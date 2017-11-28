18+, или Почему не стоит брать ребёнка на дерби. Мгновения тура

Нецензурные баннеры и бранные кричалки, провокации и потасовки на трибунах. А вы повели бы своего ребёнка на дерби двух столиц?

Пища тура

Гречневая каша с мясом. Это культовое блюдо РФПЛ холодной осени 2017-го пришедшие на стадион болельщики уплетали практически в каждом городе, принимающем матчи 18-го тура. В морозном Хабаровске бонусом даже вход сделали бесплатный, а в Перми – wi-fi, но всё это не сильно прибавило зрителей на трибунах, что в очередной раз подкинуло пищи для размышлений футбольным чиновникам.

Мамы тура

26 ноября в России отмечали День матери. Интересную акцию по этому случаю провёл «Амкар»: футболистов на поле вместо детей вывели их мамы. А на трибунах в Перми и других городах то и дело мелькали самодельные баннеры в адрес любимых мам.

Заводящий тура

«Амкар» после домашней победы над «Динамо» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, в котором главный тренер Гаджи Гаджиев выступил «заводящим». Войдя в раздевалку, 72-летний специалист засвистел и сказал: «Ну, давай, ребята!». Затем футболисты начали скандировать «Амкар».

Имидж тура

Нападающий «армейцев» Витиньо в очередной раз сменил причёску. И этот яркий образ принёс ЦСКА удачу: красно-синие увезли сухую победу из столицы Татарстана. Победный гол на счету Понтуса Вернблума.

Учитесь у Вернблума, форварды! Как ЦСКА поквитался с «Рубином» ЦСКА третий раз подряд выиграл в Казани и вернулся в лидирующую тройку Премьер-Лиги.

Балет тура

Дела у подопечных Курбана Бердыева нынче складываются не лучшим образом. За последние 10 туров «Рубин» шесть раз проиграл, в трёх играх вымучил безголевую ничью и лишь однажды сумел огорчить соперников, обыграв в принципиальном матче «Ростов». Неудивительно, что казанские болельщики сравнили своих игроков с артистами балета.

Чёрная осень «Рубина»: одна победа за квартал. Бывало ли хуже? Команда Бердыева – в четырёх очках от зоны вылета.

Сыны тура

«Сыны Тихого Дона» обыграли «Анжи» (2:0), победив в чемпионате впервые с 12 августа. Серия некогда грозного «Ростова» без побед составила 11 матчей.

Драма тура

Концовка матча «СКА-Хабаровск» и «Локомотива» в суровых погодных условиях, пожалуй, достойна экранизации. Героем драматичной развязки стал Джефферсон Фарфан, за неделю налетавший 48 тыс. километров. На 93-й минуте арбитр Роман Галимов назначил пенальти в ворота «армейцев». Перуанец с «точки» не смог переиграть голкипера Александра Довбню, однако оказался расторопнее всех на добивании. «Железнодорожники» победили в компенсированное время, набрали 39 очков и закрепились на первом месте.

Сумасшедшая развязка в Хабаровске: незабитый пенальти, перекладина, гол Пятки на морозе и барсучий жир.

Зрелище тура

Матч «Спартака» и «Зенита» стал украшением 18-го тура и одним из самых ярких матчей осени. В нём было всё, что так нравится типичному болельщику: великолепные голы, трогательные моменты, скандальные баннеры и эмоции, эмоции и ещё раз эмоции. Это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть.



Слабонервным и детям не смотреть (18+).

Если у вас не отображается фотоальбом в приложении, перейдите по этой ссылке.

Месть подаётся горячей. «Спартак» разбивает «Зенит» И остаётся в чемпионской гонке.

Находка тура

Новый год близко. Вместо бананов фанаты бросаются деньгами и… мандаринами.

Дети тура

Дети, родители которых не испугались и привели их на взрывоопасное дерби двух столиц.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Как согреться на футболе в минус 17?! Мгновения 17-го тура Делитесь своими советами и смотрите самые яркие фото минувшего тура РФПЛ.

Одержимый Вернблум, «большие сиськи» и секреты Карреры – в мгновениях тура А также возрождение Смолова, полевая кухня в Хабаровске и столичное дерби, которое чуть было не переросло в драку.