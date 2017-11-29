Лучший вариант, когда нет вариантов. Что значит назначение Дженнаро Гаттузо

«Я в «Милане»? Есть более важные персоны, которые могут понадобиться новому руководству клуба». Гаттузо сказал это весной, тренируя «Пизу». Его часто спрашивали о возвращении в «Милан», и ответы Дженнаро каждый раз удивляли скромностью. Впрочем, как и его тренерская карьера.



Первая неудачная попытка поработать тренером была в Швейцарии. Играя за «Сьон», Гаттузо на два месяца возглавил команду. Не получилось: после двух побед в 11 матчах он решил доиграть сезон в качестве игрока.

Полноценный тренерский дебют случился на родине. И тоже не удался, хотя этого можно было ожидать: связываться с Маурицио Дзампарини и «Палермо» – это гарантия стрессовых ситуаций. Гаттузо получил двухлетний контракт, дебютировал в Серии В 25 августа, а 25 сентября был уволен. Серьёзно поработать получилось в «Пизе». Он принял команду в третьей лиге, вывел в Серию В, а в следующем сезоне вылетел обратно. Это случилось весной этого года, как раз когда Гаттузо говорил журналистам, что «Милану» и без него есть кого возвращать из легенд прошлого.



Но в клубе решили по-другому. Правда, предложили работу с молодёжной командой. Дженнаро не гордый, он согласился, причём подчеркнул, что не считает переход из работы во взрослом футболе в «примаверу» шагом назад.



Он начал с разгрома от «Сассуоло» — 1:5. Через неделю ещё один разгром, от «Интера» (0:3). После поражения Гаттузо сказал, что ждёт реакции – теперь ему нужна победа. Он получил три победы подряд. Потом ещё, и «Милан» закрепился на третьем месте, Алессандро Гуарноне почти не пропускает, а нападающий Риккардо Форте забил шесть голов в последних восьми матчах. Тем временем в итальянской прессе Гаттузо примерно с начала октября называли вероятным сменщиком Винченцо Монтеллы. В конце октября спортивный директор Массимо Мирабелли устроил Дженнаро сюрприз, встретившись с ним после матча и обсудив проблемы команды.

Почему так долго тянули?

Руководство медлило с увольнением. Это можно объяснить разногласиями между Марко Фассоне и Мирабелли. Пока один встречался с Гаттузо, другой защищал Монтеллу в прессе. Возможно, оба были против увольнения тренера, пока не удастся подобрать ему замену. Думаете, это намёк на Карло Анчелотти? Да, так и есть. Впрочем, не стоит забывать и о том, что Фассоне имеет опыт успешной совместной работы с Антонио Конте. Эти две фамилии назывались приоритетными в Gazzetta dello Sport.



Пока в клубе искали тренера, «Милан» выдал серию из трёх поражений подряд в Серии А, по очереди проиграл всем итальянским топ-клубам и не сумел дома победить «Дженоа» и «Торино». А сам Монтелла успел отказаться от своей игровой модели. Но играл ли «Милан» в 3-5-2 или 3-4-3, центр поля отказывался подавать признаки жизни. Плохие результаты перестали вызывать недоумение, скорее удивляло, что Монтелла всё ещё сохраняет свой пост.

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Всё это время Дженнаро Гаттузо был под боком у директоров. Если руководство до сих пор тянуло с увольнением, вряд ли это из-за того, что кто-то из них видел улучшения в игре «Милана».



Скорее, было сильное нежелание расставаться с тренером без понятной идеи, кем его заменить. Почему это перестало иметь значение?

Как минимум один человек точно этого не понимает. Это Монтелла. «Я был удивлён временем, которое выбрали для моей отставки. Думаю, были моменты, когда увольнение выглядело бы логичнее. Предполагаю, что это скорее решение владельцев, а не директоров. Команда меня поддерживала».



Интересно, что Мирабелли отказался комментировать слова уволенного тренера: «Я работал весь день, не знаю, что он говорил». Зато директор рассказал о позднем звонке из Китая. Владельцы точно устроили разбор полётов не в первый раз – возможно, защитить тренера стало просто невозможно.



Ещё одну причину можно найти в комментариях Фассоне. «Ещё есть время, чтобы всё исправить». Оптимистично звучит, но если в «Милане» действительно рассчитывают побороться за место в Лиге чемпионов, дальше тянуть было просто нельзя. «Мы не набирали даже полутора очков за игру. Нужно менять ситуацию», — сказал Фассоне. Мирабелли добавил, что смена тренера должна встряхнуть команду. Что ж, расчёт понятен: качество игры, концепция, место для Бонуччи в центре оборонительной тройки – это всё мелочи. Нужны очки, и срочно, любыми средствами, в том числе теми, к которым обычно прибегают команды-аутсайдеры: сменой эмоционального фона вместе со сменой тренера. Для этого не нужен Конте или Анчелотти, подойдёт любой, кто окажется не Монтеллой.

Что будет дальше

Гаттузо играл в «молодёжке» по схеме 4-3-3, хотя она и не совпадает с базовой расстановкой Монтеллы. Это было желание руководства: воспитывать молодых игроков именно в рамках базовой схемы 4-3-3, при которой лучше раскрываются индивидуальные качества. В «Пизе» Гаттузо умудрился зацементировать оборону так, что команда вылетела, пропустив меньше всего голов в Серии В.



В «Милане» он с первого дня поддерживал контакт с первой командой. Общался с Монтеллой, делал комплименты игрокам. Например, такие: «Франк Кессье сильнее меня». Он принял ненужного основе Палетту: 31-летний защитник стал играть у него в молодёжной команде, Гаттузо называет его примером профессионализма, у которого стоит поучиться. Если раздевалка «Милана» действительно поддерживала Монтеллу, Гаттузо ждёт хороший приём, ведь Винченцо как-то сказал команде, что считает его лучшим вариантом себе на замену.



А команду точно ждёт хорошая встряска. Причина, по которой этого парня могли пригласить тренировать медленную, бесхарактерную команду, настолько проста, что об этом рисуют карикатуры. Дженнаро не побоится отправить в «молодёжку» Бонуччи и поставить в старт хоть Палетту – характера у него хватит. Правда, это совершенно не гарантирует успешной работы в долгосрочной перспективе.