Символическая сборная 18-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Лишь трое в ней не из московских клубов.

Вратарь

Ворота новой символической сборной защищает голкипер команды, победившей в центральном матче 18-го тура. Александр Селихов может считать себя одним из героев матча «Спартак» — «Зенит».

Вопрос дня. Почему у Манчини не получается? Рейнгольд обвиняет итальянца в отсутствии эмоций, а Червиченко считает, что «Зенит» не угадал с тренером.

Оборона

Марио Фернандес, ЦСКА

Качественный матч провёл в 18-м туре Марио Фернандес. Его действия в Казани позволили ЦСКА спокойно довести матч до победы с минимальным счётом.

Матч со «Спартаком» – полный тренерский провал Манчини Слышать, что «Зенит» доминировал всю игру, смешно.

Самый яркий центральный защитник России Георгий Джикия в очередной раз доказал, что не зря один российский суперклуб пытался увести его у другого.

Не так давно Андреас Гранквист получил звание лучшего футболиста Швеции. В 18-м туре РФПЛ центральный защитник «Краснодара» вполне был достоин звания лучшего на поле в игре с «Уралом».

Дмитрий Комбаров, «Спартак»

Отличный матч провёл Дмитрий Комбаров в прошедшем туре. В игре с «Зенитом» левый защитник «Спартака» был одним из самых заметных на поле: в начале игры он исполнил голевую подачу на Самедова, а ближе к концу сломал ребро в столкновении с соперником. Не жалея себя, шёл в борьбу.

Полузащита

Денис Глушаков, «Спартак»

Капитан «Спартака» вдохновенно и бодро провёл матч с принципиальным соперником. Было видно, что для Дениса Глушакова победа над «Зенитом» много значит.

«Это чудо». Почему «Спартак» вновь сильнее «Зенита» Манчини не прав, Каррера заслужил эту победу.

«Локомотив» продолжает лидировать в таблице РФПЛ. В 18-м туре «железнодорожники» упрочили лидерство благодаря победе над «СКА-Хабаровск» и поражению «Зенита» от «Спартака». Одним из лучших у «Локо» в том матче как всегда был португалец Фернандеш.

Александр Головин, ЦСКА

Хорош на поле в Казани был Александр Головин, полузащитник ЦСКА. Его удачные действия позволили «армейцам» забрать важные три очка в игре с «Рубином».

Нападение

Евгений Марков в 18-м туре стал автором ярчайшего индивидуального достижения. Нападающий «Тосно» оформил хет-трик, выйдя на замену почти после часа игры. А всего Маркову для голевого подвига понадобилось 20 минут.

Луис Адриано второй тур подряд попадает в сборную тура. На этот раз бразилец заслужил вызов своим отличным матчем против «Зенита». В нём Адриано стал автором очень красивого гола.

Фёдор Смолов, «Краснодара»

Фёдор Смолов продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира России уже третий год подряд. Травмы и слухи о смене клуба не мешают лидеру «Краснодара» исправно записывать на свой счёт голы. В 18-м туре Смолов принёс «быкам» минимальную победу над «Уралом».

Роберто Манчини «поплыл». И «Зениту» это может стоить чемпионства Этой команде срочно нужен тайм-аут на зиму.

Массимо Каррера, «Спартак»

«Спартак» Карреры вернул «Зениту» Манчини долг за болезненное поражение в первом круге. В 18-м туре москвичи победили питерцев – 3:1 — и сократили отставание от недавних лидеров РФПЛ всего до двух очков.