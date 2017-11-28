Вопрос дня. Почему у Манчини не получается?

«Спартак» отомстил «Зениту» за разгром в Санкт-Петербурге: в ответном матче у себя дома красно-белые выиграли со счётом 3:1. Петербуржцы уверенно стартовали в сезоне, но сбавили обороты к середине чемпионата. В четырёх последних матчах с непосредственными конкурентами за титул подопечные Роберто Манчини добились лишь одной победы – над «Краснодаром». Есть ли в этой ситуации некая системная ошибка? В чём причина последних неудач «Зенита» и не стоит ли руководству задуматься о выборе нового тренера? Насколько взаимна любовь Манчини и сине-бело-голубых? Отвечают эксперты.

Роман Широков, бывший капитан «Зенита»:

— Конец сентября не предвещал такого спада от «Зенита», я удивлён. Сентябрь «Зенит» прошёл хорошо, был неплохой матч с «Краснодаром». Получается, что до следующей паузы «Зенит» провалился. В этот раз начал достаточно хорошо — с разгрома. К сожалению для петербуржцев, «Спартак» победил заслуженно.



Трудно сказать, почему произошёл провал. Я не знаю. Может, до сих пор не могут найти свою игру. И в матче со «Спартаком» я бы не сказал, что было какое-то тактическое поражение Манчини. А разбираться будет руководство «Зенита», есть ли там вина Манчини. По-моему, было достаточное количество свободных зон между линиями, чем «Спартак» прекрасно воспользовался. Вот и всё.

Валерий Рейнгольд, чемпион СССР-1962 в составе «Спартака»:

— Манчини какой-то непонятный, сухой тренер. Не люблю специалистов, которые никак на происходящее на поле не реагируют. Ощущение, что ему просто пофиг на игру. Всем известен класс этого тренера, но эмоций не хватает. Я не понимаю, почему с первых минут не вышел Ригони. Думаю, руководство „Зенита“ с Манчини за это ещё спросит.

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Игорь Гамула, бывший главный тренер «Ростова»:

— Просто Манчини не хватает немного удачи. «Зенит» играет неплохо, но есть трудности. Вроде мелочи, но в футболе мелочей не бывает. Где-то недобежали, не там встали, не туда пас отдали. Плюс давят вложенные деньги и высокие ожидания. Видно, что с психологией в команде есть проблемы, но это главный тренер сможет решить. Он первый год в «Зените», немного надо подождать, и всё исправится. Мастерства и опыта ему не занимать.

Анатолий Бышовец, бывший главный тренер «Зенита» (1997-1998 г.):

— Думаю, причины надо искать в том, что команда не сыграла на своём уровне. Игроки сборной Полоз и Кокорин не сумели забить. Проблема организации игры осталась нерешённой. Трудно испытывать чувство удовлетворения, когда команда проигрывает со счётом 1:3. У «Зенита» есть потенциал, осталось только раскрыть его. Уровень игроков достаточный для того, чтобы бороться за первые места.

Михаил Боярский, известный актёр, болельщик «Зенита»:

— Может быть, Манчини не совсем правильно руководил, что-то надо было сделать по-другому, чтобы команда не проиграла с таким счётом. Замены не совсем были логичны. Жирков не мог догнать быстро бегущих. Но это на мой дилетантский взгляд. От любви до ненависти и у нас, болельщиков, и у руководящих один шаг. Стоит ли давать деньги Манчини на покупку новых игроков? Я думаю, да. Надо что-то делать. Либо тренера менять, либо выполнять то, что он требует.

Сергей Шавло, бывший генеральный директор «Спартака»:

— Манчини нужно разобраться с составом и по отдельным игрокам, наладить взаимодействие с российскими футболистами. Видно, что он начинает кроить состав «Зенита». Видимо, передёрнул их в игре с «Вардаром», поэтому те не вошли в нужную форму перед дерби. Игра у зенитовцев налажена, команда строится. Они только не могут забить – вот главная проблема, над которой надо работать.



В начале сезона, когда у «Зенита» был отрыв в 10 очков, все повесили на него золотые медали. Сейчас где «Зенит»? Уже рядом все остальные. «Локомотиву» удалось оторваться, хоть и никаких сверхигроков у них нет, но командная игра хорошо настроена. Так что кто лучше подготовится к весенней стадии с учётом еврокубков, тот и победит.

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Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

— Акции Роберто Манчини резко падают в России. «Зенит» в принципе не знает, что делать на поле. Всё, что мы увидели вчера в исполнении зенитовцев, – эти дурные навесы, которые позволили Селихову не замёрзнуть. Не знаю, что Манчини мешает, он же не танцор. Игроков купили лучших: по составу «Зенит» укомплектован лучше «Спартака». Когда за тебя болеет целый город и просто носят на руках — в этом тоже преимущество. У Питера нет футболиста, который должен игру завязывать в центре поля. Нет Витселя или Халка, которые могут и ударить, и отдать. Предъявляют претензии нападающим Кокорину и Дзюбе. А что они должны делать, если им предлагается самим получать мяч в середине поля и что-то придумывать дальше? Естественно, их накрывают, бьют по ногам, а потом говорят, что нападающие не очень хороши. Если вратаря будут с пяти метров «расстреливать» каждые пять минут, он тоже будет не очень хорош.



В общем, всё говорит в пользу того, что с Манчини не угадали. Угадала сборная России, когда его не взяла и избавила нас от тоски, которую сейчас показывает «Зенит». И не угадали зенитовцы, потому что при наличии таких игроков не думаю, что этого они ждали. Если весной мы не увидим другой «Зенит», то Манчини точно надо просить пробовать себя в других клубах.

Манчини: Глушакову можно было дать прямую красную Манчини считает, что его команда была достойна победы, а Каррера уверяет, что Педро Роша существует.

Наше мнение

Кирилл Хаит, обозреватель «Чемпионата»:

— Я не считаю, что Манчини не справляется со своей работой. Дело в том, что его команды никогда не поражают качеством игры. Титулы, которые брал Манчини, постоянно становятся предметом споров: мог лучше, не раскрыл команду, просто повезло. Он не из тех тренеров, которые выжимают максимум из команды, и никогда им не был. Поэтому и сейчас не происходит ничего ужасного. Отрыв от «Локомотива» великоват, но и такой отыгрывается.

Антон Михашенок, обозреватель «Чемпионата»:

— Тренер «Зенита» поплыл. Ответа на вопрос, почему его команда превратилась в кучу бездушных роботов, у него нет. Системности в действиях тренера «Зенита» примерно столько же, сколько в действиях владельца ваучера при приватизации, и можно констатировать: тренер «Зенита» в панике от того, что у его команды не получается игра в атаке уже почти полтора месяца. Сейчас он напоминает боксёра, которому важно достоять у канатов до гонга (зимнего перерыва), чтобы собраться за это время, найти волю и поднять кулаки.

Мнения читателей

Честный Иван:

— Манчини на выход! С такими деньгами Карпин большего результата добьётся в «Зените»!

shutup

— Когда в начале чемпионата у «Спартака» были проблемы, многие писали, что Каррера — физрук, сейчас пишут это про Манчини. Может, лучше в конце чемпионата сравнивать? А то через каждые три тура мнение меняется.

marco25:

— Ну, тут впервые, наверное, тактически Манчини просто… Хм, как бы помягче сказать… Обыграли. Ни с тактикой, ни со стратегией на матч, ни с составом не угадал. Иванович — это вообще пожарище, оба гола его. Ещё момент, когда Лодыгин спас, Иванович стоит, футбол смотрит… Так что закономерный результат, но чемпионат не окончен ещё. А то, что с Манчини спросят, так это я не сомневаюсь, при плохих-то результатах.

guns8

— Манчини допустил сегодня ошибки по составу, но… У него нет вместо Ивановича центрального защитника. Есть Мевля, но Иванович играл в «Челси», был одним из лучших защитников в Англии, а Мевля где играл? По факту «Зенит» играл и давал играть «Спартаку», Ригони игру усилил, а Дзюба и Дриусси — нет. В целом были равные команды, «Спартак» мог и больше забить, если бы не Маммана, а Селихов молодец. Справедливости ради скажу: Манчини-тренер (его футбол) мне никогда не нравился. Как игрок он был намного лучше. Если «Зенит» не станет чемпионом, а тут дело уже «Локо» и Шпалыча сейчас на 50%, то Манчини уволят. Он всё равно временщик и никак не стал и не станет своим в Питере, в отличие от Карреры в «Спартаке».

pyatkashi:

— Уткин подал хорошую идею. Манчини должен стать переходящим тренером РФПЛ. У кого самой большой бюджет в сезоне — тому в нагрузку тренер Манчини. А всем остальным заодно это будет примером, что не деньги решают.