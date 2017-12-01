Маттеус: в России – скорее водка, в Германии – пиво

По приглашению Альфа-Банка, официального банка чемпионата мира 2018, на официальную жеребьёвку ФИФА в Москву приехал легендарный Лотар Маттеус. Накануне он посетил одно из клиентских мероприятий, где дал эксклюзивное интервью «Чемпионату».



В комнату Маттеус зашёл в приподнятом настроении: широко улыбался и непринуждённо смеялся. Во время интервью он много шутил и, кажется, совсем не переживал, что беседа может выйти за пределы строгих временных рамок.

— Вот-вот состоится финальная жеребьёвка чемпионата мира. Каких соперников вы бы хотели видеть в одной группе со сборной Германии?

— Всегда хорошо, когда в самом начале соперники не очень сильные, но и не очень слабые, чтобы начать турнир с хорошей концентрацией. Не хотел бы, чтобы к сборной Германии попалась команда из Латинской Америки. С Хорватией тоже будет очень тяжело. Перу… Хорошо. Германия, Англия, Коста-Рика и Япония!



— А с кем бы хотели увидеть сборную России?

— Россия должна выйти в следующий раунд, поэтому составлю группу попроще. Для чемпионата хорошо, если страна-хозяйка продержится как можно дольше. Это скажется на атмосфере внутри страны и на атмосфере самого турнира. Когда принимающая сборная вылетает после трёх матчей, это моментально рушит всё ощущение праздника. Пусть Россия будет в группе с Перу, Исландией и Саудовской Аравией.



— Если бы была такая возможность, хотели бы увидеть Россию и Германию в одной группе?

— Не стоит говорить о том, что невозможно. Я хотел бы увидеть их в финале. Как по мне, Россия – Германия – это идеальный финал!



— Какой сборной вам будет больше всего не хватать?

— Италии! Я ведь наполовину итальянец! Играл четыре года в «Интере» и говорю на итальянском. Милан — это лучший период в моей карьере как по атмосфере, так и по стилю жизни. У меня там осталось очень много друзей. Я совсем не скучаю по Нидерландам или США, но очень сильно скучаю по Италии.



— Как вы себя чувствовали после поражения Италии от Швеции?

— Я был крайне расстроен тем, что эта сборная не приедет на чемпионат мира. Это то же самое, как есть пасту без томатного соуса! Все привыкли, что чемпионат мира не обходится без Италии, Германии, Бразилии… У итальянцев очень сильная футбольная нация с продолжительной историей, хорошими результатами и великолепными игроками. Неприятно, что чемпионат пройдёт без Италии, Голландии и США, но всё же это соревнование. И если у тебя не получается хорошо, у тебя нет права здесь играть.



— Что бы вы выбрали: Италию и Джанлуиджи Буффона на чемпионате мира в России или чтобы рекорд, поставленный вами, Буффоном и Карвахалем (участвовали в пяти чемпионатах мира. – Прим. «Чемпионата»), устоял?

— Этот рекорд со мной уже почти 20 лет! А потом, я всё-таки полевой игрок. Я очень люблю Буффона! Он потрясающий спортсмен, отдаёт всего себя «Ювентусу» и является кумиром многих детей. Если бы он вышел на чемпионат мира и побил рекорд, я был бы первым, кто поздравил его с этим. Конечно, титулы – это приятно, но жизнь не меняется от того, есть ли у тебя рекорд или нет. В конце концов, рекорды существуют для того, чтобы их били.

— Немецкая система подготовки молодых игроков показа свою невероятную эффективность на Кубке конфедераций. Почему эту систему не удаётся внедрить в других странах, например в России?

— Вы можете просто скопировать её. Мы тоже переняли этот опыт у других стран. В 2000 году мы стали мыслить по-другому – у нас не было хороших результатов, и наш футбол перестал быть интересным. Мы начали думать над тем, что мы можем с этим сделать. Посмотрев на Нидерланды, Францию и Швейцарию, где были очень хорошие футбольные академии, мы поняли, что надо делать так же. В Германии стали появляться академии при каждом профессиональном футбольном клубе, на развитие юношеского футбола начали выделять деньги из бюджета. Юношеским сборным были предоставлены лучшие тренеры. Это особенно важно, потому что с хорошей инфраструктурой, но без хороших специалистов система работать не будет. Немецкий футбол выиграл именно от академий и сотрудничества между клубами и федерацией, и положительное влияние реформы будет ощущаться ещё многие годы.



— Как вы относитесь к тому, что футболисты, прошедшие подготовку по немецкой системе – Роман Нойштедтер и Константин Рауш, – в итоге выступают за сборную России?

— Это нормально. Похожая тенденция есть и у нас. У Жерома Боатенга ганское происхождение, у Месута Озила – турецкое, Лукас Подольски и Мирослав Клозе – поляки. Но у всех них есть немецкие корни, немецкий паспорт. Когда у игрока есть выбор между несколькими сборными, он сам вправе принимать решение. Если игрок турецкого происхождения живёт в Германии, но понимает, что в немецкую сборную ему не попасть, то ему проще играть за сборную Турции. Да, возможно, он никогда не был там, не знает языка, но у него есть турецкие корни.

— Хорошо ли это для атмосферы внутри команды, когда футболист не говорит на том языке, на котором говорит вся команда?

— Конечно, проще общаться и понимать друг друга, когда все говорят на одном языке. Но надо уважать друг друга. Многие игроки из Африки и Южной Америки играют в российских клубах и не говорят по-русски, но помогают добиваться хороших результатов. Это и есть главная цель – приносить результат. И неважно, говорит этот игрок на твоём языке или нет.



— Вы видели, как Россия выступала на прошлом чемпионате мира и на чемпионате Европы. Стала ли наша сборная сильнее?

— Во-первых, чемпионат мира проходит в России, и будет стыдно, если сборная вылетит в первом же раунде. Никто не простит этого: ни фанаты, ни семьи, которые живут здесь, в России. Одно дело, когда чемпионат мира проходит в Бразилии, другое – дома. Тут каждый день говорят о чемпионате, все на нём сконцентрированы, потому что это большое событие для страны. Игроки могут показать высокие результаты и написать историю современного российского футбола как тогда, когда ваша сборная выходила в полуфиналы и финал чемпионата Европы. Во-вторых, конечно, в России футбол – это не главный вид спорта, он уступает хоккею. Но он по-прежнему остаётся значимым для вашей страны, судя по инфраструктуре, стадионам. Возможно, теперь должно быть чуть-чуть больше мотивации по сравнению с предыдущими турнирами.



— На чемпионате Европы с этим были проблемы.

— Я был во Франции и видел, как вели себя многие футболисты. Как тренер, я был бы недоволен таким поведением. Когда ты профессиональный игрок, то должен уважать правила. Ты не можешь праздновать, как это делают другие в твоём возрасте, не можешь ходить на вечеринки. У тебя самые дорогие часы, самая быстрая машина и самая красивая девушка. Но в первую очередь ты должен думать о своей работе. Если ты даёшь результат, то можешь быть горд собой, а твои семья, друзья и клуб будут счастливы. Это как раз то, в чём немцы хороши. Играя за «Баварию», ты не можешь позволить себе пойти в клуб в пятницу до пяти утра и праздновать. Думаю, все уже давно сделали выводы.

10 вопросов обо всём на свете

— Школьный предмет, который вы ненавидели больше всего?

— Пожалуй, математика.



— Фильм, который вы можете пересматривать вечно?

— Футбольный матч! Потому что фильмы всегда одинаковые. Посмотрев даже трижды один фильм, ты начинаешь скучать, потому что выучиваешь наизусть каждую фразу. Футбольные матчи же всегда меняются, и ты никогда не увидишь два одинаковых матча.



— Последняя прочитанная книга?

— Детские книги, которые я читаю своему ребёнку.



— Самый красивый город, в котором вы были?

— Я был в стольких красивых городах! Москва красивая, но Санкт-Петербург красивее Москвы, потому что он меньше. Не хочу врать, хочу вспомнить самый красивый город… Ах да! Будапешт! Я живу здесь, и он прекрасен для жизни. Мне нравится приезжать в Рим, в Москву, но я не хотел бы там жить. В Москве много пробок и большие расстояния, я терял бы очень много времени. Последние 13 лет я живу в Будапеште, хотя у меня была возможность пожить в других городах. Что-то в нём есть. Он милый, интернациональной, очень тихий.

— Если бы у вас была возможность поменять одну награду, которая у вас есть, на титул победителя Лиги чемпионов, какая бы это была награда?

— Я не хотел бы что-то менять. Реальность такова, что я никогда не выигрывал Лигу чемпионов, и это часть моей жизни. Я очень рад, что выиграл все другие титулы, поэтому я бы не отдал ни один из них за тот, который никогда не выигрывал. Да, я немного сожалею о том, что не удалось заполучить и золотую медаль Лиги чемпионов, но это ничего не меняет.



— Три вещи, которые ассоциируются у вас с Россией?

— Санкт-Петербург, Москва и красота вашей страны.



— Ваше любимое русское блюдо?

— Я люблю икру! Каждый раз, когда я приезжаю в Россию, я ем икру и пью водку!



— Что ж… Тогда русская водка или всё же немецкое пиво?

— Зависит от моего настроения и местонахождения. В России – скорее водка, в Германии – пиво.



— Русские девушки или немецкие?

— Русские!



— Три лучших, на ваш взгляд, российских футболиста прямо сейчас?

— Я не знаю фамилий игроков, разве что позиции. У меня очень плохая память на имена. Я всегда запоминал футболистов по номерам на футболках. Правда, именно так я учил имена своих новых игроков: запоминал числа, которые указаны на груди и на спине на тренировочных футболках. Под конец дня уже мог сказать, кто есть кто. Что касается сборной России, я знаю, что у России очень хорошая команда, которая будет выступать на чемпионате мира. Даже лучше, чем вы сами думаете!

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