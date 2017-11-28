«Зенит» не так плох, как вы думаете. Сейчас объясним

Если тщательно прочитать всё, что написано по мотивам матча «Спартак» — «Зенит», можно прийти к выводу, что тренер «Зенита» немного не в себе. Вернее, критики хватало и до матча, но именно после игры, включившей замену Краневиттера на 35-й минуте и слова «мы не заслуживали поражения», Манчини стал её единственным адресатом. В том числе со стороны моих коллег по «Чемпионату».

Матч со «Спартаком» – полный тренерский провал Манчини Слышать, что «Зенит» доминировал всю игру, смешно.

Роберто Манчини «поплыл». И «Зениту» это может стоить чемпионства Этой команде срочно нужен тайм-аут на зиму.

Перечислю основные пункты. У «Зенита» нет понятной игровой идеи. Во что играет команда? Одни навесы и борьба в штрафной. Контроль мяча не приводит к качественным атакам. Аргентинцы не отрабатывают денег, которые на них потрачены. Кокорин перестал забивать после перевода на фланг. Дзюба?! Опять? «Зенит» забивает только за счёт индивидуального мастерства игроков. Нет компактности. Похоже, есть проблемы в раздевалке. Ротация состава не работает. Штаб плохо готовит команду к соперникам. У Манчини паника, если он делает замену уже через полчаса. И после этого он сказал, что «Зенит» не заслуживал поражения?!



Кажется, всё. Возможно, я что-то пропустил, но это случайно. Теперь определимся с линией защиты.



Для начала разделим критику. Первая часть – проблемы, которые сохраняются на протяжении длительного времени. Пример: несмотря на игру во владение мячом, «Зенит» в завершающей фазе атаки доставляет мяч к чужим воротам с помощью навесов. «Зенит» — лидер РФПЛ по навесам. Так что к организации позиционных атак большие вопросы, на которые даже у Паредеса нет ответа. К таким недостатками Манчини мы вернёмся чуть позже.



Вторая часть критики носит скорее эмоциональный характер и относится к разовым действиям Манчини, которые при желании можно объяснить. Пример: замена Краневиттера.

Замена Краневиттера – это паника?

Основная функция Матиаса – тормозить атаки соперника в центре поля. Выигрывать подбор, возвращать мяч команде и отдавать игроку, который ответственен за начало атаки. В этом его сильные стороны. Так вот, в первые полчаса, когда «Зенит» уступал во владении мячом и территорией, «Спартак» быстро проходил центр поля. Гости не проигрывали борьбу – они в неё не вступали. Что касается подбора, эпизод со вторым голом более чем показателен. Центральные полузащитники «Зенита» его проспали.



Итак, центр поля проигран, «Спартак» легко выходит из обороны в атаку, разница уже в два гола, и матч нужно спасать. А Краневиттер, хотя регулярно пасует Паредесу и Кришито, не организатор атаки и не справляется со своими прямыми обязанностями. И просто выпадает: с 13-й по 21-ю минуту всего однажды вступил в игру – получил пас от Паредеса и отдал защитнику. Матиас не проявил свои сильные стороны в первые полчаса, а в дальнейшем даже его лучшая игра работала бы на сохранение статус-кво. При выборе плана на игру Манчини явно ошибся. И не только с Краневиттером. Но исправление ошибок – точно не признак неадекватности.

Просто сравните. В первые 34 минуты (до замены) разница по ударам 4-1, по пасам в атакующую треть поля – 53-58, по xG (ожидаемым голам) – 0,33-0,14. То есть при равном количестве подходов к воротам «Спартак» намного острее. С 35-й минуты по 96-ю, когда «Спартак» убежал в последнюю контратаку, по ударам — 5-9, по пасам в атакующую треть поля – 77-129, по xG – 0,25-0,47. То есть «Зенит» не только стал чаще подходить к воротам, но и начал делать это острее. Это не признак паники, это неплохая работа над ошибками. Эмоциональное «мы не заслуживали поражения» нормально звучит в контексте двух третей игры, когда «Зенит» перестроился.

Остальные проблемы «Зенита» — как быть с ними?

Как быть с объективными проблемами? Их ведь хватает начиная от примитивной игры и заканчивая странным выбором состава на матч.



С ними спорить и не нужно. Дело в том, что всё перечисленное никогда не мешало Манчини выигрывать титулы. У некоторых тренеров есть узнаваемый стиль, который они сохраняют на протяжении всей карьеры. Кто-то умеет выжимать максимум из команды, кто-то играет короткой обоймой, кто-то принципиально ставит атакующий футбол в 4-3-3… Свои особенности есть и у Манчини. Какие?



Он всегда набирает качественный состав. У него всегда много игроков группы атаки. Он не сентиментален – представить, что команда бьётся за Манчини, довольно трудно. Когда Манчини выигрывал чемпионат Италии и чемпионат Англии, всё было точно так же. Проблемы в раздевалке (некоторые и через пять лет продолжают сводить с ним счёты), обойма из 35 игроков, примитивная организация игры в атаке. Осторожный футбол с тремя оборонительными полузащитниками. Расчёт на индивидуальное мастерство форвардов, пусть даже отрезанных от команды.



Это может не сработать. А может сработать, иначе не было бы шести выигранных Кубков, пары Суперкубков и трёх выигранных чемпионатов в Англии и Италии (не считая сезона-2005/06, когда скудетто было присуждено в результате «кальчополи»). Но это просто не повод делать выводы о кризисе идей Манчини или игровом кризисе «Зенита». Занимает ли он первое или четвёртое итоговое место, его команда всегда много навешивает, а по ходу чемпионата регулярно случаются странные решения по составу. Это недостатки, которые присущи Манчини на протяжении всей карьеры. Кстати, у него есть не только недостатки.

Как Манчини выигрывает?

И «Манчестер Сити», и «Интер» при недостатке креатива брали своё за счёт игры при стандартах. Сейчас «Зенит» забивает каждый четвёртый гол после стандарта. 25% — это хуже, чем «Локомотив», но лучше, чем остальные команды в лидирующей группе: ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар».



И «Манчестер Сити», и «Интер» хотя и не реализовывали свой потенциал в атаке, практически не пропускали. Манчини только раз стал чемпионом, когда его команда не пропустила меньше всех в лиге – с «Интером» в 2007 году (34 гола в 38 матчах – это был второй показатель в лиге). Сейчас оборона «Зенита» в порядке – даже после трёх голов от «Локо» и «Спартака» — лучшая в лиге (12 голов в 18 матчах).

Ставка на индивидуальное мастерство вызывает смешки у большинства тренеров итальянской школы, но при этом даёт результат. Ибрагимович играл у Манчини даже с травмой. Летом 2008 года, пока он был травмирован, «Интер» подпустил «Рому». В последнем туре Манчини хотел видеть Златана в заявке, хотя против были доктора, и сам форвард признавался, что не готов. Но он хотел выиграть, вышел во втором тайме и забил гол, который принёс команде титул. Или более известный момент: все помнят голевой пас Балотелли на Агуэро? Так вот, в том сезоне Манчини так до конца и не определился с основной парой форвардов. Агуэро сыграл 17 матчей в старте, Джеко 10, Балотелли – семь. В концовке чемпионского матча с «КПР» на поле были все трое. Банальный навал, да. Но навалы тоже иногда помогают выигрывать матчи и титулы.

У такого стиля тренерской работы есть одна важная особенность. Отличить удачный сезон от неудачного можно только в мае, глядя на турнирную таблицу. До этого любая команда, которую возглавляет Манчини, выглядит одинаково – и своей игрой даёт достаточно поводов для критики. Репутацию в европейских клубах он заработал не благодаря качеству игры своих команд. А благодаря победам, которые потом вызывают споры: мог и лучше/не раскрыл потенциал игроков/просто повезло. Если Манчини выиграет РФПЛ, то вряд ли как-то по-другому. Это его стиль.



Если вы не согласны с этим мнением, можете прочитать мнение моих коллег.

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