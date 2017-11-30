Кого ещё из наших сватали в топ-клубы

Голкипера ЦСКА в разные годы связывали с большими европейскими клубами. В 2007-м, например, появилась информация, что руководители «Милана» присматриваются к Акинфееву по совету Фабио Капелло. Ещё через два года стало известно об интересе к Игорю со стороны «Реала», лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Представители «МЮ» даже встречались с агентами «армейца». Потом зарубежные СМИ сватали российского вратаря в «Ювентус» и «Баварию». «Для меня огромная честь, что «Ювентус» интересуется мной. Думаю, я готов к новым вызовам судьбы», – признавался Акинфеев в интервью. В 2012 году Игоря в качестве потенциального новичка рассматривал уже «Челси» – на замену Петру Чеху. К слову, назывались в качестве претендентов на «армейца» и клубы чуть меньшего калибра: «Монако», «Лион», «Фиорентина», «Вильярреал». Тем не менее Акинфеев так никуда и не перешёл.

Правый защитник «Зенита» мог оказаться в топ-клубах Германии и Англии. В 2010 году немецкая пресса сообщила о намерении «Баварии» сделать предложение по поводу трансфера Анюкова в размере 20 млн евро. Тогда же появилась информация об интересе к игроку сборной России со стороны «Ливерпуля», который готов был заплатить петербургскому клубу 17 млн фунтов стерлингов. Однако что-то не сложилось. Анюков остался на долгие годы в «Зените», хотя слухи его отправляли также в «Ньюкасл», «Сампдорию», «Марсель» и «Лион».

Вопрос дня. Смолов и «Реал» — фантастика или реальность? Читатели не верят, а эксперты не торопятся с выводами.

Полузащитника ЦСКА в этом году связывали с тремя европейскими топ-клубами. По информации Daily Mail, летом работу по трансферу Головина вёл английский «Челси». Называлась сумма в 20 млн фунтов стерлингов. В то же время писали о вероятном переходе Головина в лондонский «Арсенал», который мог купить игрока сборной России и отдать его в аренду в ЦСКА или «Халл Сити» Леонида Слуцкого. Кроме того, на матче Лиги чемпионов «Базель» – ЦСКА присутствовал скаут «Барселоны», который не стал скрывать, что просматривает Головина.

В 2012 году «Ливерпуль» рассматривал опорного полузащитника «Зенита» как замену травмированному Лукасу Лейве. «Я знаю об интересе к Денисову со стороны «Ливерпуля», но пока рано говорить о чём-то детально», – дал комментарий агент игрока сборной России Павел Андреев. Испанская газета AS утверждала, что по ходу Евро-2012 за игрой Игоря будут следить и скауты мадридского «Реала». Известно, что в разные периоды своей карьеры Денисов оказывался также в фокусе внимания «Ювентуса» и «ПСЖ».

Слухов по поводу трансфера одного из самых талантливых российских игроков в Европу всегда хватало. Ещё в 2009 году в числе претендентов на Дзагоева назывался «Реал». «Здорово, что наши молодые футболисты прогрессируют, заслуживая внимания ведущих команд континента», – отмечал гендиректор «армейцев» Роман Бабаев. В 2011-м Calciomercato узнал, что полузащитника ЦСКА в качестве новичка рассматривает «Ювентус». Год спустя появилась информация о переговорах руководства красно-синих с «Манчестер Юнайтед» и «Интером» по поводу трансфера Дзагоева. Потом на горизонте всплыл «Тоттенхэм». The Telegraph писал, что Алан переедет в Лондон, если у «шпор» сорвётся покупка боснийца Миралема Пьянича. В прошлом году Дзагоева просматривали скауты «Ромы», дортмундской «Боруссии» и «Севильи». Были разговоры об «Эвертоне», но это уже не из категории «топ». Возможно, после ЧМ-2018 Алан всё-таки уедет в большой европейский клуб.

В 2011 году один из английских сайтов опубликовал информацию об интересе к нападающему «Спартака» со стороны «Арсенала». Сообщалось, что лондонский клуб якобы был готов обменять Дзюбу на Андрея Аршавина. В 2013-м российские СМИ взбудоражила заметка по поводу возможного трансфера Дзюбы, успешного игравшего в «Ростове» на правах аренды, в… «Барселону»! Впрочем, вскоре поступило опровержение. Оказалось просто, что журналист издания Sport включил Артёма в список игроков, которые могли бы подойти искавшим форварда каталонцам. Более правдоподобной выглядела новость об интересе к Дзюбе со стороны «Лацио» в 2016-м – после результативной игры форварда за «Зенит» в Лиге чемпионов.

В 2015 году The Telegraph поделился со своими читателями эксклюзивом: «Манчестер Юнайтед» по требованию Луи ван Галя намерен приобрести российского игрока «Динамо» Зобнина. Сообщалось, что в сделку может быть включен нападающий Хавьер Эрнандес. Однако Роман в итоге перешёл в «Спартак». По ходу чемпионского сезона полузащитник заинтересовал уже «Рому» и «Шальке». Помимо того, писали об интересе к Зобнину со стороны «Челси», где он уже проходил стажировку в 2010-м. Возможный транфер сорвала тяжёлая травма игрока.

Кокорин: в это трудно поверить, но я не люблю и не пью шампанское Форвард «Зенита» в конференции с читателями «Чемпионата» — о травме Лунёва, челлендже от Манчини и вечно голодном Дзюбе.

Нападающий сборной России не скрывает, что мог бы играть сейчас не за «Зенит», а за «Арсенал». Впервые информация об интересе лондонского клуба к Кокорину поступила ещё четыре года назад. Фабио Капелло признался, что справки об Александре наводил у него Арсен Венгер. В тот же период Sky Sport Italia написала о включении Кокорина в шорт-лист «Ромы». В 2015 году Константин Сарсания дал интервью, в котором рассказал об интересе «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» к одарённому российскому нападающему. По данным британской прессы, конкуренцию «МЮ» в борьбе за Кокорина собирался составить «Тоттенхэм». Наконец, недавно в испанских СМИ появилась новость о том, что скауты «Атлетико» просматривали зенитовца в матче Лиги Европы с «Реалом Сосьедад».

Полузащитник «Краснодара» вспоминает, как в 2012 году, когда Мамаев ещё выступал за ЦСКА, он едва не оказался в «Манчестер Юнайтед»: «Интерес со стороны манкунианцев действительно существовал, и, в принципе, мы обо всём договорились. У меня даже был контракт на руках. Я находился в отпуске, на тот момент все детали были улажены. Мне позвонили из ЦСКА, предложили прилететь и, образно говоря, подписать увольнительную. Но в итоге переход так и не состоялся из-за проблем с визой, поскольку я не имел необходимого количества матчей за сборную страны. В Англии строгие правила для легионеров. Хотя изначально мне обещали, что этот вопрос будет решён».

Теоретически многообещающий полузащитник «Локомотива» имел возможность перебраться в топ-клуб ещё в 2013 году. В Англии сообщили, что игра Миранчука нравится главному тренеру «Манчестер Сити» Мануэлю Пеллегрини, и клуб готов заплатить за юного россиянина 2,5 млн фунтов стерлингов. В 2016-м, когда руководство «Локо» вело сложные переговоры по поводу продления контракта Алексея, агент игрока заявил, что на него выходили с предложениями «Рома» и «Порту». Минувшим летом Corriere dello Sport поведала об интересе «Наполи» к Миранчуку. Скауты итальянского клуба собирались тщательно изучить игру Алексея на Кубке конфедераций.

Осенью 2015 года агент защитника «Зенита» рассказал, что Смольников присутствовал в списке потенциальных новичков «Барселоны», которая искала замену Дани Алвесу. Однако в результате предпочтение было отдано защитнику «Севильи» Алейксу Видалю. Кроме того, Смольников находился «на карандаше» ещё нескольких европейских клубов – дортмундской «Боруссии», «Милана» и «Атлетико». Тем не менее, несмотря на желание попробовать силы в топ-лиге, игрок сборной России продолжает выступления за «Зенит».

В ноябре 2015-го комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что у дортмундской «Боруссии» есть предметный интерес к полузащитнику «Зенита» и сборной России. Потом Шатов всё-таки продлил истекавший контракт с петербургским клубом, пожертвовав частью зарплаты, чтобы включить пункт о невысоких отступных (15 млн евро). Олег очень надеялся, что трансфер в большой клуб из топовой лиги всё-таки состоится. Но увы. Минувшей зимой прошла информация о желании «Ливерпуля» взять Шатова в аренду в связи с отъездом Садио Мане на Кубок Африки. Но этот вариант не устроил ни «Зенит», ни игрока.