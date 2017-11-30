«Поцеловала бы Роналду, вышла замуж за Неймара, а симулировала с Паредесом»

Избиение Терентьева, допинг и Родченков, Командная и иранцы, Смолов и «Реал» — в лучших комментариях читателей «Чемпионата».

Иранские фанаты призвали Командную провести жеребьёвку ЧМ-2018 в скромном платье

monegask

— Сборная Ирана сыграет с… и тут падает платье…

FARE разрабатывает для фанатов-геев руководство по поведению на ЧМ-2018

goryaschiypukan

— Могу подсказать: правило номер 1 — не приезжайте в Россию.

igor-arh

— «Как срубить бабла на проносе файеров»?)

Защитник «Зенита» Терентьев рассказал о своём избиении

1472178

— Так как сие действие произошло в Питере, то было все по-другому: ему говорит мужик: — молодой человек, как Вы смотрите на то чтобы Ваша карета проехала чуть дальше? на что ему Денис ответил: — Господин, я учту Ваши пожелания, но вынужден Вам отказать! Потом полетела перчатка в лицо, крики… — Сударь, вызываю Вас на дуэль!!!

fcfacel1992

— А я подумал, что это лицо Паредаса после стычки с Самедовым.

Источник: Смолов вошёл в шорт-лист «Реала»

pavel--prosichenko

— Реал Сосьедада, добавил источник.

rondon

— 21:00 Источник: Смолов вышел из шорт-листа «Реала».

diman19801980

— Источник: Смолов вошёл в шьерт-побьери-лист «Реала»

pyatkashi

— Это тот самый шорт-лист, который на 500 мест?)

h2rdy

— Зидан: что это такое? меня же всего два дня не было…

councilander

— Реал может оказаться неплохим трамплином для попадания вСпартак, так что удачи Фёдору.

gadjinho

— *Лопырева срочно ищет удаленный раннее номер Федора*.

Бразильская супермодель: поцеловала бы Роналду, вышла бы замуж за Неймара

jazzvamen

— А симулировала бы с Паредесом.

Обезьяна передала мяч судье перед матчем чемпионата Японии

barmohito

— Если она за Японию не заиграна, то есть шанс нашей сборной усилиться, главное чтобы большие деньги ей голову не вскружили.

amkarperm59

— А если ей с трибун банан кинут, будет ли штраф?

Боярский: обидно, что в «Зените» столько легионеров, хотелось бы увидеть своих

diman19801980

— Боярский: обидно, что в «Зените» столько легионеров, хотелось бы увидеть своих. Атос, Портос, Арамис, где вы, друзья?!

Кокорин: в России люди злые — любят посчитать чужие деньги

seniorbart

— Кокорин: в Монако люди добрые — там деньги считать не принято.

Игроков «Локомотива» будут спасать от холода термонаборами и барсучьим жиром

admiral-vdk

— Сёмин — бортпроводнику: Мальчик, водочки нам принеси, мы в Хабаровск летим.

Адвокат: Родченков готов дать ФИФА доказательства о допинге в российском футболе

elwinnie

— Видимо, отберут у нас наши победы на чемпионате мира и чемпионате Европы! А ну да…

ivanchugainov

— У Родченкова и по убийству Кеннеди есть доказательства.

as2005

— Так я не понял, наши футболисты всё-таки будут участвовать в зимних Олимпийских играх или нет?

neymarushka

— А в каком матче хоть допинг был? 0-3 с уэльсом? Ничья с катаром? Где мы были настолько хороши, что вызвали подозрения?

BORZOY32

— Если наши футболисты так играют под допингом, то у меня для вас плохие новости…

Большинство комментариев приводится в авторской орфографии и пунктуации.