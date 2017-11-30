Что требуют иранцы от русской ведущей жеребьёвки ЧМ-2018

Сёмин дисквалифицирован на один матч условно

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин дисквалифицирован на один матч условно за действия в игре 18-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (2:1). Кроме того, «Зенит» заплатит штраф за действия наставника команды Роберто Манчини в матче 18-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:3).



«По матчу «СКА-Хабаровск» – «Локомотив»: главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тысяч рублей и дисквалифицирован на один матч условно. Испытательный срок — до конца сезона-2017/18. Болельщики «СКА-Хабаровск» бросали посторонние предметы на поле, за это клуб оштрафован на 30 тысяч рублей. Также болельщики скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 30 тысяч рублей. За демонстрацию несогласованного баннера болельщиками «СКА-Хабаровск» клуб оштрафован на 5 тысяч рублей.

По матчу «Спартак» — «Зенит»: главный тренер «Зенита» Роберто Манчини покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тысяч рублей. Также Манчини на 19-й минуте выбежал на футбольное поле. Он остановился на боковой линии, но линия является полем. За выход на футбольное поле главного тренера команды «Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей.



По матчу «Урал» — «Краснодар». Обе команды вышли из раздевалок с задержкой. «Урал» задержался на две минуты, а «Краснодар» — на три. За задержку матча «Урал» и «Краснодар» оштрафованы на 50 тысяч рублей.



По матчу «Рубин» — ЦСКА: болельщики ЦСКА использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 20 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Митрюшкин избежал серьёзной травмы, но выбыл до конца года

Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин, который не смог продолжить встречу 16-го тура чемпионата Швейцарии с «Грассхоппером» (3:0) из-за повреждения после столкновения в одном из эпизодов, избежал серьезной травмы.



У игрока было подозрение на разрыв крестообразных связок, но обследование выявило только растяжение связок. Несмотря на это, Митрюшкин уже не поможет «Сьону» до конца календарного года.



«Обидно, конечно, но худшего удалось избежать. И все же мы не сможем рассчитывать на него в этом году», — сказал Марко Пасколо, тренер вратарей ФК «Сьон».

Со следующего сезона изменится время начала матчей Лиги чемпионов

Исполнительный комитет Cоюза европейских футбольных ассоциаций утвердил изменение времени начала матчей Лиги чемпионов со следующего сезона. С сезона 2018/19 теперь два матча игрового дня будут начинаться в 19:00 по центральноевропейскому времени (СЕТ) (то есть в 21:00 по московскому времени), а остальные шесть встреч — в 21:00 (CET) (23:00 мск).



Когда в европейских странах будет использоваться летнее время, то поединки будут начинаться в 20:00 и 22:00 по московскому времени соответственно.

Ведущим шоу жеребьёвки ЧМ-2018 станет Ургант

Популярный телеведущий и шоумен Иван Ургант станет ведущим шоу финальной жеребьёвки ЧМ-2018. Она состоится 1 декабря в Государственном Кремлёвском дворце. Трансляция церемонии начнётся на Первом канале в 18:00 мск.



«Конечно, мы продолжаем начатую нами ещё на предварительной жеребьёвке тему мечты и в этой церемонии – мечты о полёте, мечты быть сильным и победить. Мечта ребёнка станет реальностью, когда он пройдёт путь от подростка до легенды мирового футбола. Так, в одном из эпизодов шоу он встретит великих футболистов прошлого: Льва Яшина, Пеле, Диего Марадону. Суперзвёзды футбола на сцене и в зрительном зале, а также звёзды эстрады, джаза и оперы во время шоу подтвердят наш слоган «Смотри, как сойдутся звёзды», — отметил режиссер шоу Феликс Михайлов.

FARE разрабатывает для фанатов-геев руководство по поведению на ЧМ-2018

Офицер FARE по развитию в Восточной Европе Павел Клименко рассказал, что организация готовит гид по поведению на чемпионате мира для сексуальных и этнических меньшинств.

«FARE разрабатывает руководство по чемпионату мира в России для представителей меньшинств. Он фокусируется на многообразии российского государства, местах и активностях для представителей меньшинств, которые планируют посетить Россию во время ЧМ. Это касается как представителей различных рас, так и представителей ЛГБТ. Суть в том, чтобы не только продемонстрировать всё многообразие России, но и рассказать о возможных проблемах, с которыми меньшинства и общество могут столкнуться, — например «Закон о запрете гей-пропаганды», — сообщил Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Иранские фанаты призвали Командную провести жеребьёвку ЧМ-2018 в скромном платье

Болельщики сборной Ирана встревожились новостью, что процедуру жеребьёвки ЧМ-2018 проведёт Мария Командная. Они опасаются, что национальное телевидение не покажет церемонию, если наряд россиянки будет чересчур откровенным.



Под сообщениями Марии в «Инстаграме» появились сотни просьб иранских болельщиков одеться скромнее. Дело в том, что из-за строгих предписаний ислама иранское телевидение регулярно прерывает вещание, когда в кадре появляется слишком легко одетая женщина.



Церемония жеребьёвки состоится 1 декабря.

Путин: с удовольствием поеду с болельщиками в поезде во время ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием поедет на поезде для болельщиков чемпионата мира 2018 года из Москвы в Санкт-Петербург.



Сегодня в ходе посещения ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции «Москва-Киевская» один из сотрудников рассказал Путину, что РЖД планирует пустить дополнительные поезда для перевозки болельщиков во время чемпионата мира—2018, и задал президенту вопрос, готов ли он поехать с ними на поезде.



«Поеду, проедусь с удовольствием. Надо посмотреть, когда, где, конкретно с кем матч, но с вами поеду с удовольствием», — цитирует Путина «Пятый канал».