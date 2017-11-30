6 кандидатов на звание лучшего молодого игрока России

Амплуа: защитник, опорный полузащитник

Статистика за календарный год: 23 матча, 1 гол

Баринов – главное лицо одной из самых крутых историй сезона. В Тушино «Локомотив» горел «Спартаку» 0:2 к перерыву, в таких условиях Юрий Сёмин обычно менял тактику и убирал Баринова, но тут к Дмитрию подошёл ассистент Палыча Юрий Батуренко: «Ты переходишь в опорную зону. И не сомневаюсь, что забьёшь». Окрылённый Баринов забил уже на третьей минуте, рванул на полполя к фанатам «Локомотива», и с этого начался красно-зелёный камбэк, задавший настроение сезону «Локо». История становится ещё мощнее, если понять, кому забил Баринов – команде, за которую Дмитрий болел в детстве. У нас есть пруфы.

Ладно, не нужно винить Баринова в отсутствии клубного патриотизма. Он начинал в подмосковных Щёлково, Фрязино и раменском «Сатурне», а после развала клуба получил три предложения – от «Зенита», «Локомотива» и «Динамо». Петербуржцам отказал сразу, не хотел уезжать. «Динамо» брало Баринова сразу, «Локо» – на недельный просмотр, но Дмитрий согласился пойти в «Локо». И остался. Теперь шутит: потому что близко к дому.

Баринов внезапно стал главным инструментом тактической перестройки «Локомотива» Сёмина. Когда «железнодорожники» играли по схеме 3-4-2-1, Баринов занимал позицию правого центрального защитника. С переходом на четвёрку защитников при некомфортном счёте – либо поднимался в опорную зону, как в Тушино, либо садился на лавку (так было чаще). Замену часто предвещал холодный крик Сёмина, как было в домашней игре с «Анжи» – из-за одного неправильного паса Баринов получил и от Палыча, и от Кверквелии.

Справедливости ради: Дмитрий – всё-таки не защитник. Выходя в обороне, он допускал тактические ошибки, давал забегать себе за спину и пропускал передачи за шиворот. В опорной зоне Баринов чувствует себя комфортнее – его качественный пас, в том числе диагональный, там тоже нужнее. С октября Дмитрий сыграл всего 52 минуты, но конкуренция и ротация в опорной зоне такая, что Баринов свой шанс ещё получит. Где-то нужнее будет Тарасов или Коломейцев, где-то – молодая кровь.

Дмитрий Баринов Фото: РИА Новости

Аяз Гулиев («Анжи»)

Амплуа: центральный полузащитник

Статистика за календарный год: 22 матча, 1 гол, 1 голевая передача

Гордость академии «Спартака», которая пока далека от главной команды красно-белых. Летом Массимо Каррера готов был взять Аяза Гулиева на сборы с основой, но Гулиев подумал, что ещё не сможет постоянно играть за «Спартак». А аренду в «Анжи» подпортила тренерская отставка: Александр Григорян, доверявший Гулиеву, ушёл летом после первых неудач, а Вадим Скрипченко построил игру на других людях. В стрессовых ситуациях Аяз чувствует себя комфортно – например, один из лучших матчей за «Анжи» сыграл, когда узнал о травме Сергея Брызгалова и внезапно получил место в старте – но сейчас всё пребывание в клубе обернулось стрессом. После отставки Григоряна Гулиев лишь дважды попал в старт «Анжи».

Факт, что Аяз раскрылся у Григоряна, неудивителен. Гулиев, царивший на уровне «Спартака-2», сам понимал свою ситуацию: слишком хорош для ФНЛ, но недостаточно хорош для основы «Спартака». А Александр Григорян – редкий специалист и вообще человек в нашем футболе, чей взгляд на игроков не был замылен. Он считал сильнейших игроков ФНЛ соответствующих середине таблицы Премьер-Лиги, понимал минимальную разницу в скорости между линиями и не опирался на опыт футболистов. У Григоряна Гулиев играл часто и впечатлялся его тренировками («Как у Карреры»).

Гулиев говорит, что впечатлён самоотдачей и техникой Дениса Глушакова. Общее у двух хавбеков есть – оба мобильны, любят, когда атаки строятся через них, полезны при обострении атак и обладают мощным ударом (причём Гулиев – с обеих ног). У Аяза порядок и с точностью передач (87%), и с обострением (по 3 острых паса за 90 минут). Такой крепкий, цепкий полузащитник box-to-box, у которого из недостатков лишь тактическая грамотность. Но работой с сильным коучем это можно исправить. Если что, поступками Гулиев тоже может временами включать Глушакова. На юношеском Евро – 2015 Аяза упрашивали станцевать лезгинку – он не спасовал и станцевал так, что в раздевалке все оценили. Не ростовский самогон, но тоже достойно.

Аз есмь Аяз. Ещё одна молодая звёздочка РФПЛ Самый юный спартаковец, который притормозил «Зенит».

Амплуа: нападающий

Статистика за календарный год: 22 матча, 2 гола, 1 голевая передача

В «Рубине» Жемалетдинов уже второй сезон – не забыта история, где он начинал и из-за кого ушёл. В «Локомотиве» он прошёл всю лестницу юношеского футбола, а первые шаги делал в команде 1995 года рождения, с ребятами на год старше. Добрался до основы, выдал мощный старт в «Локо», но потом оказался клубу не нужен. В словах Жемалетдинова читается, на кого обижен игрок: «Смородская мне не звонила, только тренер и Кирилл Котов. Смена руководства в «Локомотиве»? Ну а сколько времени прошло с этим президентом? Болельщиков, например, стало намного меньше. С «Мордовией» на последней игре было около 5 тысяч. Интерес к команде упал, это чувствуется».

Жемалетдинов играет нечасто, но в тактической конструкции «Рубина» Курбана Бердыева он не кажется лишним или ненужным. Бердыев успел попробовать Жемалетдинова на позиции оттянутого форварда – так, как в «Ростове» использовал Дмитрий Полоз. Рифат – такой же живчик, он готов обеспечивать активный приём передач из глубины, возникать на ударной позиции (из игроков «Рубина» лишь Азмун получил больше явных голевых моментов, чем Жемалетдинов). Тактический поиск привёл Рифата даже в центр поля, где молодой игрок тоже примагничивал к себе мяч и не выпадал из борьбы.

Проблема Жемалетдинова как игрока вне команды очевидна – в «Рубине» Рифата видят лишь винтиком, а не лидером команды, как было на юношеском уровне в «Локомотиве». Обычная расплата для тех, кто работает с Курбаном Бердыевым.

Рифат Жемалетдинов Фото: РИА Новости

Амплуа: вингер

Статистика за календарный год: 26 матчей, 1 гол, 1 голевая передача

Ещё один игрок с историей, похожей на историю Аяза Гулиева (даже на Евро-2015 ездили вместе). Оба засветились в «Спартаке-2», переросли ФНЛ, оказались недозревшими для взрослой команды. Разница в том, что Зуев успел поиграть за основу красно-белых, куда юного игрока подтянул ещё Мурат Якин. Сам же Зуев хотел играть за «Спартак», вдохновляясь примером Романа Павлюченко. В Челябинске на одном из турниров он засветился перед скаутом красно-белых, получил визитку, а позвонить решился только через три месяца – и узнал, что набора в академию нет. Пришлось пробиваться в «Спартак» через «Чертаново».

Зуев успел пересечься с Массимо Каррерой, застал его мотивирующие установки, на одной из которых Массимо ударил по макету с бумагой и отшвырнул его на пять метров, но про «Спартак» забыл и съездил в аренды. Здесь, к сожалению, стоит говорить о двух серьёзных проблемах. Первая относится вообще не к Зуеву, а к русскому футболу в целом. Техничным молодым игрокам важно развиваться в открытом, комбинационном стиле, где их реже видят в качестве тактической затычки. Так что Зуеву не повезло с клубами – «Крылья Советов» Скрипченко много контролировали мяч, но завязывали многое на проблесках гениальности Паскуато, а «Ростов» Кучука завязывает игру на длинных передачах в сторону Бухарова. Или Дядюна.

Вторая причина – в самом Зуеве. Он нестабилен, из-за чего играет в «Ростове» меньше, чем мог бы. Проблески техники и резких рывковсочетаются с моментами, когда Зуев откровенно пропадает с поля, отдыхая без мяча. Логично, что тренерский штаб «Ростова» ставит на Ионова и Калачёва – футболистов более опытных и никогда не опускающихся ниже определённой планки. Зуеву такую стабильность только предстоит нарабатывать.

Иван Обляков («Уфа»)

Амплуа: центральный полузащитник

Статистика за календарный год: 17 матчей, 2 гола

Обляков возник в «Уфе» ещё полтора года назад. 18-летний парнишка стал лучшим игроком Мемориала Гранаткина, приехал из Санкт-Петербурга на просмотр, внезапно для себя получил профессиональный контракт, а уже во втором туре сыграл против родного «Зенита». Виктор Гончаренко, умеющий сыграть на нужных струнах мозгов молодёжи, засыпал Облякова индивидуальными беседами – не только о тактике, но и «за жизнь». За полгода у Гончаренко Обляков успел сыграть 9 матчей за «Уфу» с первых минут – столько же, сколько за нынешний календарный год.

Сейчас «Уфа», ведомая Сергеем Семаком и его петербуржской коллаборацией, неофициально перестраивается. Из платформы для обкатки молодёжи, как «Уфа» позиционировала себя на стартовом этапе, клуб превращается в крепкого середняка с претензией на еврокубки… но где играют крепкие легионеры, а не развиваются свои. Глубоко в запас присел Безденежных, не вылезает из дубля достойный основы игрок атаки Журавлёв, вот и Обляков получает меньше игрового времени, чем должен. Причём Семак выпускал Ивана в двойку опорных хавбеков в схеме 3-4-2-1 – там Облякову не хватает тактической грамотности.

Облякову нашлось бы место в атакующей тройке «Уфы». Он быстро тащит мяч вперёд, у парня порядок с обострением. За 90 минут Иван отрезает своими передачами 7,9 соперников: да, здесь нужно делать скидку на малое игровое время, но это числа на уровне Квинси Промеса. Обляков много бьёт издали, как и Александр Головин – и его удар даже опаснее: в московском матче со «Спартаком» он напрягал Селихова, а на прошлых выходных забил со штрафного в Грозном. Сравнение с Головиным не случайно – Андрей Мовсесьян, откопавший Головина для ЦСКА, считает Облякова игроком, похожим на «армейца» по качествам.

Осенью мама и сестра Ивана Облякова прилетели на матч в Уфу. Город, где Обляков начал ходить на хоккей (и даже попадал в телестудию в перерыве матча «Салавата Юлаева»), им понравился, а футбол – не очень: Сергей Семак снова оставил Ивана в запасе. Дайте парню больше доверия, и тогда в Уфе вырастет игрок уровня Головина. Или Александра Зинченко, с которым Облякова тоже поначалу сравнивали. На сравнения Иван реагировал прохладно и правильно: «Я, по сравнению с ним, ещё ничего не добился».

Иван Обляков в матче с «Зенитом» — против Доминико Кришито Фото: РИА Новости

Амплуа: нападающий

Статистика за календарный год: 23 матча, 5 голов, 2 голевые передачи

ЦСКА стал главным инкубатором русской молодёжи, и всё началось год назад. Александр Головин в отсутствии денег на новичков быстро освежил полузащиту «армейцев», а Фёдор Чалов ворвался в состав прошлой осенью на волне покера в юношеской Лиге чемпионов… и тоже быстро стал основным в ЦСКА. Свой первый гол, «Уралу», Чалов забил с температурой, слабостью во всём теле, бледный пришёл в раздевалку в перерыве – так закончился его первый крутой матч в большой карьере.

Весной, уже у Виктора Гончаренко, Фёдор быстро закрепился как лидер «армейской» атаки. Начинал весну быстрый Ионов, но Чалов, сохраняя тот же напор в прессинге, добавлял ЦСКА габаритов. Именные баннеры, заряды с трибун подстёгивали Чалова и одновременно смущали: «Приятно было и… неудобно. Мурашки по коже бегали». За весну Фёдор забил 5 мячей, выдал несколько сильных матчей (как с «Локомотивом») и закрепился лидером атаки. Если бы приз вручали по итогам второго круга прошлого сезона, Чалов стал бы лучшим молодым без вопросов.

Возможно, где-то Фёдор почувствовал, что может стать для ЦСКА королём, где-то сбавил в требованиях к себе… но в нынешнем сезоне пока не забивал. Наглость, напористость, активность в поиске мяча остались, но претензии Гончаренко, вероятно – к стремлению Чалова искать борьбу. Гончаренко неоднократно говорил, что ему важно, как часто нападающий борется, а не выигрывает верх, и Чалов осенью расстраивал тренера своей работой на поле. Настолько, что форвардом внезапно стал Вернблум.

Вернблум в атаке – главный джокер сезона. Как это работает Лучшим нападающим ЦСКА на самом деле является опорный полузащитник.

Система ЦСКА даст возможность Фёдору Чалову проявить себя ещё раз. Без денег и новичков Гончаренко выжимает максимум, поднимая молодёжь и давая ей больше игрового времени. Вряд ли «армейцы» зимой или летом потратят хоть какие-то деньги на нового нападающего – нужно будет только не проиграть конкуренцию Понтусу Вернблуму.