7 фраз Гари Линекера, которые расскажут о его любви к России

Один из ведущих жеребьёвки чемпионата мира, которая состоится уже через два дня, – Гари Линекер. Бывший форвард сборной Англии, одна из главных звёзд ЧМ-1990 и автор главного фразеологизма в истории футбола, о немцах, уже прилетел в Москву. Он увидел, какие условия ему будут предложены в Кремле, и сразу же написал об этом в своём «инстаграме»: «Моя раздевалка в Кремле похожа на лифт Дональда Трампа».

Ох, если бы о России Линекер только шутил.

Линекер протестовал против чемпионата мира в России

Гари был в английской делегации, которая приезжала в декабре 2010-го в Швейцарию на выборы стран — хозяек чемпионатов мира – 2018 и 2022. Когда Англия проиграла конкуренцию за право принять турнир, Линекер ожидаемо набрасывался на ФИФА с претензиями. Больше доставалось Катару, но Россия тоже получала. Когда было доказано, что выборы были проведены честно, Линекер снова набросился на Зеппа Блаттера: «Логичный конец. ФИФА создала тёмный мир, поощряющий взятки». Ну, к Блаттеру у Линекера особая любовь.

Линекер считал русских фанатов животными

Реакция Линекера на штраф Российскому футбольному союзу за столкновения наших фанатов с англичанами в Марселе: «Надеюсь, этой угрозы будет достаточно, чтобы остановить этих животных». Интересно, а сейчас в России Линекер тоже видит только животных?

– Кто именно животные? – спрашивали у Гари на той ветке. – Все, кто хочет драться. Я ненавижу насилие, и не важно, кто несёт ответственность.

Линекер троллил неудачи сборной России

Следующего матча России, против словаков, Гари Линекер ждал с нетерпением. Во втором тайме матча со Словакией, когда наша сборная проигрывала 0:2, Линекер вбросил в «Твиттер»: «Похоже, Россия хочет поехать домой раньше, чем УЕФА их дисквалифицирует».

Видимо, Гари не знает правил хорошего тона шуток над русским футболом. Мы имеем право шутить над нашими игроками, их техникой и ошибками. Но давать шутить над нами?!

Линекер узнавал новое о фанатах «Зенита»

Ну, это мы знаем, что в цветах «Зенита» нет определённых оттенков шоколадного и антрацитового, а для Гари Линекера это стало откровением. В 2012-м он несказанно удивился: «Самое большое фанатское объединение одного из крупнейших клубов России – «Зенита» – не хочет видеть в команде чернокожих футболистов или футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Решение ФИФА отдать чемпионат мира — 2018 России теперь выглядит ещё более нелепым».

Олег Шатов – любимый игрок Линекера

Ну конечно, из-за фамилии. Англичане не отошли от Андрея Аршавина и Юрия Жиркова, а тут Линекер подарил новую порцию шуток. Если что, Шатов – shat off – в переводе с английского означает «обоср**ся». Отсюда и каламбуры. Первый: «Шатов забил за «Зенит». Смиритесь с этим».

Второй: «Шатов играет за Россию. Боюсь, что я могу быть в беде».

И ведь Гари тут знает, о чём говорит. На чемпионате мира – 1990 в Италии Линекер очистил кишечник прямо по ходу матча с Ирландией. Было ли это бедой, Гари?

Линекер приобщается к достопримечательностям Москвы

Вот ещё свежая фотография у Царь-колокола. «Самая большая головка в мире». Линекер скрывает слово звёздочками, но понятно, что имеется в виду слово Bellend. Умно.

Но все эти выкрутасы не помешали позвать на жеребьёвку чемпионата мира в Москву именно Линекера. А самому Гари – приехать и забыть старые призывы бойкотировать турнир.