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Фото: РИА Новости

Выбери идеальных соперников для сборной России на ЧМ!

Выбираем группы нашей мечты на домашнем мундиале.
Футбол

Сегодня состоится финальная жеребьёвка чемпионата мира. Эксперты предлагают свои варианты группы для сборной России, а вы голосуете за свою «группу мечты».

Валерий Гладилин, бывший полузащитник «Спартака»:

Испания, Тунис, Япония (Саудовская Аравия)

— Для нашей сборной из второй корзины любая команда проблемная. Я выберу Испанию. Они всегда будут бороться за призовое место. Испанцы чем хороши? Они обыграют всех, кроме наше сборной. Это будет помощью для нас, мы выигрываем соперников из 3-й и 4-й корзин и выйдем из группы. Поэтому лучше в группе иметь самого сильного соперника, чтобы вместе с ним пройти в следующую стадию — стыковые матчи. Из третьей корзины – Тунис, из четвёртой – Японию или Саудовскую Аравию. Там ниже уровень футбола сборных команд, может, клубные сильней, так как легионеры играют.

Валерий Непомнящий, советский и российский тренер:

Испания, Коста-Рика, Южная Корея

— Из второй корзины выберу Испанию. Из третьей пускай будет Коста-Рика. Из четвёртой – Южная Корея. Нам будет «легко и непринуждённо» пройти такую группу. С фаворитами мы играем просто в полную силу своих возможностей, но, если на нас попадает условная Южная Корея – команда, которую мы должны обыгрывать, появляются сложности.

Михаил Грушевский, юморист, известный болельщик:

Перу, Египет, Австралия

— Из второй корзины выберу Перу. Конечно, играть против Фарфана не очень хорошо. Перу – команда, которая подходит нам по уровню. Например, та же Колумбия будет сильнее по классу. Не хочу видеть Колумбию в нашей группе, потому что нам этот наркотрафик ни к чему. В третьей корзине остановимся на Египте. Пусть наши болельщики увидят в египетских футболистах своих старых знакомых по поездкам в Шарм-Эль-Шейх. Из четвёртой – Австралия, так как Марокко не может быть в одной группе с Египтом. Хотя это экзотическая сборная, с которой нам было бы интересно сыграть. Не будем рассматривать Южную Корею. Мы уже были с ней в одной группе в 2014 году. Как-то не лучшие впечатления оставили о себе.

Фото: Reuters

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:

Мексика, Дания, Нигерия

— Из второй корзины я выберу Мексику, из третьей хочется нашей сборной Данию. Очень интересная европейская сборная, с которой можно поиграть. Не хочется слишком слабой группы. Из четвёртой корзины я бы, конечно, выбрал Саудовскую Аравию, если бы хотел нашим слабой группы. Но я выберу Нигерию, чтобы нашим игрокам жизнь мёдом не казалась, но при этом чтобы и «группы смерти» не было. Ровная группа – хороший вариант для нас.

Ринат Билялетдинов, бывший тренер «Локомотива» и «Рубина»:

Перу, Швеция, Саудовская Аравия

— Для нашей сборной выберу перуанцев. Сборная этой страны так сложно пробивалась на чемпионат мира. Посмотреть на неё в игре со сборной России будет большим удовольствием. Третья корзина — выберем Швецию. Команда отлично разобралась с Италией в стыках. Но есть один большой плюс для нас. Швеция – беззвёздная сборная. Если Ибрагимович соберётся ехать на ЧМ, ему не удастся далеко протянуть свою команду. В 36 лет, увы, это тяжело. Из четвёртой корзины хочу видеть Саудовскую Аравию. Самый оптимальный соперник из этой подборки команд. На остальных можно сильно наколоться.

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Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России:

Перу, Дания, Япония

— Хотел бы увидеть Перу. На мой взгляд, самая безобидная сборная — из второй корзины. Перу – самый оптимальный вариант для нас. Испанцы нам не нужны. Играть против них, естественно, тяжело. Не хочу Исландию. Парни на Евро-2016 показали себя, покажут и у нас. Лучше посмотреть на игру сборной России против Дании. Да, Дания должна быть в нашей группе. Там играет Кристиан Эриксен — мой большой друг. Из четвёртой корзины выберу Японию. Всё-таки помнится поражение 2002 года, как раз на ЧМ в Японии. Очень обидно было тогда. Теперь нужно дать реванш на домашнем чемпионате.

Лотар Маттеус, бывший капитан сборной Германии:

Перу, Исландия, Саудовская Аравия

— Россия должна выйти в следующий раунд, поэтому составлю группу попроще. Для чемпионата хорошо, если страна-хозяйка продержится как можно дольше. Это скажется на атмосфере внутри страны и на атмосфере самого турнира. Когда принимающая сборная вылетает после трёх матчей, это моментально рушит всё ощущение праздника. Пусть Россия будет в группе с Перу, Исландией и Саудовской Аравией.

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Андрей Пятницкий, бывший футболист «Спартака»:

Перу, Исландия, Панама

— Из второй корзины для нас самая удобная – сборная Перу. Остальные же команды из этого списка в большинстве своём – претенденты на звание чемпиона мира, а в Перу нет каких-то звёзд, нет футболистов мирового уровня. Сборная Исландии достаточно просто играет: у них нет какого-то контроля мяча, нет серьёзных тактических задумок. И, несмотря на последние успехи этой сборной, нашим футболистам будет удобно играть с исландцами даже первым номером. Да и просто по статусу мы должны их побеждать. Из последней корзины нам бы подошли Панама или Саудовская Аравия. Эти команды не такие частые гости на мировых первенствах, и им не хватает международного опыта на таком уровне. Их будет несложно обыгрывать и набирать очки. Панама была бы даже предпочтительнее.

Роман Асхабадзе, бывший генеральный директор «Спартака»:

Хорватия, Египет, Саудовская Аравия

— Из второй корзины – Хорватия. У нашей команды есть шансы её пройти, есть шансы добиться желаемого результата. Я не говорю, что у Хорватии уровень сборной очень низкий, но по сравнению с другими командами, он не очень высокий. Чем уровень сборной ниже, тем нам лучше. По этому же принципу нам предпочтительны Египет и Саудовская Аравия. Как по мне, то чем слабее соперник, тем лучше для нас. Будет больше шансов не ударить в грязь лицом.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

Уругвай, Сенегал, Панама

— В первую очередь, конечно, Панама. У них нет опыта участия на подобных турнирах. Из африканских стран Сенегал тот соперник, над которым мы можем иметь ряд преимуществ. А из второй корзины я выберу Уругвай. Мне лично хочется, чтобы те ошибки, которые были допущены в очном матче 1970 года, были отомщены. У наших ребят есть все основания рассчитывать на положительный результат в матче против Уругвая. Для нашей команды эта та группа, из которой вполне реально выходить.

Наше мнение

Михаил Тяпков, обозреватель:

Мексика, Сенегал, Сербия

— Хочется разнообразия в первую очередь, ведь мы не часто играем на чемпионате мира. Ну и проходимости, конечно. Братья-сербы, знакомые по Кубку конфедераций и, прямо скажем, не смертельно опасные мексиканцы и загадочные сенегальцы – мой выбор. В целом я за такой (структурно) состав: сильная сборная из второй корзины, но не из Европы, ещё один середняк нашего уровня и кто-то типа Новой Зеландии на Кубке конфедераций. Не уверен, впрочем, что кандидаты на роль последней на ЧМ есть – всё-таки уровень другой.

Всё, что нужно знать о жеребьёвке ЧМ-2018: корзины, участники, трансляция
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