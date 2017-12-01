Выбери идеальных соперников для сборной России на ЧМ!

Сегодня состоится финальная жеребьёвка чемпионата мира. Эксперты предлагают свои варианты группы для сборной России, а вы голосуете за свою «группу мечты».

Валерий Гладилин, бывший полузащитник «Спартака»:

Испания, Тунис, Япония (Саудовская Аравия)



— Для нашей сборной из второй корзины любая команда проблемная. Я выберу Испанию. Они всегда будут бороться за призовое место. Испанцы чем хороши? Они обыграют всех, кроме наше сборной. Это будет помощью для нас, мы выигрываем соперников из 3-й и 4-й корзин и выйдем из группы. Поэтому лучше в группе иметь самого сильного соперника, чтобы вместе с ним пройти в следующую стадию — стыковые матчи. Из третьей корзины – Тунис, из четвёртой – Японию или Саудовскую Аравию. Там ниже уровень футбола сборных команд, может, клубные сильней, так как легионеры играют.

Валерий Непомнящий, советский и российский тренер:

Испания, Коста-Рика, Южная Корея



— Из второй корзины выберу Испанию. Из третьей пускай будет Коста-Рика. Из четвёртой – Южная Корея. Нам будет «легко и непринуждённо» пройти такую группу. С фаворитами мы играем просто в полную силу своих возможностей, но, если на нас попадает условная Южная Корея – команда, которую мы должны обыгрывать, появляются сложности.

Михаил Грушевский, юморист, известный болельщик:

Перу, Египет, Австралия



— Из второй корзины выберу Перу. Конечно, играть против Фарфана не очень хорошо. Перу – команда, которая подходит нам по уровню. Например, та же Колумбия будет сильнее по классу. Не хочу видеть Колумбию в нашей группе, потому что нам этот наркотрафик ни к чему. В третьей корзине остановимся на Египте. Пусть наши болельщики увидят в египетских футболистах своих старых знакомых по поездкам в Шарм-Эль-Шейх. Из четвёртой – Австралия, так как Марокко не может быть в одной группе с Египтом. Хотя это экзотическая сборная, с которой нам было бы интересно сыграть. Не будем рассматривать Южную Корею. Мы уже были с ней в одной группе в 2014 году. Как-то не лучшие впечатления оставили о себе.

Фото: Reuters

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:

Мексика, Дания, Нигерия



— Из второй корзины я выберу Мексику, из третьей хочется нашей сборной Данию. Очень интересная европейская сборная, с которой можно поиграть. Не хочется слишком слабой группы. Из четвёртой корзины я бы, конечно, выбрал Саудовскую Аравию, если бы хотел нашим слабой группы. Но я выберу Нигерию, чтобы нашим игрокам жизнь мёдом не казалась, но при этом чтобы и «группы смерти» не было. Ровная группа – хороший вариант для нас.

Ринат Билялетдинов, бывший тренер «Локомотива» и «Рубина»:

Перу, Швеция, Саудовская Аравия



— Для нашей сборной выберу перуанцев. Сборная этой страны так сложно пробивалась на чемпионат мира. Посмотреть на неё в игре со сборной России будет большим удовольствием. Третья корзина — выберем Швецию. Команда отлично разобралась с Италией в стыках. Но есть один большой плюс для нас. Швеция – беззвёздная сборная. Если Ибрагимович соберётся ехать на ЧМ, ему не удастся далеко протянуть свою команду. В 36 лет, увы, это тяжело. Из четвёртой корзины хочу видеть Саудовскую Аравию. Самый оптимальный соперник из этой подборки команд. На остальных можно сильно наколоться.

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Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России:

Перу, Дания, Япония



— Хотел бы увидеть Перу. На мой взгляд, самая безобидная сборная — из второй корзины. Перу – самый оптимальный вариант для нас. Испанцы нам не нужны. Играть против них, естественно, тяжело. Не хочу Исландию. Парни на Евро-2016 показали себя, покажут и у нас. Лучше посмотреть на игру сборной России против Дании. Да, Дания должна быть в нашей группе. Там играет Кристиан Эриксен — мой большой друг. Из четвёртой корзины выберу Японию. Всё-таки помнится поражение 2002 года, как раз на ЧМ в Японии. Очень обидно было тогда. Теперь нужно дать реванш на домашнем чемпионате.

Лотар Маттеус, бывший капитан сборной Германии:

Перу, Исландия, Саудовская Аравия

— Россия должна выйти в следующий раунд, поэтому составлю группу попроще. Для чемпионата хорошо, если страна-хозяйка продержится как можно дольше. Это скажется на атмосфере внутри страны и на атмосфере самого турнира. Когда принимающая сборная вылетает после трёх матчей, это моментально рушит всё ощущение праздника. Пусть Россия будет в группе с Перу, Исландией и Саудовской Аравией.

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Андрей Пятницкий, бывший футболист «Спартака»:

Перу, Исландия, Панама



— Из второй корзины для нас самая удобная – сборная Перу. Остальные же команды из этого списка в большинстве своём – претенденты на звание чемпиона мира, а в Перу нет каких-то звёзд, нет футболистов мирового уровня. Сборная Исландии достаточно просто играет: у них нет какого-то контроля мяча, нет серьёзных тактических задумок. И, несмотря на последние успехи этой сборной, нашим футболистам будет удобно играть с исландцами даже первым номером. Да и просто по статусу мы должны их побеждать. Из последней корзины нам бы подошли Панама или Саудовская Аравия. Эти команды не такие частые гости на мировых первенствах, и им не хватает международного опыта на таком уровне. Их будет несложно обыгрывать и набирать очки. Панама была бы даже предпочтительнее.

Роман Асхабадзе, бывший генеральный директор «Спартака»:

Хорватия, Египет, Саудовская Аравия



— Из второй корзины – Хорватия. У нашей команды есть шансы её пройти, есть шансы добиться желаемого результата. Я не говорю, что у Хорватии уровень сборной очень низкий, но по сравнению с другими командами, он не очень высокий. Чем уровень сборной ниже, тем нам лучше. По этому же принципу нам предпочтительны Египет и Саудовская Аравия. Как по мне, то чем слабее соперник, тем лучше для нас. Будет больше шансов не ударить в грязь лицом.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

Уругвай, Сенегал, Панама



— В первую очередь, конечно, Панама. У них нет опыта участия на подобных турнирах. Из африканских стран Сенегал тот соперник, над которым мы можем иметь ряд преимуществ. А из второй корзины я выберу Уругвай. Мне лично хочется, чтобы те ошибки, которые были допущены в очном матче 1970 года, были отомщены. У наших ребят есть все основания рассчитывать на положительный результат в матче против Уругвая. Для нашей команды эта та группа, из которой вполне реально выходить.

Наше мнение

Михаил Тяпков, обозреватель:

Мексика, Сенегал, Сербия



— Хочется разнообразия в первую очередь, ведь мы не часто играем на чемпионате мира. Ну и проходимости, конечно. Братья-сербы, знакомые по Кубку конфедераций и, прямо скажем, не смертельно опасные мексиканцы и загадочные сенегальцы – мой выбор. В целом я за такой (структурно) состав: сильная сборная из второй корзины, но не из Европы, ещё один середняк нашего уровня и кто-то типа Новой Зеландии на Кубке конфедераций. Не уверен, впрочем, что кандидаты на роль последней на ЧМ есть – всё-таки уровень другой.