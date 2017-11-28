«Мне снилось, что это случится». Как дела у «Шапекоэнсе»?

Разбился самолёт с бразильской командой. Подробности В Колумбии потерпел крушение самолёт с бразильской командой «Шапекоэнсе» на борту.

Судьба клуба

5 декабря 2016 «Атлетико Насьонал» отдал трофей «Шапекоэнсе»

В тот день «Шапе» отправлялся в Колумбию на финал «Копа Судамерикана» с местным «Атлетико Насьональ». Матч так и не был сыгран. «Насьонал» отдал дань уважения сопернику и предложил отдать кубок «Шапекоэнсе». Колумбийский клуб за этот поступок получил приз за честную игру, а «Шапе» в первый раз в истории стал обладателем трофея…

13 декабря 2016 года. Погибший вратарь был признан вратарём года в Бразилии

И это не было продиктовано ничем, кроме спортивных показателей. Сумасшедшее спасение Данило после пенальти вывело «Шапекоэнсе» в финал Южноамериканского кубка, и он на самом деле был одним из самых ярких вратарей турнира. «Шапе» принимал помощь от всех, кто остался неравнодушен к случившемуся, но отказался от предложения три года не бороться за выживание. Бразильские клубы предлагали оставить «Шапекоэнсе» в элите при любых результатах на протяжении трёх следующих сезонов. Клуб не захотел нарушать спортивный принцип.



Вместо «Шапе» этого начал собирать новую команду. Выжившие Нето, Рушел и Фолльман остались в заявке, к ним присоединились игроки из «молодёжки» и ещё несколько футболистов из других клубов. Бывший вратарь «Ромы» и «Бенфики» Артур Мораес, экс-игрок «Кубани» Аподи, известный во Франции Тулио Де Мело и ещё ряд молодых арендованных игроков – «Шапекоэнсе» в кратчайшие сроки собрал новую команду и вернулся в игру.

21 января 2017 года. «Шапекоэнсе» забивает первый гол после авиакатастрофы

На протяжении нескольких минут забитый до отказа стадион «Шапекоэнсе» аплодировал перед матчем с «Палмейрасом», первой игрой команды после трагедии. Именно с этим коллективом «Шапе» играл последнюю игру перед тем, как сесть на злосчастный рейс. На лицах многих людей на стадионе были слёзы. «Шапе» не смог победить, но забил первый гол в новой истории. Первая победа будет добыта через неделю, в 1-м матче чемпионата штата.

Роналдиньо? Спасибо, нет. Жизнь «Шапекоэнсе» после авиакатастрофы В Бразилии переписали регламент ради сохранения «Шапекоэнсе», который уже собрал новый состав. И при этом отказался от Роналдиньо!

13 февраля 2017 года. Спасшему людей мальчику подарили дом

На фоне большой трагедии мало кто вспоминает о мальчике, который спас нескольких человек от верной смерти. 15-летний Йохан Рамирес жил вместе с отцом в обветшалой хижине рядом с лесом. Он первым заметил, что самолёт упал и затерялся в чаще, и тут же со всех ног побежал в город за помощью. Благодаря его действиям спасатели прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки и, когда счёт шёл на минуты, спасли нескольких человек. Волонтёры построили для Йохана и его отца новый дом, который окрашен в бело-зелёные цвета «Шапекоэнсе».

16 апреля 2017 года. «Шапекоэнсе» завоёвывает первый титул после авиакатастрофы

«Шапекоэнсе» выиграл чемпионат штата Санта-Катарина. Игроки посвятили победу погибшим товарищам.

8 августа 2017 года. Выжившему Алану Рушелу устраивают овацию на «Камп Ноу»

По словам президента «Шапекоэнсе», «Барселона» — единственный клуб, который помогал команде с первого дня после катастрофы. Каталонцы пригласили «Шапе» на традиционный предсезонный турнир имени Жоана Гампера. В том матче сине-гранатовые одержали уверенную победу, но это неважно. Главное событие – стоячая овация 90 тысяч человек Алану Рушелу, выжившему игроку, который вышел на поле и отыграл большую часть матча.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Спустя месяц он забьёт гол в ворота «Ромы».

17 ноября 2017 года. «Шапекоэнсе» празднует сохранение прописки в высшем дивизионе Бразилии

За три тура до конца чемпионата новый «Шапекоэнсе» обеспечил себе место в высшей лиге Бразилии на следующий сезон. За парней можно только порадоваться.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Шапекоэнсе».

Судьбы выживших футболистов

Элио Нето

«Мне снилось, что это случится, — вспоминает Нето. — За несколько дней до того, как мы должны были улететь на финал «Копа Судамерикана», мне приснился ужасный кошмар — у самолёта отключился двигатель. Мы упали, но я почему-то выжил и смог выбраться из-под обломков. Потом всё это стало явью».

«Сегодня умер бы счастливым». Трагедия разбившегося «Шапекоэнсе» Эту команду называли бразильской Золушкой, ей восхищались, но до главного финала в истории она не дожила…

Нето был одним из последних, кого нашли на месте трагедии. Он лежал под обломками самолёта восемь часов и если бы спасатели пришли чуть позже, шансов выжить было бы минимум. Элио пережил травму головы и бактериальное заражение в колумбийской клинике. Врачи в первые дни после того, как он пришёл в себя, уверяли футболиста, что он получил травму в игре.

Защитник благодарит бога за спасение и возможность продолжить карьеру. Он и сейчас числится в заявке клуба, но в состав попадает редко. Тем не менее Нето счастлив, что просто жив и может находиться рядом с близкими.

Алан Рушел

«Мы представляли клуб из небольшого бразильского городка, и мы дошли до финала «Копа Судамерикана». Мы правда были счастливы. Иногда я пытаюсь вспомнить те падения минуты, но не могу. Думаю, мой мозг блокирует эти воспоминания. Мой мир рухнул. Жена говорила, что в первый день в больнице я целый день просто смотрел в небо. Первое, о чём я подумал: «Это всего лишь кошмар. Это ложь. Сейчас я проснусь».



Правый защитник Алан Рушел был в сантиметрах от того, чтобы оказаться парализованным на всю жизнь. Обломок самолёта давил на костный мозг повреждённой ноги, но чудом в него не проник. Лучший хирург Южной Америки, по стечению обстоятельств находившийся тогда в Колумбии, спас Алану не только жизнь, но и карьеру. Спустя несколько месяцев после катастрофы Рушел вернулся в тренажёрный зал и начал разрабатывать травмированные ноги.

Он вернулся в состав команды и провёл турне летом 2016 года – сорвал аплодисменты «Камп Ноу», забил гол «Роме» и до сих пор играет в основе «Шапекоэнсе».

Жаксон Фолльман

«Секунду назад вы находились в пути с друзьями, вы летели покорять мечту, а сейчас двигатель самолёта перестаёт работать, и вы падаете. Мы лежали в грязи и кричали от боли. Это было ужасно».



Запасному вратарю Жаксону Фолльману из-за множественных повреждений ампутировали ногу, но сумели сохранить жизнь.



«Моя семья рассказала мне, что при крушении я потерял правую ногу, — вспоминает он. – Когда я это услышал, то подумал: «Лучше нога, чем жизнь. Спасибо Богу, что я всё ещё жив».



Жаксону поставили протез, и он продолжил играть в футбол. Не на профессиональном уровне, но для него это уже была сказка.

В октябре он сыграл свадьбу, а недавно стало известно, что Фолльман станет вратарём паралимпийской сборной Бразилии.

«Я всё ещё не верю в случившееся, — говорит Фолльман. – Ощущение, что мои друзья отправились в далёкое путешествие, но скоро они вернутся. Есть чувство, что когда-нибудь мы снова соберёмся вместе и сыграем за одну команду».