Всё, что нужно знать о жеребьёвке ЧМ-2018: корзины, участники, трансляция

7 фраз Гари Линекера, которые расскажут о его любви к России У ведущего жеребьёвки ЧМ-2018 особое отношение к нашей стране.

Где, во сколько и кто покажет?

Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира 2018 года пройдёт в Москве, в Государственном Кремлёвском дворце. Начало в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию церемонии будет вести Первый канал.

Кто будет вести жеребьёвку

Ведущими жеребьёвки ЧМ-2018 будут российская журналистка Мария Командная и бывший нападающий сборной Англии, а ныне очень популярный футбольный эксперт Гари Линекер. По информации The Daily Mail, Линекер заработает на этом деле 20 тыс. фунтов стерлингов.

Кто будет тянуть шары

Судьбу сборных определят известные в прошлом игроки – представители стран — победителей мировых первенств. Лучший бомбардир в истории финальных стадий ЧМ немец Мирослав Клозе вынесет на сцену кубок мира, а вместе с ним шары с названиями команд будут доставать из корзин Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу, Диего Марадона, Карлес Пуйоль, Диего Форлан и первый вице-президент РФС Никита Симонян.

Что ещё будет на жеребьёвке

Помимо самой процедуры определения составов групп гостей и телезрителей ждёт красочное шоу. Его ведущим будет Иван Ургант. Известно, что в рамках программы выступят Лариса Долина и Алсу. Они исполнят новые песни, написанные специально для церемонии.

«Мы продолжим тему мечты, которую начали на жеребьёвке отборочного цикла чемпионата мира в Петербурге», – рассказал в интервью режиссёр-постановщик шоу Феликс Михайлов.

Кто может достаться сборной России: корзины и посев

32 сборные распределены в четыре корзины – по восемь в каждой. Разделение участников финальной стадии происходило согласно рейтингу ФИФА. Исключением стала только сборная России, у которой самый низкий рейтинг из всех претендентов на кубок мира. Наша национальная команда включена в первую корзину на правах хозяина турнира. Вот состав корзин:

1-я корзина: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.

2-я корзина: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.

3-я корзина: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.

4-я корзина: Сербия, Нигерия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия.

На групповом этапе в соперники сборной России достанутся по одной команде из каждой корзины. Например, Швейцария, Египет и Австралия. Именно эти сборные попали в один квартет с Россией по результатам жеребьёвки, которую смоделировала ФИФА три дня назад.

В любом случае уже известно, что наша команда будет выступать в группе А под первым номером и сыграет 14 июня в «Лужниках» в матче открытия чемпионата мира. Затем 19 июня Россия играет в Петербурге, а 25-го – в Самаре. Номера остальных сборных каждой группы тоже определит жребий. От этого зависит расписание матчей.

Каковы правила жеребьевки

Согласно правилам ФИФА, в каждом квартете не может быть больше одной национальной команды из одной континентальной зоны, кроме Европы (для неё максимум – две). Благодаря электронной системе контроля «лишнюю» команду сразу отправят в другую группу.

Вынимать шары из корзин будут по порядку: начиная с первой корзины и заканчивая четвертой. Переходить к следующей корзине будут только после того, как по группам распределены все команды из предыдущей. Согласно стандартной процедуре, сначала достают шар с названием команды, а затем шар с обозначением группы и цифрой, которая указывает порядковый номер команды в соответствующей группе.

Фото: Reuters

Кто из главных тренеров сборных приехал в Москву

Жеребьёвку посетят 30 главных тренеров сборных. Помимо наставника сборной России Станислава Черчесова это: Хорхе Сампаоли (Аргентина), Роберто Мартинес (Бельгия), Тите (Бразилия), Хосе Пекерман (Колумбия), Оскар Рамирес (Коста-Рика), Златко Далич (Хорватия), Оге Харейде (Дания), Эктор Купер (Египет), Гарет Саутгейт (Англия), Дидье Дешам (Франция), Йоахим Лёв (Германия), Хеймир Хадльгримссон (Исландия), Карлуш Кейруш (Иран), Вахид Халилходжич (Япония), Син Тэ Ён (Южная Корея), Хуан Карлос Осорио (Мексика), Эрве Ренар (Марокко), Гернот Рор (Нигерия), Эрнан Гомес (Панама), Рикардо Гарека (Перу), Адам Навалка (Польша), Фернанду Сантуш (Португалия), Хуан Антонио Пицци (Саудовская Аравия), Алиу Сиссе (Сенегал), Младен Крстаич (Сербия), Хулен Лопетеги (Испания), Янне Андерссон (Швеция), Владимир Петкович (Швейцария), Набил Маалул (Тунис). Таким образом, в Москве не будет только 70-летнего наставника сборной Уругвая Оскара Табареса. У Австралии после отставки Ангелоса Постекоглу пост главного тренера на данный момент вакантный.

Черчесов в преддверии жеребьёвки признался, что не хочет встречаться на групповом этапе с Испанией: «Мы не в театре, чтобы выбирать, на какое представление пойдём. Есть команды, которые уже доказывали свою состоятельность. Во второй корзине Испания — самая сильная. Контрольная игра с испанцами была у нас хорошей, но существуют сборные, которые стабильно хорошо играют на турнирах. Испанцы к ним принадлежат. Это сильная команда, она будет одним из фаворитов чемпионата мира».

Кто из гостей посетит жеребьёвку

Да, президент России примет участие в церемонии жеребьёвки ЧМ-2018. Перед этим Владимир Путин встретится со звёздами футбола, которые прилетели в Москву. В общей сумме приглашены более 1300 гостей. Среди них Томас Бертольд, Лотар Маттеус (оба – Германия), Али Даеи, Мехди Махдавикия (оба – Иран), Нванкво Кану, Джей Джей Окоча (оба – Нигерия), Хорхе Кампос, Уго Санчес (оба – Мексика), Чха Бом Гын, Пак Чэи Сун (оба – Южная Корея), Роналдиньо, Роналдо (оба – Бразилия),Сами Аль-Джабер (Саудовская Аравия), Томас Бролин (Швеция), Эмилио Бутрагеньо (Испания), Хулио Дели Вальдес (Панама), Марсель Десайи (Франция), Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар), Самуэль Это’О (Камерун), Серхио Гойкочеа (Аргентина), Хусам Хасан (Египет), Рене Игита (Колумбия), Кацуйоси Миура (Япония), Паоло Монтеро (Уругвай), Дэвид Симэн (Англия), Пауло Ванчопе (Коста-Рика), Кларенс Зеедорф (Нидерланды), Петер Шмейхель (Дания). Будет в числе гостей и сам Король Футбола – легендарный бразилец Пеле.

Красота дня. Мария Командная – ведущая финальной жеребьёвки ЧМ- 2018 Компанию ей составит Гари Линекер.