбка Карреры – дурной знак для «Зенита»

При всей причёсанности вопросов и размытости ответов предматчевые флеш-интервью в прямом эфире – полезная штука. Тем хотя бы, что способны сообщить зрителю настроение тренера, если только к микрофону не выходит непроницаемый господин Бердыев. Итальянцы по природе своей люди более эмоциональные, открытые, артистичные – понаблюдать за ними в преддверии центральной встречи уходящей осени было особенно любопытно.

Нейтральному зрителю, не посвящённому в тонкости биографий первых лиц команд, по этой пятиминутке было бы трудно вычислить настоящего именинника. Даже поздравление корреспондента с днём рождения не нарушило постного выражения лица петербургского Мистера. Он был сама серьёзность, даже напряжённость.

Вместо него улыбался Каррера. Это снова был тот обаятельный, импозантный синьор, с феноменальной лёгкостью расположивший к себе красно-белое сообщество после неожиданного повышения в должности. От печати августовской измождённости и озабоченности на челе не осталось и следа. Он как-то резко посвежел, повеселел, словно отпуск отгулял. По его внешнему виду можно было безошибочно сделать важный вывод: в раздевалке снова порядок и гармония. А многозначительная ухмылка Массимо после напоминания о 53-й осени коллеги Манчини не предвещала «Зениту» ничего хорошего. Он обещал испортить земляку праздник – и слово своё сдержал. Сперва он выиграл этот бой ментально и только потом – тактически.

Месть подаётся горячей. «Спартак» разбивает «Зенит» И остаётся в чемпионской гонке.

Расстановки и оперативные перестроения – всё это, разумеется, тоже важно, особенно в интеллектуальном противоборстве итальянских умов. Аналитики в подробностях распишут все ходы в этих «шахматах», обрушив на наши головы прорву занимательных и не очень цифр и фактов, схем и стрелок. Но я всё же останусь при мнении: «Спартак» превзошёл противника именно в страсти, в готовности к самопожертвованию. И это, опять-таки, тренера заслуга – а также ревущего, бурлящего стадиона.

В то время как Комбаров корчился на газоне от реальной боли, петербургские аргентинцы хватались за лицо при малейшем касании, словно пропустив нокаутирующей силы апперкот. Понятно, что латиноамериканская футбольная стилистика соткана из таких «маленьких хитростей», но выглядело это, откровенно говоря, не очень красиво. Да и просто недальновидно: на судью Мешкова сценки не производили должного, с точки зрения актёров, впечатления – только соперника дополнительно распаляли.

Игра лишний раз показала: «Спартак» благополучно преодолел наметившийся было в начале осени кризис во взаимоотношениях тренера и команды (по празднованию голов и побед это отчётливо видно). Мало того, вышел из него более мотивированным, собранным, по-хорошему ненасытным. И ринулся навёрстывать упущенное на старте.

Им стал неинтересен голый счёт, всё эти мучительные 1:0 с инфарктными концовками. Красно-белая душа затребовала праздника, размаха – и во второй половине осени 2017-го его получила. «Севилья», «Краснодар», «Зенит» — все они ощутили на себе мощь спартаковских атак. Никто не устоял под напором интернациональной наступательной бригады москвичей. Заметьте: чем сильнее раздражитель, тем изощрённее действуют Промес, Зе Луиш, Адриано, пожалуй, лучшая линия атаки в РФПЛ. Дополнительные сложности эту компанию только раззадоривают. Они снова, всем составом, получают кайф от того, что делают, и эту эмоцию невозможно сыграть, сымитировать. Она либо есть – либо нет.

Могу, конечно, ошибаться, но складывается ощущение, что вот этой вот «химии», взаимного расположения «Зениту» и его итальянскому командиру сейчас и не хватает. Вроде бы всё правильно, по науке игроки выполняют на поле, но как-то слишком уж механически, шаблонно, без божества и вдохновенья. Против «Тосно», внезапно убоявшегося собственной тени во втором тайме дерби, этого хватило, против бешено мотивированного чемпиона – извините.

При всём богатейшем игровом и руководящем опыте Манчини есть минимум один аспект, в котором он спартаковскому соотечественнику уступает. Наш менталитет для него всё ещё загадка – Каррера в этой тонкой материи разобрался быстрее, поэтому и претендует второй год подряд на титул.



У Манчини первый сезон в новой для себя Премьер-Лиге складывается куда сложнее, хотя ещё летом казалось, что «Зенит» возьмёт трофей за явным преимуществом. И возможно, даже не один. К исходу осени иллюзии рассеялись, и Роберто погрустнел. Одна победа в семи турах и шесть очков отставания от лидера – сомнительные поводы для оптимизма и верное доказательство спада. У «Спартака» он закончился – у «Зенита» продолжается.