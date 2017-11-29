«Локомотив» — копия прошлогоднего «Спартака», и его лидерство заслуженно»

Символическая сборная 18-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева Лишь трое в ней не из московских клубов.

1. Почему сбавил «Зенит»?

Честно говоря, я был удивлён таким спадом. Конец сентября не предвещал ничего подобного. Первый месяц осени «Зенит» провёл хорошо, завершив этот отрезок отличным матчем против «Краснодара». Победы означали, что команда будет только набирать уверенность. Но после первого перерыва на игры сборных петербуржцы провалились. После разгрома «Тосно» казалось, что кризис преодолён. Но, к сожалению для петербуржцев, «Спартак» победил их заслуженно. «Зенит» всё ещё не может найти свою игру.

Вопрос дня. Почему у Манчини не получается? Рейнгольд обвиняет итальянца в отсутствии эмоций, а Червиченко считает, что «Зенит» не угадал с тренером.

2. Поражение «Зенита» — тактическое поражение Манчини?

Я бы не стал перекладывать всю вину на тренера. «Спартак» грамотно использовал возможности, которые у него были. «Зенит» оставлял много свободных зон между линиями, чем спартаковцы пользовались. Игроки атаки «Спартака» достаточно мастеровиты, чтобы реализовать такое преимущество.



Я ждал, что будет более-менее равная игра. В целом она и была равной, но «Спартак» целенаправленно бил на те слабые точки, которые есть у «Зенита». Я бы сказал, что «Спартак» победил заслужено — он знал, чего хочет, и реализовал собственные возможности.

Матч со «Спартаком» – полный тренерский провал Манчини Слышать, что «Зенит» доминировал всю игру, смешно.

3. Почему «Спартак» по-настоящему проснулся только к середине сезона?

«Спартак» в начале сезона физически был не совсем в порядке. В последнее время они в этом компоненте добавили. Было достаточно много травмированных игроков, сейчас они все возвращаются в строй. Кроме того, «Спартак» добавил в стабильности, соответственно появляется и результат.

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4. Как на важнейшем матче отработал судья Мешков?

Его судейство было вполне адекватным. Арбитр ничего не «придумал», а значит его работу и не нужно обсуждать.

5. В чём заключаются резервы «Зенита»?

20 человек в составе — конечно, резервы у «Зенита» есть. Кардинально свою игру до зимней паузы команда менять не будет. В оставшихся матчах для петербуржцев главное — добиться положительного результата, то есть победить в трёх матчах из трёх. Над улучшением самой игры нужно будет поработать на сборах. Времени будет достаточно.

6. Кто из четвёрки лидеров РФПЛ — фаворит в борьбе за золото прямо сейчас?

На данный момент это «Локомотив». Дело не только в таблице. 6 очков — хорошее преимущество, но недостаточное для гарантированного золота, и предыдущие годы — яркое тому подтверждение. «Локо» сейчас показывает самую стабильную и качественную игру.

7. «Локомотив» — копия прошлогоднего «Спартака»?

Именно так. Ничего не напоминает победа над «СКА-Хабаровск» на последних минутах? Но важно понимать, что везение достигается путём тренировок. «Локомотиву» ведь не просто так фартит. Так что первое место футболисты «Локо» заслужили.

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8. Вернблум поборется за звание лучшего бомбардира РФПЛ?

Если продолжит играть на позиции форварда, то будет бороться. Тем более что подносчики снарядов у него отличные. Я давно говорю, что это лучший нападающий на моей памяти. Тренируясь с ним, я это прекрасно видел.

Забивать голы — не его главная роль в команде, но пока у Понтуса «прёт», он будет продолжать играть в нападении. Не вижу смысла ничего менять. В середине поля у «армейцев» есть другие отличные футболисты. Натхо умеет разыграть мяч. Головин и Кучаев — очень мобильные футболисты. Ну и Алан — талант, прекрасно умеющий поддержать атаку. Естественно, лучше Вернблума в центре поля мячи не выгрызает, но, может быть, ЦСКА это сейчас и не нужно.

9. Как ЦСКА будет играть в Манчестере без Вернблума и Натхо?

Виктор Михайлович найдёт варианты. Думаю, «армейцам» будет достаточно и ничьей. Рассчитывать на что-то большее на «Олд Траффорд» в принципе вряд ли возможно. Но ведь и «Бенфика» должна набрать какие-то очки в Лиге чемпионов. Тем более дома она постарается взять реванш за тот разгром от «Базеля». Так что надеюсь, что даже без лидеров ЦСКА сможет добыть необходимую ничью.

10. Есть ли у болельщиков «Динамо» хоть какой-то повод для оптимизма?

Пока нет. Надеюсь, в ближайшем туре он появится. Впереди у «Динамо» два матча с прямыми конкурентами, причём дома. Когда набирать очки, если не сейчас? Надеюсь, по прошествии этих игр оптимизма прибавится и у болельщиков, и у руководства «Динамо».