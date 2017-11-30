Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Россия. Часть 3

Бум в Новороссийске и «ад» в Элисте – в заключительной серии полюбившегося (статистика не обманет) читателю ретроцикла.

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Россия. Часть 1 Первый частный клуб России и первый нестоличный чемпион, грозы авторитетов из Сочи и Нижнего – что с ними стало?

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Россия. Часть 2 Укротители «Манчестер Юнайтед», 13-кратный призёр СССР и России и дерзкий выскочка из райцентра – что их объединяет?

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Бывший СССР Первый чемпион Украины, финалист Лиги Европы, самый титулованный клуб Латвии – где они теперь?

«Уралан»

Что было в 90-х

«Уралан» конца прошлого века вполне соответствовал своему имени – «вперёд» в переводе с калмыцкого. Из второго союзного дивизиона Элиста плавно переместилась в первый российский, где тоже надолго не засиделась. 90-е – время вертикальных взлётов и не менее крутых пике…

Многолетний глава республики Кирсан Илюмжинов беготне 22 мужиков за одним мячом предпочитал игру более древнюю и, как принято считать, интеллектуальную – шахматы. Впрочем, к более массовой и популярной забаве он тоже относился благосклонно – нанимал для подшефной команды сильных тренеров, щедро оплачивал услуги качественных футболистов. Болельщики, привыкшие видеть столичных звёзд исключительно по телевизору, с ума сходили от счастья, глядя, как их новые любимцы обыгрывают «Спартак» (чемпиона страны, на минуточку), «Локомотив», «Динамо». Тот «Уралан», образца 1998 года, по отечественным меркам реально был весомой силой, что и подтвердил седьмым местом в таблице, лучшим в истории клуба.

Побочным эффектом грандиозного успеха стал массовый исход ведущих исполнителей. В считаные месяцы «Уралан» буквально разобрали по частям: Саморукова – московское «Динамо», Кормильцева с Яшкиным – киевское, Смертина – «Локомотив». На повышение ушёл и тренер Шевченко – в «Торпедо».

«Не платили бы в Элисте бешеные деньги — никто и дня не провёл бы в этом аду», — спустя годы простодушно признаётся Сергей Кормильцев. Под «адом» один из самых даровитых игроков своего поколения подразумевал знаменитые нагрузки ученика Лобановского – Павла Яковенко. Ну и условия для жизни – тоже…

Несмотря на серьёзные потери, «Уралан» избежал резкого падения. В следующем сезоне калмыцкая команда всего на два шага отступила с рекордных позиций, но уже через год всё же рухнула на дно таблицы. Проект оказался недолговечным: не однодневкой, но близко к этому. Последний раз «Уралан» видели в РФПЛ в 2003-м, а хоть в каком-нибудь профессиональном дивизионе – в 2006-м.

Идея создать футбольный оазис посреди калмыцких степей, увы, оказалась утопией. Сказка была красивой, но недолгой.

Звёзды 90-х

Руслан Аджинджал, Евгений Дурнев, Сергей Кормильцев, Андрей Саморуков, Дмитрий Семочко, Алексей Смертин, Ахрик Цвейба, Зураб Циклаури, Артём Яшкин.

Что с клубом сейчас



Ничего – пустое место. Попытки возродить команду мастеров под новым брендом «Элиста» успехом тоже не увенчались. Профессионального футбола в Калмыкии давно нет.

В Элисте был построен шахматный городок Сити-Чесс, а профессионального футбола в столице Калмыкии нет Фото: РИА Новости

«Черноморец»

Что было в 90-х

В советские времена на виду в чемпионате страны был одесский «Черноморец», тогда как расцвет его новороссийского тёзки пришёлся на заключительное десятилетие прошлого века и был неразрывно связан с именем тренера Долматова. Дважды Олег Васильевич становился у руля «моряков» и неизменно давал результат, адекватный материально-техническому и кадровому обеспечению в тот или иной момент истории.

Уже одним только подъёмом Новороссийска в высший российский дивизион Долматов гарантировал себе место в клубных летописях и благодарных болельщицких сердцах. Тренер-максималист по натуре, он не привык довольствоваться малым и в 1997 году добился лучшего результата в теперь уже более чем вековой истории «Черноморца», повторённого в 2000-м Анатолием Байдачным, но и поныне непревзойдённого. В Краснодарском крае Долматов опробовал и обкатал редкую по тем временам систему игры в линию, которую затем успешно привил столичному ЦСКА.

«Подарил дочке Библию, а покрестить не успел…» Линия жизни Олега Долматова Как потерять дочь и жену и найти в себе силы жить, творить и побеждать дальше. Полная трагизма история Олега Долматова – из первых уст.

В то время как столичные, ещё древние и неуютные, арены в большинстве своём пустовали, периферия переживала натуральное футбольное безумие. Центральный стадион Новороссийска 1930 года постройки при вместимости 12 500 зрителей заполнялся на 95%. Звучит невероятно, но факт: в сезоне-1997 «Черноморец» совсем немного уступил «Спартаку» в размере домашней аудитории, а «Зенит», «Локомотив», ЦСКА – значительно опередил.

Между прочим, не «Кубань», не «Краснодар» первыми представили край на европейской арене – это сделал «Черноморец» в 2001 году. И пусть «Валенсия» так и осталась единственным знатным западным гостем города-героя, болельщики со стажем, убеждён, по сей день с ностальгией вспоминают те времена. Ничего подобного «моряки» больше не переживали…

Звёзды 90-х



Лев Березнер, Сергей Бурдин, Альберт Догузов, Хазрет Дышеков, Денис Попов, Бадри Спандерашвили.



Что с клубом сейчас



Второй и пока последний раз простившись с РФПЛ в 2003 году, южане быстро достигли дна в виде любительской лиги. Сил оттолкнуться от него у клуба хватило, но всплытие на поверхность из года в год откладывается. С Долматовым «Черноморец» три сезона кряду боролся за выход в ФНЛ, да так и не повысился. По всей видимости, не сумеет и теперь: по итогам первой части сезона новороссийцы занимают четвёртое место в таблице «южной» зоны «втордива» с отставанием от «Армавира» в 16 очков.

Спасибо, хоть живут – многим их собратьям по смутному времени повезло меньше.

1990-е. Футбольный матч на стадионе в Новороссийске Фото: РИА Новости

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Остальная Европа Что сейчас творится с «Кошице», «Тиролем» и «Льерсом».

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Англия. Часть 2 Как «Уимблдон», «Болтон» и «Дерби» оказались вне элиты английского футбола

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Германия Что сейчас творится с «Кайзерслаутерном», «Ганзой», «Бохумом» и «Карлсруэ»

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Италия Как «Парма», «Бари» и «Фоджа» оказались вне элиты итальянского футбола.

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Испания Как «Сарагоса», «Мальорка» и «Расинг» оказались вне элиты испанского футбола.

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Франция Что сейчас творится с «Осером», «Лансом», «Бастией» и «Канном».