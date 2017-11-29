«Я был в шаге от ампутации ноги». Адская история травмы Касорлы

Последний раз Санти Касорла выходил на поле 19 октября 2016 года. Против болгарского «Лудогорца» в Лиге чемпионов испанец смог сыграть всего 57 минут. С тех пор 32-летний футболист «Арсенала» борется хотя бы за возможность ходить.

Всё началось намного раньше, в 2013-м, когда сборная Испании играла с чилийцами в товарищеским матче в Женеве. Касорла доиграл матч до конца, но сразу после матча почувствовал резкую боль. Оказалось, в одном из стыков испанец получил трещину в лодыжке. С тех пор игрок «Арсенала» играл через боль, и ни один врач не мог ему помочь.

За четыре года Касорла перенёс несколько серьёзных операций, в том числе из-за разрыва связок в левом колене, но боль в голеностопе не уходила. Он продолжал играть за «Арсенал», не желая подводить свою команду, но после матчей мучился от безумной боли. Когда всё это стало невыносимым, Касорла снова лёг под нож. «Будь доволен, если ты сможешь хотя бы гулять с сыном в саду, а не играть в футбол», — говорили футболисту врачи. Тогда ещё он не знал, что ему понадобится аж 8 операций.

Раз за разом британские врачи пытались вылечить его лодыжку, но рана на пятке не заживала. Оставаться в Лондоне Касорла не видел смысла, поэтому уехал в родную Испанию, в тихую Саламанку, к доктору Микелу Санчесу. Увидев пятку Касорлы, испанский врач был шокирован. Оказалось, что в ногу футболиста попала инфекция, которая «съела» 8 см ахиллового сухожилия. С такой травмой невозможно ходить, не то что играть в футбол.

Касорла пропил курс антибиотиков, однако всё ещё существовал риск, что инфекция проникла в кровь, что значило бы только одно — ампутацию правой ноги. К счастью, всё прошло без последствий, но, чтобы закрыть открывавшуюся рану, футболисту нужна была частичная пересадка кожи. Врачи взяли часть тканей с руки — как раз с того места, где у Касорлы набито имя дочери Индии. К счастью, пока испанец сохраняет шансы на продолжение карьеры.

«Однажды я гулял по саду в своём доме, и соседка сказала, что я поразительно похож на Касорлу», — смеётся футболист в интервью корреспондентам Marca, которые навестили его в Саламанке. Как пишут местные журналисты, игрок «Арсенала» сохраняет оптимизм и каждый день работает, чтобы восстановиться: бассейн, велосипед, массаж.

«Каждый день я получаю десятки сообщений с поддержкой от своих друзей и незнакомых людей, — продолжает футболист. — Иньеста, Вилья, Сильва. Спасибо им! А тем, кто не верит в меня, я не доставлю удовольствия и вскоре выйду на поле».

«Я ВЕРНУСЬ!» — таким было последнее сообщение в WhatsApp, которое получил журналист Marca от Касорлы.

Футболист рассчитывал вернуться в строй к boxing day, однако что-то снова пошло не так. Сегодня Касорла написал в своём «твиттере», что ему потребуется девятая операция на ахилле, а значит восстановление затягивается. «Сохраняю мотивацию и оптимизм, что ещё буду наслаждаться футболом». «Арсенал» даже не внёс Касорлу в заявку на АПЛ, зато Арсен Венгер желает продлить контракт с испанцем: «Его травма — самая страшная, с которой я когда-либо сталкивался. Тем не менее команде — особенно Озилу — очень не хватает Санти. Надеемся, он вернётся как можно скорее».