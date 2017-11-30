Итоги года от «Инстаграма»: кто популярнее — Месси или Роналду

Одна из главных соцсетей назвала фото и видео, собравшие больше всего лайков в 2017-м.

Социальная сеть «Инстаграм»подвела итоги 2017 года, назвав самых популярных звёзд из разных сфер.

Самые популярные футболисты

Лидерство принадлежит актрисе и певице Селене Гомес (найдётся, наверное, немало людей, впервые прочитавших это имя в нашем материале). Криштиану Роналду ведёт упорную борьбу за вторую строчку с ещё одной героиней из мира шоу-бизнеса – Арианой Гранде. У португальца пока фолловеров чуть больше.

Криштиану в 2017-м на пике не только футбольной, но и медийной формы. Он готовится к свадьбе с Джорджиной Родригес, которая благодаря отношениям с Роналду набрала уже 2,4 млн подписчиков – один из самых больших прорывов в «Инстаграме».

Красота дня. Новая девушка Роналду – Джорджина Родригес В рубрике «Красота дня» — новая девушка нападающего «Реала» Криштиану Роналду – Джорджина Родригес.

Лионель Месси благополучно проигрывает Криштиану в этом году – Лигу чемпионов, Примеру, «Золотой мяч». И на личном фронте у него всё слишком спокойно.

В итоге аргентинец проигрывает в «фоторейтинге» не только извечному сопернику, но и Неймару и не входит в десятку самых популярных звёзд «Инстаграма». Лео — 13-й с 84 млн подписчиков, Неймар — 11-й с 85 млн. Ясно, что громкий, рекордный и очень долгий переход в «ПСЖ» только добавил внимания к персоне бразильца.

«Примете меня, если я вернусь?». Неймар собирается обратно в «Барсу» Или не в «Барсу». Куда угодно, только подальше от Эмери.

Самые популярные фото и видео

Тут тоже без сюрпризов. Именно Месси с Роналду входят в годовой топ соцсети по количеству лайков и просмотров. У Криштиану наконец родился ребёнок не от суррогатной матери, а от нормальной – его возлюбленной. Мимимишный кадр с Джорджиной и новорожденной Аланой Мартиной собрал более 11 млн лайков, буквально несколько тысяч недотянув до первого места за год, где обосновалось фото беременной Бейонсе.

В конце июня Роналду уже становился отцом близнецов Евы и Матео – от суррогатной матери. И это фото тоже вошло в топ-5 за год, правда, набрав «всего лишь» 8,25 млн лайков.

Где футболисты обошли звёзд шоу-бизнеса, так это в видеороликах. Поездка Роналду с сыном на новеньком Bugatti Chiron собрала почти 20 млн просмотров!

Месси расположился на втором месте. 15 млн собрало его видео, посвящённое Неймару, опубликованное на финише главной трансферной саги этого года.

Ах да, не забудем и ещё об одном футбольном снимке. Самым популярным фото в рейтинге дизайнеров стало вот это, авторства Виктории Бекхэм.

Сам Дэвид с 41,1 млн фолловеров входит в топ-30 звёзд «Инстаграма».

Ну и напоследок о клубах. Здесь всё предсказуемо – «Реал» и «Барса» бьются за лидерство, и их разделяют лишь сотни тысяч подписчиков. Для их популярности – совсем немного. И всё же «сливочные» впереди – 53,9 млн фолловеров против 53,3 млн у сине-гранатовых.