Матч со «Спартаком» – полный тренерский провал Манчини

Третье поражение в Премьер-Лиге Роберто Манчини встречает одинаковыми словами: «Мы не заслужили поражения, доминировали на поле. Мы должны были выигрывать или как минимум завершать матч вничью». Странная доминация, в которую вместились ужасная стартовая тридцатиминутка, оборонительный план на игру и всего один явный голевой момент, у Александра Кокорина (попадание в штангу пустых ворот). Манчини отчасти прав в том, что матч «Спартака» и «Зенита» вышел равным по сумме созданных моментов, но преподносить ситуацию как незаслуженно потерянные очки не стоит. Своими тренерскими решениями Манчини сам подвёл команду к «баранке».

Манчини ошибся со стартовым планом

Есть мысль, что тренерский штаб «Зенита» хотел повторить в Тушино план лучшего тайма осени, против «Краснодара» – там петербуржцы отдали мяч и ловили беззаботного соперника на острых контратаках. Против «Спартака» первая десятиминутка тоже выглядела показательной: Манчини отдал мяч, отказался от прессинга за центральной линией, выстроил две линии очень низко, отправил Полоза работать без мяча на своей трети поля. Но когда «Зенит» пытался завязать свою игру, вопросы по составу и плану повисали в воздухе. Их много, и даже ответы Манчини на пресс-конференции кажутся неполноценными.

1. Почему Юрий Жирков? Странная история даже без тактической подоплёки – в нынешнем сезоне Премьер-Лиги Жирков ВПЕРВЫЕ начал матч в старте. Роберто Манчини объяснил это «тактическими соображениями», и тактических мыслей по Жиркову две: он может помогать защите при низком оборонительном блоке и может кормить чужую штрафную навесами. Только нужда в низком блоке отпала, когда «Зенит» пропустил первым, а ставить игрока на фланг под подачи, когда на этом же фланге выходит Доменико Кришито – главный мозг нынешнего «Зенита» – удивительная ошибка в формировании состава. Если Жиркову поставили задачу доставлять мяч в штрафную, то Юрий с ней совсем не справился – сделал всего 1 навес. Кришито, разгонявший атаку на том же фланге – 8.

2. Почему в атаку вышел Полоз, а не более классный нападающий Дриусси? Отвечает Манчини: «Мне казалось, что он будет лучше завершать атаки». Странные слова. Полоз полезен своей скоростью, объёмом работы в атаке, резкими рывками, умением правильно двигаться впереди… но в реализации моментов уступает Дриусси, который лучше выглядит в динамике атакующих действий. Странно, что Манчини в принципе маринует аргентинца, сильно начавшего карьеру в «Зените» – игра, основанная на интенсивности и рывках Дриусси с Кокориным из глубины, была эффективнее, чем нечто серое и бесформенное, что мы видим сейчас.

3. Далер Кузяев справа при схеме 4-4-2 – более понятный ход, но странный в контексте перемещений Кузяева на поле. Если Манчини ставил Кузяева под низкий оборонительный блок, то почему Далер не смещался глубоко во фланг, как Жирков, и постоянно кренился в центр, открывая свободный край за спиной? Так родился первый гол, но до этого мы ещё дойдём.

4. Почему билд-ап изначально строился через Матиаса Краневиттера?

Уже не первый матч, начиная атаки в структуре 2-3, «Зенит» использует Паредеса выше, вне структуры, а ключевым игроком по доставке мяча к атакующей пятёрке становится Матиас Краневиттер. Напоминаем, что Паредеса «Зенит» покупал как глубинного плеймейкера, ведущего игру диагоналями и правильными передачами именно в таких ситуациях. Тем более странно, что Паредес на 90-минутной дистанции намного полезнее в разгоне атак, чем Краневиттер. Packing-статистика Леандро намного сильнее: если Паредес отрезает 83 соперников в среднем на 90-минутных отрезках, то Краневиттер – лишь 55. Схожие числа и по выключению из игры защитников – 7,7 Impect у Паредеса, 4,6 у Краневиттера.

В результате до замены Краневиттера на Ригони и перехода на тактику 4-2-3-1 Паредес сделал столько же передач, сколько его аргентинский напарник (23), и всего 12 передач вперёд (Краневиттер – 15). Лишь с Ригони на поле Паредес стал разгонять атаки сам. Очень странное расходование ресурсов.

Бездарная игра «Зенита» без мяча

Арриго Сакки, один из главных идеологов кальчо, любил говорить об идеальной компактности команды – это когда разрыв между линией защиты и игроками атаки не превышает 25 метров. Сакки уверен, что его система с такой компактностью съела бы даже Месси. Другой ученик Коверчано уже полсезона мучается с созданием плотности линий «Зенита», а в Тушино получает квинтэссенцию своей тренерской работы. Когда «Спартак» забивал второй гол, разрыв между линиями защиты и полузащиты – то есть двумя близкими друг к другу, нет речи о нападающих! – составлял примерно 22 метра. И Луис Адриано принимал мяч в этом разрыве.

Дальше была шикарная атака, но началось всё именно с такого разлома между линиями, за который в Коверчано бы казнили. Ах да, Манчини всё ещё сватают в тренеры сборной Италии… перешлите в офис FIGC этот скриншот.

«Зенит» слабо играет без мяча с последних матчей лета – тогда лишь осторожно подтверждались кричащие сейчас гипотезы. При движении без мяча, особенно при быстром переходе из атаки в оборону, «Зенит» безграмотно играет позиционно, и индивидуальный класс игроков – того же Краневиттера, взятого подчищать в опорной зоне, – здесь не помогает. Это вопрос взаимодействия игроков, которое не отлажено. Из-за этого между двумя линиями стабильно возникают разрывы. Вот момент ещё при счёте 0:0, когда «Зенит» стремился играть строже: Краневиттер и Паредес вдвоём выдёргиваются на владеющего мячом Глушакова, из-за спины начинает забегание Самедов, и Александру спокойно дают сделать обостряющую передачу (правда, неточную). Кстати, при взгляде на скриншот можно ещё раз задать вопрос о Жиркове в основе.

При схеме 4-4-2 «Зенит» допустил 7 системных ошибок в позиционной обороне, давая игрокам атаки «Спартака» вскрывать свои линии. Две системные ошибки привели к голам, ещё одна – к ситуации, когда Луис Адриано и Глушаков впихнули мяч в ворота из офсайда.

Когда «Спартак» открывал счёт, «Зенит» внезапно оказался не готов к смещениям инсайдов красно-белых в центр. Квинси Промес с 11-й минуты стал активно искать мяч в центральной зоне, и Далер Кузяев контролировал смещения голландца через раз. Здесь Кузяев вообще за кадром – разрыв между ним и Краневиттером громаден.

Вот и Кузяев в кадре. Руками он показывает Смольникову следить за забеганием, при этом остаётся в своей позиции и через пару секунд стоя встречает Промеса. Смольников не побежал перекрывать зону, Кузяев допустил разрыв на фланге, а Краневиттер с Паредесом создали такую ситуацию в начале атаки «Спартака» – коллективная тактическая ошибка.

Похожая коллективная ошибка случилась, когда «Спартак» раздел «Зенит» во второй голевой атаке. Ключевых факторов здесь четыре:

1. Полоз не доиграл в отборе против Фернандо.

2. Глушаков забеганием под Комбарова вытянул за собой Краневиттера – умное и ещё одно явно недооценённое в этой атаке решение.

3. Кузяев пешком включился в отбор против Комбарова. Кузяев – игрок, выгрызший место в составе именно интенсивностью в прессинге.

4. Слишком низко расположенная линия защиты, не готовая к такому решению «Спартака». Когда красно-белые проворачивают подобный прессинг, защитники тоже поднимаются выше и поджимают принимающих мяч.

Далер Кузяев – антигерой «Зенита» в первые полчаса: он включался в отбор без движения, которым выделялся в первых матчах, слишком сваливался в центр и никак не реагировал на забегания за спину крайнему защитнику, что должен делать игрок его позиции при низком блоке. (Возвращаемся назад и снова хвалим тактический план Манчини.) Но вешать всех собак на Кузяева нельзя – с тактической перестройкой и выходом Ригони правый край «Зенита» остался уязвимым, допуская резкие включения Комбарова и бездействие без мяча. Это системная проблема, от которой отстраняется Манчини.

«Зенит» безыдеен в атаке

Ещё одна проблема, которая тянется за Роберто Манчини с конца лета. Сезон неуязвимого в глазах общественности «Зенита» разбился, когда тренер отказался от схемы 4-4-2 с резкими передачами под забегания в полуфланг нападающих – Кокорина и Дриусси – и последующей доставкой мяча в штрафную. Всю осень Манчини ищет, как наладить доставку мяча заново, но пока придуман единственный план – бешеный крен на фланги с бесконечными подачами.

Вчера «Зенит» был типичен для себя – много сваливался на фланги, много навешивал и не знал, как разбить центр. Петербуржцы сделали 29 навесов за матч (лучший результат в туре) и 44 передачи в штрафную (больше сделал только «Локомотив» – на одну), однако плохо расставлялся в штрафной площади. Часто возникали ситуации, когда игроки атаки не знали, как правильно занимать позиции в штрафной. «Зенит» – редкая команда в Премьер-Лиге, осознанно насыщающая dangerzone (на скриншоте она выделена голубой линией, но эту зону «Зенит» либо плохо заполнял, как на скриншоте, либо, наоборот, перенасыщал.

В таком футболе резкой атаке «Зенита» неуютно. Александр Кокорин стал лучшим игроком и матча, и вообще тура по количеству ударов – 7 – но лишь один был нанесён ногой. Да и тот после навеса, скидки и попытки поймать мяч в воздухе. Все остальные удары – головой. Скорость Кокорина пытались использовать длинными передачами, но в таких моментах Кокорин обычно убегал к чужим воротам один или лишь с одним игроком поддержки, при численном преимуществе «Спартака». Про летний план в «Зените» уже забыли.

Манчини ещё и ошибся с заменами

Дух Доменико Тедеско сработал в Манчини на 35-й минуте, и замена Краневиттера на Ригони помогла «Зениту» поменять акценты в игре. Эту перестановку сложно считать ошибкой, но лучше «Зенит» с Ригони не заиграл. Ну да, стало больше навесов – Ригони обеспечил ещё 5 (точными стали всего 2). Но правый фланг при атаках «Спартака» как валился с Кузяевым справа, так и продолжил валиться. Ничего удивительного тут нет: в предыдущих матчах, как против ЦСКА, Ригони тоже плохо оборонялся.

Коллега Антон Михашенок написал, что выход Ригони стал агонией Манчини, но настоящей агонией стала замена Смольникова на Дзюбу. Сразу три причины:

1. План на игру стал ещё примитивнее, при этом «Зенит» фактически избавился от одного игрока. Абсолютно выпал на оставшиеся минуты Дмитрий Полоз, спущенный на край Кришито. Манчини хотел отыграться без плана, бестолковым навалом. Школа кальчо.

2. Жирков как правый защитник – это как? Гус Хиддинк сделал из Жиркова универсала, и Юрий потом сам об этом жалел: решение голландца отпечатало на его карьере жирную кляксу игрока, который закроет все позиции. Правый защитник Жирков – это всё же что-то новенькое. Манчини говорил, что Жирков должен был создавать ширину для Ригони. Чтобы «Зенит» ещё больше навешивал?!

3. Артём Дзюба сейчас в принципе в ужасной форме. Психофизические причины здесь важнее футбольных: Дзюба – игрок, трепетно чувствующий отношение тренера, которому нужно полное доверие и расчищенная дорожка в стартовый состав. Выходить с лавки – не его. За 34 минуты Дзюба не пробил по чужим воротам ни разу.

К замене Полоза на Дриусси та же общая претензия. Манчини хотел отыграться и усилить атаку, но не знал, как. Налево был смещён уже Кокорин – символично, что тренер, переставивший Кокорина на родную позицию, такими решениями сам же топит своего нападающего. Бедняга Дриусси честно пытался выиграть воздух в штрафной «Спартака», но не сделал этого ни разу.

Каррера добил грамотными тактическими решениями

Их сразу три.

1. В стартовом составе появился Александр Самедов, а не Мельгарехо или Попов. «В отличие от них, Самедов выступает на трёх позициях и мог принести пользу на любой», – лаконично объяснил решение Массимо Каррера. Польза Самедова в том, что он совмещает в себе качества Мельгарехо и Попова – сильно выполняет черновую работу, грамотно смещается в центр и круто открывается. То есть Самедов универсально готов был решить любую проблему, которая возникала перед «Спартаком» по ходу матча. Его гол «Зениту» – точно не импровизация. После 2:0 напрашивался перевод Самедова в центральную зону, как в предыдущих матчах – здесь Каррера промедлил со сменой схемы, но сделал грамотную замену.

2. «Спартак» перестроился на 4-3-3 с треугольником Глушаков – Фернандо – Зобнин в середине. За счёт тактической хитрости «Спартак» не впервые в нынешнем сезоне грамотно сушит победный счёт – так же Каррера перестраивался с «Уралом», «Краснодаром», «Севильей», по совпадению в лучших матчах «Спартака» в нынешнем сезоне. Интересно, что треугольник действовал динамично – Фернандо, обычно играющий вершину в фигуре, мог подняться выше в прессинге, а двое других игроков опуститься ниже, формируя 4-2-3-1, или же при такой расстановке выше поднимался Зобнин.

Важно, что «Спартак» быстро перестраивал свой треугольник, а полузащитники помогали друг другу в движении.

Роман Зобнин снова успел поиграть на двух позициях за матч – центрального и правого полузащитника. При этом направо Зобнин смещался при фланговых атаках, даже играя в центре: это он выпилил классную передачу низом на Промеса во втором тайме. После такой качественной работы справа (и после качественных навесов в матче с «Марибором») возникает стойкая ассоциация, за которую не нужно бить меня палками. Зобнин – русская версия Йозуа Киммиха: он тоже грамотно пасует, грамотно играет без мяча, вынослив, хорош в движении, подкован тактически, дружит с головой и способен закрыть вообще любую позицию. Золото, а не игрок.

3. Уже третий матч видно, как прибавил в атакующих действиях Дмитрий Комбаров. По ходу сезона Каррера перестроил крайнего защитника – позволил ему больше смещаться в центр. «Когда у Комбарова не получается прорваться через фланги, он уходит в середину», – говорит Каррера, но немножко лукавит: эти моменты не взаимосвязаны. «Зенит» дал Комбарову много свободы на флангах, но при свободном пространстве в центре Дмитрий стремился использовать его и рвал центральную зону. Так же было и в матче с «Краснодаром».

Это важное отличие Комбарова в нынешнем сезоне от стиля Дмитрия в предыдущих сезонах. При Мурате Якине Комбаров делал 7,5 навеса в штрафную за матч, при Дмитрии Аленичеве – 5,3. Сейчас Комбаров меньше, чем когда-либо, подаёт (3,4 навеса за игру), зато лучше двигает мяч низом и лучше находит варианты в центре. Второй гол тоже начался с Комбарова: он нашёл пространство и выдал умный пас в центральную зону. «Зенит» создал для красно-белых максимально комфортную ситуацию, но вариант с пасом ещё надо было увидеть.

Массимо Каррера хотел испортить день рождения Роберто Манчини – и у него получилось.

«Зенит» не был настолько хуже «Спартака», но тренерскую дуэль Каррера выиграл безоговорочно.

В материале использованы данные InStat и паблика «Пыльный чердак».