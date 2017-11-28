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Луис Адриано
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Символическая сборная 18-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Лишь трое в ней не из московских клубов.
Футбол

Вратарь

Александр Селихов, «Спартак»

Ворота новой символической сборной защищает голкипер команды, победившей в центральном матче 18-го тура. Александр Селихов может считать себя одним из героев матча «Спартак» — «Зенит».

Вопрос дня. Почему у Манчини не получается?
Рейнгольд обвиняет итальянца в отсутствии эмоций, а Червиченко считает, что «Зенит» не угадал с тренером.

Оборона

Марио Фернандес, ЦСКА

Качественный матч провёл в 18-м туре Марио Фернандес. Его действия в Казани позволили ЦСКА спокойно довести матч до победы с минимальным счётом.

Матч со «Спартаком» – полный тренерский провал Манчини
Слышать, что «Зенит» доминировал всю игру, смешно.

Георгий Джикия, «Спартак»

Самый яркий центральный защитник России Георгий Джикия в очередной раз доказал, что не зря один российский суперклуб пытался увести его у другого.

Андреас Гранквист, «Кранодар»

Не так давно Андреас Гранквист получил звание лучшего футболиста Швеции. В 18-м туре РФПЛ центральный защитник «Краснодара» вполне был достоин звания лучшего на поле в игре с «Уралом».

Дмитрий Комбаров, «Спартак»

Отличный матч провёл Дмитрий Комбаров в прошедшем туре. В игре с «Зенитом» левый защитник «Спартака» был одним из самых заметных на поле: в начале игры он исполнил голевую подачу на Самедова, а ближе к концу сломал ребро в столкновении с соперником. Не жалея себя, шёл в борьбу.

Полузащита

Денис Глушаков, «Спартак»

Капитан «Спартака» вдохновенно и бодро провёл матч с принципиальным соперником. Было видно, что для Дениса Глушакова победа над «Зенитом» много значит.

«Это чудо». Почему «Спартак» вновь сильнее «Зенита»
Манчини не прав, Каррера заслужил эту победу.

Мануэл Фернандеш, «Локомотив»

«Локомотив» продолжает лидировать в таблице РФПЛ. В 18-м туре «железнодорожники» упрочили лидерство благодаря победе над «СКА-Хабаровск» и поражению «Зенита» от «Спартака». Одним из лучших у «Локо» в том матче как всегда был португалец Фернандеш.

Александр Головин, ЦСКА

Хорош на поле в Казани был Александр Головин, полузащитник ЦСКА. Его удачные действия позволили «армейцам» забрать важные три очка в игре с «Рубином».

Нападение

Евгений Марков, «Тосно»

Евгений Марков в 18-м туре стал автором ярчайшего индивидуального достижения. Нападающий «Тосно» оформил хет-трик, выйдя на замену почти после часа игры. А всего Маркову для голевого подвига понадобилось 20 минут.

Луис Адриано, «Спартак»

Луис Адриано второй тур подряд попадает в сборную тура. На этот раз бразилец заслужил вызов своим отличным матчем против «Зенита». В нём Адриано стал автором очень красивого гола.

Фёдор Смолов, «Краснодара»

Фёдор Смолов продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира России уже третий год подряд. Травмы и слухи о смене клуба не мешают лидеру «Краснодара» исправно записывать на свой счёт голы. В 18-м туре Смолов принёс «быкам» минимальную победу над «Уралом».

Роберто Манчини «поплыл». И «Зениту» это может стоить чемпионства
Этой команде срочно нужен тайм-аут на зиму.

Массимо Каррера, «Спартак»

«Спартак» Карреры вернул «Зениту» Манчини долг за болезненное поражение в первом круге. В 18-м туре москвичи победили питерцев – 3:1 — и сократили отставание от недавних лидеров РФПЛ всего до двух очков.

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