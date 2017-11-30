Вопрос дня. Смолов и «Реал» — фантастика или реальность?

29 ноября испанское издание Marca опубликовало шорт-лист «Реала», в котором вместе с Мауро Икарди, Алексисом Санчесом и Тимо Вернером оказался и нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов.

Смолов и «Реал» — это вообще реально? Казалось бы, при чём здесь «Спартак» и «Зенит»…

Чуть позже оказалось, что представитель российского футболиста на прошлой неделе встречался с гендиректором «Реала». «Работаем! Президент компании ProSports Management Герман Ткаченко и генеральный директор ФК „Реал Мадрид“ Хосе Анхель Санчес», — написано под фотографией, выложенной в сеть ProSports Management.

Так что же, Смолов и «Реал» — это способ поднять трансферную цену или всё же реальный вариант развития событий? Мнениями делятся эксперты и читатели.

Игорь Ледяхов, бывший полузащитник хихонского «Спортинга»:

— В Испании никто не говорит об интересе «Реала» к Смолову. Сейчас это модно: три гола забил — и все начинают сватать. Ни в одной газете не видел ничего об этом.

Дмитрий Хохлов, бывший полузащитник «Реала Сосьедад»:

— Шорт-лист не состоит из двух фамилий. Там может быть и 50 человек на одну позицию, так что, возможно, и Фёдор Смолов в таком листе у «Реала» действительно появился. Если испанцы пишут, что там всего четыре претендента, я бы не торопился с выводами. У такого клуба, как «Реал Мадрид», на одну позицию явно не может быть только четыре человека.

Валерий Карпин, бывший полузащитник «Реала Сосьедад», «Валенсии» и «Сельты»:

— Не могу сказать, может ли подойти испанский футбол Смолову.

Дмитрий Кузнецов, бывший полузащитник «Эспаньола», «Лериды», «Алавеса» и «Осасуны»:

— Если разговоры о мадридском «Реале» и Фёдоре Смолове идут, то можно только приветствовать, что российский игрок вошёл в шорт-лист такого клуба. Это же великолепно. Настораживает, что в этом сезоне Смолов не так заметен, потому что игрок уровня «Реала» должен быть стабильным топовым футболистом. Видимо, скауты действительно отслеживают Смолова. Просто так об интересе говорить не стали бы. А раз отслеживают, значит, считают, что он сможет встроиться в систему «Реала» и подойти под стиль.

Дмитрий Черышев, бывший тренер «Севильи»:

— Если так, то я буду только рад, что наши ребята наконец начнут уезжать в европейские чемпионаты. Именно там они прибавят ещё больше, а значит, вырастет и уровень национальной сборной. Почему люди думают, что если Смолов поедет в Испанию, то сразу запасным? Европейский чемпионат – это конкуренция. Если ты приехал туда и подписал контракт, то не надо опускать руки. Тебе каждый день придётся доказывать, что ты игрок основного состава. Если Смолов туда поедет, то всё будет зависеть только от него. Я могу представить его на месте Бензема, но, опять же, для этого ему нужно быть конкурентоспособным.

Виктор Онопко, бывший защитник «Реала Овьедо» и «Райо Вальекано»:

— Это реально, почему нет? Фёдор Смолов – один из лучших нападающих нашего чемпионата, и в Европе он тоже не затеряется. А «Реал» — это та команда, в которой на футболистов просто так не обращают внимания. Естественно, что у мадридцев большой список нападающих, но то, что они заинтересовались Смоловым, для меня не удивительно.

Смолов и «Спартак». Трудности перехода Почему самый ожидаемый трансфер России маловероятен и при чём здесь деньги и «Зенит».

Наше мнение

Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»

— Думаю, вся эта шумиха рассчитана не столько на импортные, сколько на отечественные уши. Всё это больше похоже на интенсивную предпродажную подготовку, чем на реальный интерес континентальных грандов к безусловно талантливому, но малоизвестному за пределами РФ нападающему Смолову. За футболиста, которым интересуются (или «интересуются») «Реал» и «Наполи», больше дадут здесь. Кто именно – догадайтесь сами. Такую покупку единицы у нас могут себе позволить.

Мнения читателей

Sharkn:

— Эта новость года 3 назад была бы хорошей шуткой на 1 апреля.

Soldberg:

— Ну, это чушь. Уровень Смолова, при всём уважении, никак не соответствует «Реалу». Какая-нибудь «Малага», «Спортинг» Хихон — это я ещё могу понять. Готов спорить на что угодно, что в «Реале» его не будет.

Spartakvelikii:

— У соперников «Реала» уже затряслись коленки, это может стать самым серьёзным трансфером мадридского клуба если не в истории, то за последние несколько лет!

93tandem:

— Цирк.

valentin18:

— Будет смешно и обидно, если он никуда не уедет. Для него любой клуб из топ-5 чемпионатов — это уже успех, за исключением уж явных аутсайдеров. Как, впрочем, для любого российского игрока.

Shaste:

— «Реал»? Хотелось бы, конечно, но маловероятно. Давайте смотреть правде в глаза. Условный «Наполи» уже будет потрясающим вариантом.