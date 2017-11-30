«Поцеловала бы Роналду, вышла замуж за Неймара, а симулировала с Паредесом»

Иранские фанаты призвали Командную провести жеребьёвку ЧМ-2018 в скромном платье
monegask
— Сборная Ирана сыграет с… и тут падает платье…
FARE разрабатывает для фанатов-геев руководство по поведению на ЧМ-2018
goryaschiypukan
— Могу подсказать: правило номер 1 — не приезжайте в Россию.
igor-arh
— «Как срубить бабла на проносе файеров»?)
Защитник «Зенита» Терентьев рассказал о своём избиении
1472178
— Так как сие действие произошло в Питере, то было все по-другому: ему говорит мужик: — молодой человек, как Вы смотрите на то чтобы Ваша карета проехала чуть дальше? на что ему Денис ответил: — Господин, я учту Ваши пожелания, но вынужден Вам отказать! Потом полетела перчатка в лицо, крики… — Сударь, вызываю Вас на дуэль!!!
fcfacel1992
— А я подумал, что это лицо Паредаса после стычки с Самедовым.
Источник: Смолов вошёл в шорт-лист «Реала»
pavel--prosichenko
— Реал Сосьедада, добавил источник.
rondon
— 21:00 Источник: Смолов вышел из шорт-листа «Реала».
diman19801980
— Источник: Смолов вошёл в шьерт-побьери-лист «Реала»
pyatkashi
— Это тот самый шорт-лист, который на 500 мест?)
h2rdy
— Зидан: что это такое? меня же всего два дня не было…
councilander
— Реал может оказаться неплохим трамплином для попадания вСпартак, так что удачи Фёдору.
gadjinho
— *Лопырева срочно ищет удаленный раннее номер Федора*.
Бразильская супермодель: поцеловала бы Роналду, вышла бы замуж за Неймара
jazzvamen
— А симулировала бы с Паредесом.
Обезьяна передала мяч судье перед матчем чемпионата Японии
barmohito
— Если она за Японию не заиграна, то есть шанс нашей сборной усилиться, главное чтобы большие деньги ей голову не вскружили.
amkarperm59
— А если ей с трибун банан кинут, будет ли штраф?
Боярский: обидно, что в «Зените» столько легионеров, хотелось бы увидеть своих
diman19801980
— Боярский: обидно, что в «Зените» столько легионеров, хотелось бы увидеть своих. Атос, Портос, Арамис, где вы, друзья?!
Кокорин: в России люди злые — любят посчитать чужие деньги
seniorbart
— Кокорин: в Монако люди добрые — там деньги считать не принято.
Игроков «Локомотива» будут спасать от холода термонаборами и барсучьим жиром
admiral-vdk
— Сёмин — бортпроводнику: Мальчик, водочки нам принеси, мы в Хабаровск летим.
Адвокат: Родченков готов дать ФИФА доказательства о допинге в российском футболе
elwinnie
— Видимо, отберут у нас наши победы на чемпионате мира и чемпионате Европы! А ну да…
ivanchugainov
— У Родченкова и по убийству Кеннеди есть доказательства.
as2005
— Так я не понял, наши футболисты всё-таки будут участвовать в зимних Олимпийских играх или нет?
neymarushka
— А в каком матче хоть допинг был? 0-3 с уэльсом? Ничья с катаром? Где мы были настолько хороши, что вызвали подозрения?
BORZOY32
— Если наши футболисты так играют под допингом, то у меня для вас плохие новости…
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