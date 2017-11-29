В Премьер-Лиге отучаются играть в 5 защитников. Но только не Бердыев

«СКА-Хабаровск» впервые в сезоне сыграл 4-4-2

Алексей Поддубский, экстренно ставший главным тренером СКА в мае в качестве легенды городского футбола, с первого матча зациклился на одной схеме. Под дальневосточное дерби с «Лучом» СКА два дня наигрывал 3-4-3, победил, сохранил тактику на оставшиеся матчи ФНЛ и стыки с «Оренбургом» – и Поддубский торжественно решил, что его задумка работает. Все 17 матчей в Премьер-Лиге «СКА-Хабаровск» играл 3-4-3, причём без мяча перестраиваясь чаще на 5-2-3, чем на 5-4-1. Проблем ожидаемо оказалось много – из команд, использовавших схему с тремя центральными защитниками, СКА чаще всех допускал передачи, отрезающие защитников, ужасно строил линии и открывал сквозняк при контратаках соперника.

Под «Локомотив» Поддубский наконец-то изменил схему на 4-4-2. Так как в регионах тренеров очень редко спрашивают про тактику, мы можем только догадываться и додумывать две причины, почему Хабаровск отказался от тройки защитников:

1. Травма Пуцко и вывод из состава Эдиева. Во всех 17 предыдущих матчах защитник был в заявке и лишь однажды не выходил на поле – кстати, против «Локомотива». Перебора карточек у Исмаила нет.

2. Желание создать большую плотность в центральной зоне. «Локо» много атакует, насыщая центр при помощи Ману Фернандеша и братьев Миранчуков, а СКА систематически горит в середине поля – особенно когда Карасёв или Дедечко выбрасываются в прессинг.

Фото: fclm.ru

Кардинальных изменений в построении игры по сравнению со схемой 3-4-3 немного. В редких позиционных атаках СКА по-прежнему использовал пять человек – двух активных фланговых игроков, Наваловского и Савичева (правый защитник Черевко вперёд не бегал), и тройку атаки по старой схеме. Единственным способом продвижения мяча стали длинные передачи вперёд на Марковича, часто уходящего на края за мячом, или под резкий рывок Никифорова. При обороне, когда «армейцы» удерживали 1:1, Никифоров и Савичев садились в линию защиты, а вышедший вторым нападающим Виталий Федотов контролировал подбор перед своей штрафной – расстановка превращалась в 6-2-1-1.

Убежать от проблем Поддубский не смог. Для СКА игра с «Локомотивом» стала повторением матча против чемпиона – после гола разладилась атака, хабаровчане не придумали ни одного удара по воротам, а сами часто допускали разрывы между линиями. Правда, СКА отказался от агрессивного прессинга, из-за которого страдал в матче со «Спартаком», и глубоко сажал две защитные линии, но «Локо» всё равно удавалось их взламывать.

Разница лишь в том, что СКА поджимал принимающего в момент приёма мяча, но «Локомотив» быстрыми передачами назад правильно продолжал атаки – хабаровчане часто играли по мячу, предоставляя свободу другим игрокам. Так случилось в моменте на скриншоте, после которого Фернандеш выпилит диагональ на Антона Миранчука. Так было, когда «Локо» забивал первый мяч: братьев и Фарфана плотно накрывали, а про Коломейцева, открытого на ударной позиции, забыл Федотов – главный по контролю подбора в зоне.

Даже сменив тактику, СКА допустил 3 явных голевых момента у своих ворот (больше создавали только «Краснодар», 5, и ЦСКА дважды – 4 и 6). Теперь у хабаровчан 41 допущенный явный момент – без вопросов слабейшая защита в лиге. Только сменить расстановку недостаточно: чтобы сотворить чудо и сохранить место в Премьер-Лиге, нужна мощная работа над теорией.

Сёмин использует Виталия Денисова не так, как Лысова

Своих крайних защитников Юрий Сёмин ценит за разные качества и использует по-разному. Михаил Лысов даёт «Локомотиву» объём физической работы, за который Сёмин привлёк мальчишку к основе «железнодорожников» и поменял его позицию. Владислав Игнатьев намного креативнее – он не упирается во фланг при атаках, как Лысов, а смещается в центр, врывается в штрафную на ударные позиции, кормит атаку острыми передачами из полуфланговых зон. Ещё одна обязанность Игнатьева – участие в билд-апе, то есть в подготовке атаки: он начинает атаку первым пасом, а потом сам включается в наступление по своему флангу. Фарфан времён игры на фланге защиты ближе по функциям к Лысову. Рыбус – к Игнатьеву.

Виталий Денисов именно повторил функции Игнатьева. Стиль прошлогоднего «Локомотива», завязанный на диагоналях для Денисова из глубины, исчез – теперь Виталий сам отвечает за продвижение мяча. Он так же задействован в структуре билд-апа, как и Игнатьев: три защитника расставляются треугольником, над ними Игорь Денисов, а в треугольнике находится один из крайних защитников. Или Виталий Денисов, или Игнатьев – когда как.

И перед финальной третью поля Денисов играет, как Игнатьев – смещается в центр, разыгрывает мяч и ищет продолжение. В Хабаровске под него часто открывался один из игроков на фланге – любой из динамичной группы атаки «Локо».

В результате Виталий Денисов оказался одним из самых активных игроков тура по многим пасовым показателям. Он сделал 87 точных передач – больше удалось только Игорю Денисову и Ману Фернандешу, принял пас 74 раза, 8 раз отпасовал в штрафную, организовал выход один на один для Антона Миранчука. Все показатели, кроме принятых передач – те же, что у Игнатьева. Ход надо понимать, как переориентацию «Локо» в таких матчах, как в Хабаровске: чтобы вскрыть массированную оборону, ещё один качественный пасующий не помешает.

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«Ростов» впервые в сезоне сыграл 4-3-3

Ещё один тактический эксперимент в сложной турнирной ситуации, от Леонида Кучука. Весь сезон «Ростов» использовал схему 3-4-3 с тройкой центральных защитников, но 11-матчевая серия без побед заставила искать новый тактический вариант. Несмотря на схему 4-3-3, Кучук изменил расстановку команды только при обороне – при атаке «Ростов» расставлялся в старые 3-4-3, а из верхней тройки в глубину разыгрывать мяч опускался Тимофей Калачёв.

При обороне же «Ростов» выстраивался в 4-3-3 или 4-1-4-1, когда оба центральных хавбека, Маер и Байрамян, бросались в прессинг. Четвёрка защитников «Ростова» реагировала на ситуации, когда прессинг в центре поля преодолевали и вскрывали зоны на половине поля ростовчан – Вилюш и Ингасон поджимали принимавших мяч – но растянуть четвёрку и создать остроту проще, чем пятёрку. Главный момент в матче «Анжи» создал, когда Ингасон был стянут на фланг при ауте – сначала отыграли пасом его, потом вытянули Вилюша и Макеева, и лишь двойной сейв Абаева спас «Ростов» от неприятностей.

Если не считать расстановку, фундаментальных отличий от старого модуля всего два:

1. Александр Гацкан опускается разгонять атаку на позицию третьего центрального защитника. Функции глубинного плеймейкера Гацкан выполнял и в редких матчах, когда выходил в обороне в схеме 3-4-3 (против «Ахмата» в первом круге), а теперь просто окончательно взял на себя нагрузку с первым пасом. По Packing Гацкан ожидаемо стал лучшим игроком «Ростова» в матче с «Анжи», отрезав 68 соперников – и это при неплохо выстроенном прессинге «Анжи».

2. В центр поля переместился Хорен Байрамян. Такой ход Кучука – гуманитарная помощь Тимофею Калачёву, который даёт «Ростову» много движения в атаке, но выполняет меньше черновой работы. Часто Байрамян включался в давление после потери мяча, занимая позицию Калачёва, а белорус смещался в глубину. Также Байрамян был важной частью новой модели игры без мяча – 4-3-2-1 – инсайды «Ростова» садились глубже, а Маер и Байрамян пытались разбить атаку соперника, навязывая давление в центре поля.

В продвижении мяча Хорен часто принимает суетливые решения, но компенсирует это отважной работой без мяча. Он сделал 6 перехватов, собрал 12 подборов (7 – на чужой половине) и стал шестым игроком тура по пройденной дистанции (11,9 километров). Отработал качественно и полезно.

Бердыев меняет игроков, но не структуру

Всё, что происходит сейчас с «Рубином», странно. Курбан Бердыев не отрицает, что на сборах занимается только отработкой защиты, а атаку отлаживает со временем. Но с назначения КББ главным в «Рубине» прошло почти полгода, а толкового решения проблемы нет. Казанцы – одна из худших команд Премьер-Лиги по продвижению мяча, по количеству острых передач (в домашке с ЦСКА сделали всего 7 таких передач и лишь 3 точных, оба показателя – 15-е в РФПЛ), зато по количеству верховых единоборств всегда среди сильнейших. Потому что беспорядочно пуляют мяч вперёд длинными передачами.

Как раз Бердыеву и «Рубину» помогла бы полноценная смена тактики, как у «Ростова», однако пока КББ меняет модуль лишь косметически – ставил 3-4-3 с ярко выраженными флангами и 3-4-1-2, завязанные на плеймейкере Рочине. Основным остаётся модуль 5-3-2 с Оздоевым, который честно пытается играть в Александра Ерохина (получается с переменным успехом) и бесконечной ротацией в атаке. Максим Канунников полезен только в верховой борьбе, а подходящего напарника ему Бердыев никак не нашёл. Против ЦСКА попробовал Ильзата Ахметова, с которым улажены контрактные споры. 1 удар, 1 пас под удар, 1 отрезанный защитник – вряд ли историю с Ахметовым стоит считать удачной.

Бердыева спасёт срочная находка интересных решений в атаке – например поиск доставщика мячей в командном резерве. «Рубину» нужна копия Кристиана Нобоа, и здесь спасением может стать перевод на его позицию Рубена Рочины – это минус в плане выбора позиции без мяча, но однозначный плюс в обострении. ЦСКА смелое решение со сменой позиции спасло и выручает в очередном матче – план Гончаренко здесь должен помочь Бердыеву.

Вернблум в атаке – главный джокер сезона. Как это работает Лучшим нападающим ЦСКА на самом деле является опорный полузащитник.

Кстати, Вернблум прогрессирует как нападающий. Примерно всё о новом шведском форварде ЦСКА я расписал в разборе предыдущего тура, но важен и ещё один момент – Вернблум добавляет в пользе в прессинге. Одну из редких опасных атак в казанском матче Понтус начал сам, вырвав мяч у Граната после прессинга Витиньо (вот ещё одна причина роста «армейской» атаки) и сделав правильное открывание, что выделяло Вернблума и в предыдущих матчах. Без этой авантюры ЦСКА мог бы потерять уже четыре очка и надежды на плей-офф Лиги чемпионов. Бердыеву тоже стоит рискнуть.

Парфёнов выпускает «десяткой» игрока только для прессинга

Ян Казаев уже врывался в тактические разборы Премьер-Лиги как бездушная прессинг-машина – поднятый из ФНЛ хавбек выделялся исключительно работой без мяча (ну, насколько ей вообще можно выделяться). Но обычно Дмитрий Парфёнов выпускал Казаева в центральную зону, рядом с кем-то из опорников, а специализацией Яна были сильные в продвижении мяча полузащитники ближе к атаке – Ерохин, Пашалич, Берхамов. Против тульского «Арсенала» Парфёнов пошёл дальше и натравил Казаева на глубинного плеймейкера туляков, Александру Бурчану. Разрушитель, полезный в игре без мяча, осознанно был выпущен на позицию «десятки», а атаки чаще развивались не через центр, а через фланговые включения Мирзова.

Казаев не висел на Бурчану персональной опекой, только при аутах или быстрых розыгрышах мяча, и не вступал в жёсткий отбор – игрок «Тосно» встречал румына, не выбрасываясь на него, и перекрывал направление передач. Пас на Бурчану становился триггером для Казаева, чтобы выброситься в прессинг, перекрыть пространство для передачи вперёд, заставить отдать на защитника и спокойно занять позицию для нового рывка в прессинг.

Бурчану был съеден. Из-под Казаева румын отрезал всего 23 соперников за час игры – намного меньше, чем средние 62 на 90-минутных отрезках. Фактически Казаев уменьшил эффективность Бурчану почти вдвое. Размотать Яна удавалось только через перепас центральных защитников, а сильнейшим по продвижению мяча внезапно стал крайний защитник Григалава: из-за активного прессинга «Тосно» защитнику пришлось постоянно пулять мяч длинными передачами. Даже при ударах от ворот Казаев мешал Бурчану спокойно принимать мяч.

Парфёнов в тренерской дуэли разбил Миодрага Божовича. Сначала был выключен Бурчану. Потом, при счёте 0:1, необходимость в прессингующей «десятке» отпала. Казаев был заменён на атакующего игрока, Евгения Маркова – так и родился первый хет-трик сезона. Ещё и после выхода на замену. Ещё и с тремя мячами головой. И кстати, за полчаса без Казаева Бурчану отрезал передачами 19 соперников, так что задумка Парфёнова действительно сработала.

Фланг Морозова — проблема для «Динамо»

Чтобы вы понимали, насколько у «Динамо» всё плохо: в Перми под нападающим вышел Антон Соснин. Увы для Дмитрия Хохлова, Соснин не играл «десятку» последние 8-9 лет, и даже сохранившееся видение поля с качественным пасом не спасает. Надо ведь и худо-бедно обеспечивать доставку мяча до «десятки». При Хохлове Соснин выходил в двойке опорников и был лучшим по продвижению мяча, а со сменой позиции Антона «Динамо» превратилось в классическую broken team. Сзади, за исключением Морозова, остались игроки исключительно оборонительного склада, и вся доставка мяча вперёд превратилась в бесконечную очередь длинных передач. Всего 1 попытка обостряющего паса от Соснина (неточная) и всего 12 таких передач на команду – кисло и серо. Как вся игра «Динамо».

У бело-голубых и так много дыр и проблем, а Гаджи Гаджиев нашёл ещё одну. «Амкар» сделал мощный акцент на взломе фланга Григория Морозова – через его фланг пермяки провели 44 атаки за матч (через две другие зоны «Динамо» вместе взятые – 43). Морозов слабоват в контроле зон и выборе позиции, из-за чего «Амкар» осознанно давил на его фланг и провоцировал на единоборства. Из 30 единоборств Морозов выиграл лишь 17 – слабо для защитника.

«Амкар» давил на край Морозова разнообразно. На правый край включался развивать атаки левый защитник Петар Занев, создавая численное преимущество пермяков. Смещался правее Януш Гол. Часто «Амкар» использовал любимый приём ЦСКА – длинные диагонали из глубины под забегание латераля, Александра Мильковича. Михаил Сиваков сделал первую подобную диагональ уже на 9-й минуте. В начале второго тайма такой же пас Сивакова стал предголевым. Давление на Морозова сработало – по сути, он стал виновником поражения.

При этом Григорий Морозов не так плох, как может показаться. Морозов стал первым игроком в сезоне, который стал сильнейшим по всем шести Packing-показателям (Packing, Impect, Packing на дриблинге, на финальной трети, приём, общая статистика). Он снова хорошо продвигал мяч вперёд, сделал пару классных проникающих передач. После таких матчей Морозова, где он хорош в созидании и слабоват в разрушении, появляется вопрос на поверхности – почему никто до сих пор не попробовал Морозова в опорной зоне? В паре с сильным разрушителем – таким как Самба Соу – Григорий мог бы сколотить сильную разностороннюю связку в полузащите. Печально, что Дмитрий Хохлов тоже отказывается идти на читаемый и логичный риск.

В материале использованы данные InStat, Opta и паблика «Пыльный чердак».