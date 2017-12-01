Последний шанс Слуцкого. Обзор дня

Слуцкий встретился с руководством «Халл Сити»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий встретился с руководством клуба перед выездным матчем 20-го тура Чемпионшипа с «Шеффилд Уэнсдей» (2 декабря). Команда Слуцкого не побеждает с 21 октября и безвыигрышная серия достигла уже шести встреч.

После поражения от «Бристоль Сити» (2:3) российский специалист сказал, что не знает, уволят ли его, отметив, что решение за руководством. Hull Daily Mail сообщает, что по итогам встречи с вице-президентом клуба Эхабом Алламом было принято решение дать Слуцкому ещё один шанс.

Отмечается, что будущее российского тренера напрямую зависит от результата встречи с «Шеффилд Уэнсдей».

Путин примет участие в жеребьёвке финальной стадии чемпионата мира — 2018

Президент России Владимир Путин 1 декабря примет участие в жеребьёвке финальной стадии чемпионата мира — 2018 в России.

«На мероприятие в Государственный Кремлёвский дворец приглашены более 1300 гостей, включая 30 из 32 главных тренеров команд — участниц чемпионата мира», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу Кремля.

Путин перед жеребьёвкой встретится со звёздами мирового футбола, приехавшими в Москву для участия в мероприятии.

Красота дня. Мария Командная – ведущая финальной жеребьёвки ЧМ- 2018 Компанию ей составит Гари Линекер.

На матче «Краснодар» — «Ахмат» состоится тестирование системы VAR

Стадион «Краснодара» станет первым в России, на котором будет внедрена система видеоассистента рефери (VAR). В настоящее время на арене полностью завершён монтаж специализированного оборудования «Hawk Eye».

3 декабря, на матче 19-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Ахмат», совместно с представителями «Hawk Eye» будет проведено первое тестирование системы VAR.

«Совместно с РФС, РФПЛ и УЕФА мы проводим активную работу по оборудованию российских стадионов системами VAR. Арена нашего клуба станет первой ласточкой в этом направлении и одной из двух площадок, где будет проходить обучение судей-видеоассистентов. Мы убеждены, что весь современный футбол давно нуждается в подобных нововведениях, которые помогут избегать множества ошибок, влияющих на результаты матчей», — цитирует генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига пресс-служба «быков».

РФПЛ введёт обязательную идентификацию болельщиков на стадионах с сезона-2018/19

Российская футбольная Премьер-Лига начинает ввод обязательной идентификации болельщиков на стадионах.

Аналоги «паспортов болельщика» для входа на стадионы с начала сезона-2018/19 станут обязательными, сообщил директор РФПЛ по безопасности Александр Мейтин.

«Это требование регламента РФПЛ. Мы начинаем поэтапный ввод системы идентификации. С начала следующего сезона войти на стадион без карты болельщика с индивидуальным номером или без документов, удостоверяющих личность, будет нельзя», — заявил Мейтин, по словам которого одними из эмитентов таких карт могут стать банки.

«Этой картой необязательно пользоваться, как банковской картой. Банки заинтересованы в эмиссии этих карт, это огромный охват аудитории», — цитирует Мейтина RNS.

Партнёром российской футбольной Премьер-Лиги по внедрению таких карт станет «Арена маркетинг», технический партнёр лиги.

По словам Мейтина, подобной системой допуска болельщиков также интересуются КХЛ и представили других видов спорта.

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Россия — Бразилия: у команд нет договорённости об обязательном участии Неймара

Координатор сборной Бразилии Эду Гаспар рассказал о проведении товарищеских матчей в преддверии чемпионата мира—2018, а также об участии нападающего национальной команды и «ПСЖ» Неймара в контрольном матче против команды России. Встреча между сборными запланирована на 23 марта и состоится в Москве на стадионе «Лужники».

«Возможно, о каком-то товарищеском матче мы договоримся уже на жеребьёвке, поскольку сейчас собраны представители многих сборных. С Бразилией все хотят сыграть. Важно, с кем хотел бы встретиться наш тренер. Держим в голове, что команды по характеристикам должны быть похожи на наших соперников. Россия и Германия были первые, кто попросил о товарищеском матче. Мы сыграем с ними на их полях.

Финальная подготовка к чемпионату мира начнётся в Бразилии. Думаем провести один товарищеский матч в Рио. Затем едем в Англию на 7-10 дней. Планируем жить на базе «Тоттенхэма». Там сумасшедшие условия – отель и поле. В Англии проведём один или два товарищеских матча. Приехать в Сочи хотим за неделю до дебютного матча на ЧМ-2018.

Что касается договорённости об обязательном участии Неймара в марте в «Лужниках», то таких просьб не звучало. По крайней мере пока", — передаёт слова Гаспара корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Эллардайс назначен главным тренером «Эвертона»

«Эвертон» в своём «твиттере» объявил о назначении Сэма Эллардайса на пост главного тренера. Контракт 63-летнего специалиста рассчитан до июня 2019 года.

После увольнения Рональда Кумана исполняющим обязанности главного тренера «Эвертона» был назначен Дэвид Ансворт.

Предыдущим местом работы Эллардайса был «Кристал Пэлас», пост главного тренера которого он покинул в мае 2017 года.

Английские СМИ ранее сообщали, что заработная плата Эллардайса в клубе из Ливерпуля составит £ 6 млн в год (более € 6,5 млн).

После 14 матчей «Эвертон» располагается на 13-й строчке в таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 15 очков.

Защитник «Зенита» Терентьев рассказал о своём избиении

Защитник «Зенита» Денис Терентьев рассказал о своём избиении. Ранее появилась информация, что футболист получил травму головы в ходе конфликта. Терентьев выложил фото и текст на своей странице в «Инстаграме», но позже удалил сообщение.

«Здравствуйте. Мужчинам ведь не страшны синяки на лице. Вчера, возвращаясь с автограф-сессии в Пулково, подъехал к дому. Девушка выезжала со двора, на вид лет 40, на светлом «мерседесе». Я попросил её отъехать чуть вперёд, показав поворотником направо и прожестикулировав, в каком направлении ей нужно проехать. Стояла, не понимала, что ей делать… Сзади моей машины подошёл человек и маяковал что-то в окне. Я открыл окно. Он говорит: «Сдай назад», я в ответ: «Давай не рассказывай, сам разберусь, что делать». На это он начал бычиться и резко к моей голове приблизился. Потом отошёл на шаг-два, я отвернулся и получил неожиданный удар в лицо, будучи пристёгнутым.

Последнее, что я помню, — я собрался выйти, дальше память пропала. Очевидцы рассказывают, что он был не один. Проснулся в своей машине через 10 минут. Не понимаю, как я смог проехать эти 30 метров. Лужи крови испугали моих родных, близких, но не меня! Этот мудак должен быть наказан по чести!!! Больше слов нет. Публикую его фото, надеюсь, судьба его наградит и будет держать ответ передо мной за этот поступок. Спасибо моим друзьям за поддержку, журналисты — конченые чайки!!! Ни морали, ни нравственности. Жаль из-за этого пропускать заключительный остаток сезона. Публикую два фото этого нападавшего. Если кто-то его знает, дайте информацию», — говорится в сообщении.