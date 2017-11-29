Футбол для быдла

Во время просмотра матча «Рубина» с ЦСКА меня поразила реакция одного футболиста. Услышав финальный свисток, он, не меняя выражения лица и не оборачиваясь к зрителям, на автопилоте зашагал в раздевалку. Примерно так с надоевшей, бесперспективной и не приносящей радости работы уходят работники из офисов.

Странно было узнать клерка в Фёдоре Кудряшове. Безумном молодом парне, который истекал кровью, но лез в игру с вывороченной из сломанного носа костью. Сибиряке, который семь лет мотался по ссылкам из «Спартака», но мечтал, что Москва в него когда-то поверит. Бойце, который четыре года прожил в Грозном и своей страстью заслужил любовь и уважение чеченцев. И трудолюбивом мужике, который в 29 лет забил первый гол в карьере, попал в сборную, победил «Баварию» и закрыл Ибрагимовича, а в 30 сыграл против Роналду на Кубке конфедераций и досрочно заработал себе железное место в составе на домашнем чемпионате мира.

Фото: РИА Новости

После логичного летнего трансфера в амбициозный «Рубин» Кудряшов выглядел счастливым футболистом с цветущей карьерой, но после трёх месяцев осени на его лице читается апатия.



Наивно думать, что Фёдор разочарован только из-за поражения от ЦСКА. Да, у «Рубина» мало побед. Да, в позорной видимости зона вылета. Но примерно каждый понимает, что это лишь побочные явления стройки от Курбана Бердыева. Зимой менеджер если не деньги, то возможности для дополнительного усиления, потом сделает игру с результатом, но глобально это вряд ли что-то изменит. Потому что суть проблем клуба скрыта в другом — например в словах, сказанных Кудряшовым после нескольких недель в «Рубине».



— Мне кажется, здесь футбол любят меньше, чем в Ростове. Понятно, что стадион вмещает больше, но я про атмосферу. Там город буквально живёт клубом.

Чёрная осень «Рубина»: одна победа за квартал. Бывало ли хуже? Команда Бердыева – в четырёх очках от зоны вылета.

В Казани этой жизни нет. Здесь мучительно погибает радость, превращая игру в бессмысленную рутину, когда крохотный фан-сектор за воротами не способен создать шум, а в общей тишине слышны лишь свист, смех и крики про деньги. Группа болельщиков с центрального матч за матчем специально считает передачи назад, сделанные Магомедом Оздоевым, смешивая саркастические аплодисменты с прямыми оскорблениями. Азмуну предлагают вернуться в «Ростов», Сонгу, которому в принципе всё равно, – похудеть, а тому же Кудряшову – научиться попадать по мячу. И всё это происходит на пустом 45-тысячном стадионе, что для миллионного мегаполиса и клуба с такими достижениями — настоящий апокалипсис.

***

Прежде чем разбираться, почему город так не любит «Рубин», нужно напомнить о феноменальности всего нашего футбола. В России вообще осталось лишь два клуба, за которые болеют массово вне зависимости от результата. Интересны публике «Зенит» и «Спартак», ну и, может быть, ещё «Краснодар» и отчасти ЦСКА. В остальном же игра живёт по идиотской, но давно никого не удивляющей схеме: вне интереса самих людей, но за счёт их налогов.

Уже как-то стыдно повторять очевидные вещи, но в половине матчей первого дивизиона посещаемость с трудом переваливает за тысячу человек, хоть матчи и проходят в городах-миллионниках. На периферии РФПЛ годная явка бывает разве что в Туле, тогда как в Уфе на футбол не затянешь даже победами и еврокубковой зоной.



Мы часто приводим в пример «Ростов», но даже там до Бердыева и Лиги чемпионов небольшой стадион редко заполнялся наполовину. Поэтому если «Рубин» начнёт давить и побеждать, то «Казань-Арена» будет собирать около десятки даже на скучных матчах чемпионата и полные трибуны на какой-нибудь «Барселоне», но это будет сомнительным поводом для радости. Ведь город всё это уже видел. В новейшей истории «Рубин» дважды выигрывал чемпионат России, побеждал «Барселону» и не давал забить Месси, но от этих побед остались лишь пустые чашки в клубном музее.



Казань тратила миллиарды в том числе бюджетных денег на дорогих игроков и их зарплаты, но люди не посчитали эти дары ценными. Не такой уж нужной и манящей оказывается построенная к чемпионату мира арена. И дело не в том, что в Татарстане не любят футбол, — просто когда ты хочешь получить простую любовь за деньги, она так и останется одноразовой – что к спорту, что к проституткам.

Фото: РИА Новости

***

В октябре и ноябре я дважды приезжал в Казань с разными околофутбольным делами. В первый раз – с иностранными блогерами, которые сразу попросили о встрече не с игроками или руководством клуба, а с фанатами «Рубина». Вопросы задавались те же: почему на матчи вашего клуба не ходят, почему к футболу нет интереса и кто в этом виноват?

Если ужать почти часовую беседу, то можно объяснить ситуацию по пунктам.

1. «Рубин» слишком быстро вывели в топ. Город, где не было большого клуба, исторически болел за команды типа «Спартака» и просто не успел перестроиться, ощущая искусственность местного проекта.

2. «Рубин» не стал народным, потому что жил абстрагированно. Курбан Бердыев закрывал команду, из неё практически не просачивались новости, а болельщики теряли чувство сопричастности. Всё это было похоже на запечатанный денежный мешок, который демонстрировали раз в неделю и вновь убирали в хранилище.

Завтра меня здесь уже не будет. Что не так с посещаемостью «Рубина» На одну из лучших команд последних 15 лет никто не ходит.

3. Перечисляя светлые пятна, фанаты говорят о «своём парне» Сергее Рыжикове или о преданном и строящем мечети в деревнях турке Караденизе, но на этом всё и ограничивается. Например, возвращение прежде сбежавшего из «Рубина» Азмуна расценивается как предательство духа клуба.

4. Болельщики признают, что «Рубин» просто не выдерживает конкуренцию с хоккейным «Ак Барсом», баскетбольным «УНИКСом» и даже волейбольным «Зенитом». И дело здесь не в результатах, а в отношении к зрителям. Человек, хоть раз приходивший на «Татнефть-Арену», на футбол либо не возвращался, либо ощущал к себе исключительное неуважение. То есть обычный унылый, иногда грубый полицейский приём на российском стадионе может прокатить в неприхотливом Ростове, но не в напичканной развлечениями Казани.

***

Во второй раз за месяц я ехал в Татарстан уже с чёткой целью сравнения. В субботу «Рубин» играл с «Динамо», в воскресенье – «Ак Барс» с «Металлургом», билеты покупались за 500 рублей, а настроение перед матчами было приподнятое. Ещё мне казалось, что разница между казанским футболом и хоккеем всё же зарыта в банальной традиционности, но это мнение было ошибочным. Началось же всё ещё с парковки.

Итак: «Рубин» — «Динамо» — 4000 зрителей из 45 000, из них минимум 500 человек – москвичи.

«Ак Барс» — «Металлург» — 9300 зрителей, полный зал.

1. Парковки

«Рубин»

Если выйти на пустую площадь у стадиона и спрашивать, что вам сильнее всего не нравится на матчах «Рубина», то люди ответят: «Парковки».

На территории «Казань Арены» есть привлекательная стоянка на тысячу мест, забитая на ноль процентов. У калитки дежурят два стюарда, которые разворачивают машины.

— Для кого эта парковка?

— Для «Матч ТВ».

— То есть обычный человек здесь парковаться не может?

— Нет.

— А почему?



Ответа на этот вопрос не существует – только предположения. Одни говорят, что территория чем-то недостаточно оборудована. Другие считают, что это антитеррористическое распоряжение полиции. Третьи просто смеются, рассказывая, как забивают ближайшие дворы и заправки, оставляя машины чуть ли не под бензоколонками. Лично я не нашёл ни одного удобного парковочного места, откуда бы пришлось идти к трибунам меньше 10 минут.

Фото: Константин Твердовский, fcdynamo.ru

«Ак Барс»

Рядом с ледовым дворцом есть крытая стоянка, на четвёртом этаже которой построен крытый тоннель, ведущий прямо к арене. И пусть на улице минус два градуса, но некоторые болельщики оставляют куртки в машинах, потому что у них нет необходимости выходить на улицу.

Стоимость парковки – 50 рублей.

2. Магазин с атрибутикой

«Рубин»

Для болельщиков построена палатка, где продаются пара шарфиков и пара футболок, очень полезных на морозе.

— Что у вас тут самое ходовое?

— Не скажу, — конфузится продавец.

— Мне это неинтересно. Другой атрибутики и других магазинов на «Казань Арене» нет.

«Ак Барс»

Магазин на хоккее – это крупный торговый центр, где хочется покупать, даже если ты не болеешь за «Ак Барс». Лично я за один поход, внепланово и сильно сдерживая себя, трачу 5000 рублей. Очередь в кассу не прекращается здесь часами, в дни игр клуб продаёт на миллионы. Но дело ведь не в прибыли, а в отношении.

3. Развлечения у стадиона

«Рубин»

Их нет. Лишь по углам и подсобкам разбросаны остатки с Кубка конфедераций. По пустой площади гуляет дракон – похоже, это самый печальный талисман футбольного клуба в мире.

«Ак Барс»

Музыка, активные талисманы, еда, подарки, конкурсы для детей. Всё это пользуется спросом даже несмотря на минусовую температуру.

4. Еда внутри стадиона

«Рубин»

Она присутствует, но вряд ли молочная сосиска в булке с кетчупом и пакетик чая в пластиковом стакане вынудят вас вернуться на стадион.



— Здесь просто нечего делать и нечего есть, — злобно говорят болельщики.

«Ак Барс»

По периметру всей арены – сеть кафе и ресторанов с европейской кухней, национальной едой, жирными хот-догами, бургерами, снеками и любой продукцией на любителя. Разрешена здесь и продажа алкогольного пива, причем всё это за адекватную цену.

5. Развлечения внутри стадиона

«Рубин»

На стадионе есть детский центр, салон дорогих мотоциклов и даже зал для игры в сквош. Только во время футбола всё это не работает. Зато на «Рубине» перед матчем вам предлагают спеть песню, слов которой никто не знает. На этом развлечения заканчиваются.

«Ак Барс»

Настольный хоккей, игровые аппараты, аукционы, где можно купить свитер хоккеиста «Ак Барса», фейс-арт, конкурсы – в общем, на «Татнефть-Арену» можно приходить за несколько часов до начала матча, и вам точно не будет скучно.

6. Игра

«Рубин»

0:0 с «Динамо», оборонительный футбол и слова Курбана Бердыева о том, что «у ребят не получалось играть в атаке, потому что они нервничали». Зарплата у некоторых из этих ребят за 200 млн рублей в год, хотя непонятно, для кого они играют и кому здесь нужны.

«Ак Барс»

Победа 4:0, полные трибуны, активный фанатский сектор и радость от хоккейной жизни.

Вывод:

Фото: Константин Твердовский, fcdynamo.ru

Не осталось даже минимального желания оправдывать или изображать сочувствие клубу, который тратит миллиарды на отрешённых легионеров, но не способен имитировать работу с болельщиками, хотя бы издалека напоминающую ту, что проводится на хоккее.



Лично у меня и мысли бы не возникло идти на «Рубин», зная, что параллельно играет «Ак Барс». Я бы тратил тысячу рублей на билет, ещё минимум столько же в самом ледовом центре, знакомился там с девушками или проводил время с семьёй, развлекался и навсегда забыл бы о «Казань Арене», оставив для себя футбол лишь в экране телевизора или на площадке, но точно не на стадионе.



Важно сказать, что в городе всё-таки любят футбол. Площадки забиты с утра до вечера, аренда полей заказана на месяц вперёд, а для продвинутых функционирует, возможно, лучшая любительская 11 на 11 в России, где игроки сами платят за матчи. Но мало кто из этих людей готов подписываться на сомнительное развлечение и в холод смотреть за командой, которая создана не для них.



Так что те 4 тысячи болельщиков, пришедших на «Динамо» и освистывавших Оздоева с Кудряшовым, на самом деле уникальные люди, на которых хоть как-то держится наш бюджетный и чиновничий футбол. Футбол, где продлевают чемпионат до 10 декабря, чтобы синхронизироваться с европейским календарём и удобно тратить на трансферы. Где воспитывается пренебрежение к болельщикам, а игнор журналистов после матчей превращается в культ. Где клубы живут за счёт государства и работа с людьми для временных руководителей — лишь непрофильный расход денег.



И казанский «Рубин» лишь самый яркий представитель системы, где посетитель стадиона – всего лишь быдло, от которого будущее никак не зависит. Только при такой политике чиновникам, государственным служащим и эффективным менеджерам не нужно будет удивляться, если кроме них на трибунах никого не останется.

Фото: РИА Новости

P.S. В качестве дополнения публикую письмо, которое написал болельщик ЦСКА Сергей Бузланов, только что посетивший матч в Казани. Звучит жутко, но вряд ли оно может удивить.

«Доброго дня!



Обращаюсь к Вам как болельщик ЦСКА. В воскресенье, 26 ноября, проходил футбольный матч в Казани, где местный «Рубин» встречал гостей из Москвы. Мы приехали часа за 1,5 до начала матча и планировали застать разминку команд. Я приобретал билеты на сектор C (семейный). Когда мы подошли к входу на сектор C, местная полиция остановила нас, и увидев, что мы с красно-синими шарфами, отправили нас к сектору D (фанатский). И указали, что т.к. мы болельщики ЦСКА, для нас вход через D, оттуда мы попадём на свой сектор.



Мы пошли ко входу на сектор D. Т.к. он фанатский я даже не буду говорить, как нас обыскивали, примерно, как будто мы идём на строго охраняемый засекреченный объект.



Дальше турник со сканером естественно нас не пропустил, выдав сообщение «неправильный сектор».

Мы обратились к стюардам, и вот тут началось самое интересное. Мы услышали откровенное хамство, нам грубили, что «понаехали из своей Москвы» (хотя мы из Ульяновской обл., к слову). Нам предложили обменять билеты на D. Мы отказались. Тут начали подходить другие семейные пары ко входу на сектор D с той же проблемой. Многие были с детьми! Они приобретали билеты на семейный сектор, а их гнали к фанатам на другую трибуну! Там, где взрослому человеку будет «некомфортно» среди фанатов, хоть и болеют они за один клуб. Ничего против сказать про фанатов не хочу, от их поддержки зависят успехи клуба. Но мы говорим о семьях с детьми. Была семья с девочкой лет 10, с пареньком лет 11-12.



Т.к. здесь нам пройти не удалось, мы вернулись к сектору С. Полиция снова встретила нас, преградив путь. Если мы приближались к проходу, нас отталкивали. Свои действия аргументировали, что «это распоряжение свыше». Собралось уже много болельщиков ЦСКА, которым не удавалось пройти на свой сектор С. Некоторые из них пробовали обменять билеты на сектор D. На что им ответили, что вы только можете приобрести новый билет!



Дальше нас заставляли сдать атрибутику клуба!!! Что?! Что вообще такое?! У нас только шарфики, у кото-то была куртка, у кого-то шапка. Температура была около 0…-1. Это моя личная вещь, почему я не могу с ней пройти на стадион?



Итог: мы прошли буквально с боем. Нас после ещё пытались остановить стюарды.



Пришли на сектор и увидели, как на места разложены листки с эмблемой «Рубина». Видимо, собирались устроить некий перформанс в честь клуба. Мне стыдно за «Рубин», Казань, наш футбол в принципе».