Главным будет Яшин. Презентован официальный плакат чемпионат мира

Фарфан бегает босиком по снегу, Комбаров сломал ребро и выбыл до конца года, Малафеев будет работать в «Зените». Главные события дня.

Фарфан пробежался босиком по снегу из-за проигранного пари

Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан проиграл пари кузену, Кристиану, с которым вместе живёт в России, и в качестве наказания был вынужден пробежаться босиком по снегу.



«Расплачиваюсь за проигранное пари. Как же холодно… Смотри, не лопни от смеха, Кристиан. Пора уже мне победить», — написал Фарфан в «Инстаграме».

«Я выиграл пари и заставил кузена пройтись по снегу», — отметил Кристиан.



Фарфан принял участие в недавнем матче 18-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» (1:2). Игра прошла при температуре минус 11 градусов по Цельсию.

Малафеев: на предложение «Зенита» согласился сразу же, инициатором стал Фурсенко

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал назначение на пост заместителя спортивного директора петербургского клуба.



«О сроках сотрудничества с «Зенитом» будет известно позже. Пока очерчен круг вопросов, которые надо постепенно решать. Конкретные задачи будут поставлены позже, времени для обсуждения было мало. Инициатором моего приглашения стал Сергей Фурсенко. Слухи о моём возможном назначении муссировались давно, но официальное предложение поступило только сегодня. Согласился не раздумывая.



Надеюсь, совмещение задач в бизнесе не отразится ни на чём. Супруга уже давно и успешно управляет компанией. Есть время посвятить себя любимому делу в другой ипостаси», — заявил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым 38-летний Малафеев, закончивший карьеру в 2016 году.

«Шальке» и «Байер» включились в борьбу за Смолова

Немецкие «Шальке» и «Байер» включились в борьбу за нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова. Об этом информирует британское издание Daily Mail. При этом активизироваться в плане возможного трансфера россиянина готов «Вест Хэм Юнайтед».



Сообщается, что в лондонском клубе наблюдали за игрой Смолова в матче «Краснодара» с «Уралом» (1:0) в минувшие выходные. 27-летний форвард забил единственный гол во встрече.



Напомним, ранее сообщалось, что «Вест Хэм» может приобрести Смолова за £ 15 млн.



Смолов выступает за «Краснодар» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах РФПЛ и забил девять голов.

Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Произошло это после того, как 30-летний аргентинец продлил контракт с каталонцами до 2022 года.



El Mundo сообщает, что «Барселона» будет платить Месси € 42 млн в год: € 30 млн составляет оклад, а ещё € 12 млн аргентинец будет получать каждый сезон из суммы в € 50 млн, которая полагается футболисту за подписание нового контракта.



Ранее самым высокооплачиваемым футболистом считался нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес, чей оклад составляет € 38 млн в год.

Месси продлил контракт с «Барселоной». Что об этом нужно знать Полгода ждали фотографа.

У Д. Комбарова после матча с «Зенитом» диагностирован перелом ребра

Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, травмировавшийся в концовке матча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» (3:1), выбыл из строя ориентировочно до конца 2017 года.

Комбаров получил удар коленом в столкновении с полузащитником Эмилиано Ригони и смог покинуть поле только на электрокаре в сопровождении врачей. Это случилось на второй добавленной к матчу минуте.



Со стадиона футболист был немедленно отправлен на медицинское обследование, которое выявило у него перелом девятого ребра.



Как сообщил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов, лечение Комбарова займёт около месяца.



До конца года «Спартаку» осталось провести в РФПЛ два матча: в гостях с «Арсеналом» (1 декабря) и дома с ЦСКА (10 декабря). Кроме того, 6 декабря спартаковцам предстоит сыграть в гостях с «Ливерпулем» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Центральной фигурой официального плаката ЧМ-2018 стал Лев Яшин

Сегодня был представлен официальный плакат чемпионата мира 2018 года, который состоится в России. Центральной фигурой плаката стал легендарный вратарь сборной СССР Лев Яшин.

«Для меня честь присутствовать тут. Презентация плаката – знаковое событие. С тех пор как вышел первый плакат к мундиалю, он всегда олицетворял страну хозяйку и ценности ФИФА. Я сама увидела плакат только вчера вечером. Это будет символом того, что ЧМ-2018 получился замечательным», — передаёт слова генерального секретаря ФИФА Фатмы Самуры корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.