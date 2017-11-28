Шведский ключ. Вернблум – лучший в 18-м туре

Специалисты, журналисты и представители РФПЛ назвали сразу двух лидеров состоявшегося 18-го тура.

Молодой нападающий «Тосно» Евгений Марков шикарно провёл матч против тульского «Арсенала». Форвард трижды огорчил Владимира Габулова и обеспечил хозяевам победу – и это при том, что вышел на замену лишь во втором тайме! Игра действительно достойная звания самого ценного игрока тура.

Полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума после голосования жюри он опережал на один балл (8) – пока читатели «Чемпионата» не сказали своё веское слово. Ни одного балла не получил Марков в пользовательских опросах. У болельщиков свои предпочтения.

Впрочем, хвалить «армейца» тоже есть за что. Шведский игрок – мастер на все руки. Будучи номинальным опорным полузащитником, Понтус эффективно отрабатывает в атаке и забивает голы в укор коллегам из линии нападения. Не будь единственного гола Вернблума, из Казани ЦСКА, возможно, привёз бы всего одно очко. Благодаря ему красно-синие остаются в чемпионской гонке.

Вернблум в атаке – главный джокер сезона. Как это работает Лучшим нападающим ЦСКА на самом деле является опорный полузащитник.

Специалисты

Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара»: Марков, Зе Луиш, Бухаров.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Вернблум, Марков, Селихов.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Вернблум, Фарфан, Адриано.

Алексей Сафонов, футбольный агент: Адриано, Вернблум, Марков.

РФПЛ

Марков, Селихов, Вернблум.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Фарфан, Вернблум, Джикия.

Константин Генич, «Матч ТВ»: Зе Луиш, Марков, Джикия.

Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Джикия, Марков, Селихов.

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец": Марков, Вернблум, Зе Луиш.

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Адриано, Гранквист, Бухаров.

Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Вернблум, Зе Луиш, Марков.

Денис Целых, «Чемпионат»: Джикия, Марков, Вернблум.

Читатели



Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 1729 – 3 дополнительных балла.

Понтус Вернблум (ЦСКА) – 519 – 2.

Георгий Джикия («Спартак») – 416 – 1.



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Понтус Вернблум (ЦСКА) – 7951 (40,4 %) – 3 дополнительных балла.

Георгий Джикия («Спартак») – 4938 (25,1 %) – 2.

Александр Бухаров («Ростов») – 1842 (9,4 %) – 1.

Итоги 18-го тура РФПЛ:

Понтус Вернблум (ЦСКА) – 13

Евгений Марков («Тосно») — 9

Георгий Джикия («Спартак») – 7

Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 5

Зе Луиш («Спартак») — 4

Луис Адриано («Спартак») — 3

Александр Селихов («Спартак») — 3

Александр Бухаров («Ростов») – 3

Андреас Гранквист («Краснодар») — 1



Лидерство после третьего ноябрьского тура у спартаковца Квинси Промеса перехватывает его «армейский» оппонент – Понтус Вернблум. Теперь у шведского игрока в копилке 25 очков – на три больше, чем у голландца, ярко выступавшего в 16-м и 17-м турах. Третьим за ними разместился другой спартаковец – Луис Адриано, который за два последних матча набрал 13 очков.

Зачёт ноября

Игрок 16-й тур 17-й тур 18-й тур Итог Понтус Вернблум (ЦСКА) - 12 13 25 Квинси Промес («Спартак») 10 12 - 22 Луис Адриано («Спартак») - 10 3 13 Антон Миранчук («Локомотив») 12 - - 12 Фёдор Смолов («Краснодар») 11 - - 11 Евгений Марков («Тосно») - - 9 9 Зе Луиш («Спартак») - 4 4 8 Алексей Миранчук («Локомотив») - 7 - 7 Георгий Джикия («Спартак») - - 7 7 Иван Маркелов («Анжи») 7 - - 7 Джефферсон Фарфан («Локомотив») - - 5 5 Александр Бухаров («Ростов») - - 3 3 Александр Селихов («Спартак») - - 3 3 Игорь Акинфеев (ЦСКА) 3 - - 3 Фернандо («Спартак») 3 - - 3 Витиньо (ЦСКА) 2 - - 2 Алан Дзагоев (ЦСКА) - 1 - 1 Александр Довбня («СКА-Хабаровск») - 1 - 1 Андреас Гранквист («Краснодар») - - 1 1 Далер Кузяев («Зенит») - 1 - 1