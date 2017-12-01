Жеребьевка чемпионата мира 2018 года в Кремле. LIVE!

Главное событие года — 1 декабря в 18:00 в Кремле. Все самое интересное о жеребьевке и вокруг нее.

1 декабря 2017 года в московском Кремле, а точнее в Большом Кремлевском дворце пройдет жеребьевка группового этапа Чемпионата мира по футболу 2018. России впервые в истории принимает главный турнир ФИФА, а Москва впервые принимает церемонию жеребьевки. Команды распределены по 4 корзинам в соответствии с рейтингом FIFA.

Вынимать шары из корзин будут по порядку — начиная с первой. Согласно стандартной процедуре, сначала достают шар с названием команды, а затем шар с обозначением группы и цифрой, которая указывает порядковый номер команды в соответствующей группе.

Итак, корзины:

1-я корзина: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.

2-я корзина: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.

3-я корзина: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.

4-я корзина: Сербия, Нигерия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия.

Начало церемонии жеребьевки — 18:00.

Прямая трансляция — Первый канал.

Ведущие церемонии — Гари Линекер и Мария Командная.

Ведущий шоу — Иван Ургант.

Онлайн-трансляция на «Чемпионате» начнется в 17:00. Наши корреспонденты Дмитрий Егоров, Иван Карпов и Михаил Тяпков, а также фотокорреспондент Александр Сафонов работают на месте событий и расскажут и покажут вас все, что не покажут по телевизору.