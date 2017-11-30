У «Манчестер Сити» 20 побед в 22 матчах. Как Гвардиола это делает?

Редкое чувство: до конца добавленного времени остаётся пять секунд, но кажется, что время ещё есть. «Сити» не спешил. Не спешил на 89-й минуте, когда на навал перешла бы любая другая команда. В добавленное время, когда навесы в штрафную уже просто рефлекс. И не спешил на 95-й, когда пытался разыграть комбинацию до удара быстрее, чем арбитр Пол Тирни поднесёт свисток к губам. Получилось. Теперь у «Манчестер Сити» 20 побед в 22 матчах во всех турнирах с начала сезона. Как это возможно?

Плохие привычки? В прошлом

В прошлом году «Сити» уже был узнаваемой гвардиоловской машиной по доминированию, которая старается контролировать каждый сантиметр поля и не забывает при этом думать. Но кое-чего не хватало. Когда соперник надёжно запирался в штрафной и матч медленно катился к ничьей, команда Гвардиолы соглашалась на ничью. Ничья со «Стоком», две ничьи с «Мидлсбро», ничья с тем же «Саутгемптоном»… Много матчей, но один сценарий: оборона не растягивается мелким пасом, а запасного плана нет. При этом «Сити» девять раз победил в АПЛ разгромом. Команда крайностей – или разгром, или ничего.

В этом сезоне на ничью никто не соглашается. Если не разгромом, так с мучениями, в концовке, рикошетом, но «Сити» добивается побед. Голы, забитые после 80-й минуты, принесли уже 10 очков в чемпионате. Из 40.

Стерлинг-тайм

Все 10 принёс лично Рахим Стерлинг. Его даже нельзя назвать джокером – Рахим игрок старта. В концовке матчей он стабильно устраивает защитникам гонки на выживание: врывается в штрафную по диагонали и просит мяч под удар. В прошлом туре он так забил «Хаддерсфилду». Даже не ударом, мяч просто прилетел ему, летящему к воротам, в грудь после сейва. В последней десятиминутке с «Саутгемптоном» Стерлинг тоже совершил пару забеганий, но пространства ему не давали, и он стал искать пространство: на фланге, в глубине поля.

То, что в итогеДе Брёйне вывел на удар именно его, конечно, не хитрый план. Но и не случайность: именно Стерлинг продолжал активно искать хоть какое-то пространство, когда до финального свистка оставалось меньше минуты.

«Искусство быть собой»

Вряд ли Хосеп Гвардиола читал психотерапевтический учебник «Искусство быть собой» Владимира Леви. Но название книги ему бы точно понравилось. «Манчестер Сити» уже второй год становится собой всё сильнее. Запасного плана как не было год назад, так и нет по-прежнему, Отаменди как допускал позиционные ошибки, так и допускает, а высокая оборона так же уязвима после потерь. Но «Сити» последовательно развивает свои сильные стороны.

Прошлым летом в команду пришли Стоунс, Зане, зимой появился Жезус, а в последнее окно добавились Эдерсон и Уокер. Гвардиола обновил команду наполовину и даже больше, если учесть, что в запасе сидят Данило и Бернарду Силва, а травмированный Менди был основным кандидатом на левый фланг. Какими разными бы ни казались игроки в списке, найти у них что-то общее довольно легко. Скорость: мышления, бега, паса. Скорость движения мяча – явная одержимость Гвардиолы, и «Сити» серьёзно прибавил в этом отношении.

Косвенный, но довольно простой пример: когда Давид Сильва вышел на замену, партнёры не успевали за его пасами. А если успевали, с трудом могли обработать – так сильно летел мяч.

«Сити» расслабился, и Сильва вышел на поле не только для обостряющих пасов в штрафную, но и чтобы задавать темп игре. Мяч стал ходить намного быстрее, а Де Брёйне и Стерлинг сориентировались и подхватили. Это принесло рекордную победу (12-ю подряд в чемпионате).

«Сити» максимально далёк от старых стереотипов, которыми иногда продолжают описывать футбол Гвардиолы – перепас с фланга на фланг, медленные атаки без остроты и вот это всё. 800 пасов в матче с «Саутгемптоном», больше 500 из них вперёд, из них 26 закончились ударами по воротам. Интенсивная игра, большое количество ударов, постоянная смена направлений атаки – нетрудно догадаться, что имел в виду Гвардиола, когда сказал: «Я ненавижу „тики-таку“.

Приверженность своему стилю приносит результат не только в матчах с командами из середины таблицы. Среди 20 побед с начала сезона есть и победы над «Челси», «Ливерпулем» и «Арсеналом». Причём «Челси» обыгран в гостях, а «Ливерпуль» уничтожен со счётом 5:0.

Поэтому, если вам хочется видеть интригу в чемпионате Англии, задержите дыхание до самого дерби. «МЮ» отстал на восемь очков, но именно Жозе Моуринью выглядит самым настойчивым преследователем. Иначе придётся принять тот факт, что Гвардиола снова, по какому-то совпадению, попал в чемпионат одной команды.