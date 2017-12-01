«Тула любит щипать фаворитов. Очередь „Спартака“. Прогнозы на 19-й тур РФПЛ

Очередной тур нашего конкурса добавил новые строчки в таблицы лучших и худших результатов, а также принёс оной из команд первую в сезоне «баранку».

Иван Колесников из Санкт-Петербурга не сумел набрать ни одного очка. Бывает.

Худшие результаты



Иван Колесников (Санкт-Петербург) — 0 (18-й тур)

Антон Третяк — 1 (16-й тур)

Вячеслав Булавин — 1 (14-й тур)

Дмитрий Градиленко — 1 (12-й тур)

Никита Кузин — 1 (9-й тур)

Камиль Валиев (Казань) — 1 (8-й тур)

Сергей Титов — 2 (11-й тур)

Галина Козлова — 2 (7-й тур)

Тем не менее задел команды читателей был столь солидным, что набравший 16 очков Максим Деменко не сумел догнать конкурентов. Теперь лидеров разделяет всего один балл.

Уважаемый эксперт угадал счета матчей «Рубин» — ЦСКА и «Ростов» — «Анжи», а также разницу в играх

«Урал» — «Краснодар» и «СКА-Хабаровск» — «Локомотив».

Лучшие результаты



Александр Мостовой — 22 (3-й тур)

Александр Горбовицкий (Москва) — 20 (17-й тур)

Антон Терехов (Москва) — 17 (5-й тур)

Алексей Степанян (Краснодар) — 17 (2-й тур)

Максим Деменко — 16 (18-й тур)

Борис Игнатьев — 15 (5-й тур)

Александр Мостовой — 14 (17-й тур)

Михаил Тяпков — 14 (13-й тур)

Андрей Васильев (Нижний Новгород) — 14 (6-й тур)

Корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров угадал счёт матча «Ростов» — «Анжи», разницу в игре «Спартак» — «Зенит» и исход матча «Ахмат» — «Уфа». Итог — 9 баллов.

Положение после 18-го тура

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Почему Тула — главный футбольный город нефутбольной страны В этом городе люди умеют любить незаметных героев.

Прогноз специалистов

Валерий Гладилин, известный в прошлом футболист:

ЦСКА – «Тосно» – 2:1

Будет непростая игра. ЦСКА победит, всё-таки класс игроков повыше. «Тосно» тоже будет стараться играть на результат, так как им нужны очки.

«Арсенал» — «Спартак» – 1:2

«Спартаку» нужны очки. Будет сложная игра, но всё же москвичи выиграют — 2:1.

«Динамо» – «Ростов» – 1:0

Победит «Динамо». «Ростов» в последних играх выглядит неубедительно, играет не очень ярко. Для «Динамо» это последний шанс, домашний матч нужно обязательно выигрывать. Если проигрывает – идёт на вылет. А так, по силам команды равны.

«Локомотив» – «Рубин» – 2:0

«Локомотив» сейчас мотивирован, терять очки дома не собирается. В составе команды почти все в здравии. «Рубин» лихорадит, они ищут что-то. Им нужно зацепиться за этот год. Поэтому, думаю, победит «Локомотив» 2:0.

«Зенит» – «Урал» – 3:1

«Зенит» победит, даже, может быть, с крупным счётом. У «Урала» в атаке тоже есть ребята, которые будут стараться реализовать моменты. В связи с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице, после неудачного матча со «Спартаком» «Зениту» надо реабилитироваться дома.

«Уфа» – «Амкар» – 1:1

Равные соперники. Хотя у «Уфы» есть преимущество – будут играть на своём поле. «Амкар» умеет играть на чужих полях, опытная команда, опытный тренер. Думаю, будет ничья.

«Краснодар» – «Ахмат» – 2:1

Интересная игра. Конечно, «Краснодар» более мотивирован, но «Ахмат» недалеко от «быков» в таблице. Но так как краснодарцы играют дома, думаю, выиграют со счётом 2:1.

«Анжи» – «СКА-Хабаровск» – 2:0

Здесь будет соревнование двух команд, которые борются за вылет. У «Анжи» преимущество своего поля. Если он не использует этот шанс, не обыграет «СКА-Хабаровск», окажется в опасной зоне.

Маркова – «Зениту», Заболотного – ЦСКА? Кого стоит вернуть топ-клубам РФПЛ «Зениту», ЦСКА, «Краснодару» есть смысл вспомнить о «бывших».

Прогноз читателей

Валерий Иванов (Екатеринбург):

ЦСКА – «Тосно» – 2:0

В последних трёх турах «Тосно» пропустил 10 голов, так что особых сомнений в том, что «армейцы» забьют, у меня нет. А вот в том, что сможет забить команда Парфёнова, — есть. ЦСКА уверенно победит.

«Арсенал» — «Спартак» – 1:3

Туляки смотрятся в этом сезоне неплохо, но «Спартак» на подъёме. 11-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате, три победы в последних трёх турах с минимум тремя забитыми голами за матч.

«Динамо» — «Ростов» — 0:1

В прошлом туре «Ростов» прервал 11-матчевую безвыигрышную серию и идёт 10-м. «Динамо» играет без побед уже пять матчей, включая два домашних. Гости выиграют.

«Локомотив» – «Рубин» – 0:0

«Рубин» не смог победить в пяти последних турах и уже недалеко от зоны вылета, а «Локомотив» неожиданно лидирует, да ещё и с неплохим отрывом. Обычно в подобных случаях сенсации и происходят. Думаю, «Локо» не сможет вскрыть оборону казанцев, в последних трёх матчах пропустивших лишь один гол.

«Зенит» – «Урал» – 2:0

У «Урала» наступил спад, команда не выигрывала в последних четырёх турах, но и у «Зенита» лишь одна победа в семи матчах. Питерцы должны сейчас быть очень злыми, и екатеринбуржцы вряд ли что-то смогут противопоставить команде Манчини.

«Уфа» – «Амкар» – 1:0

Меньше «Амкара» в этом чемпионате пропустил только «Зенит», пермяки не проигрывали в гостях шесть раз подряд и не пропускали в пяти. Впечатляет, правда? А «Уфа» выиграла четыре последних домашних матча с одним пропущенным мячом. Рискну поставить на победу хозяев.

«Краснодар» – «Ахмат» – 2:1

Соседи по турнирной таблице в последнее время играют неплохо и добиваются результата, но в целом «быки» класснее и должны побеждать.

«Анжи» – «СКА-Хабаровск» – 2:1

Ещё одна встреча соседей по таблице. У Хабаровска только одна ничья в последних шести турах, у «Анжи» дела намного получше. В последних матчах, имеется в виду. И по очкам, и по игре. Плюс СКА хуже всех в РФПЛ играет в гостях.

Футбол для быдла? Месседж из Казани – города, влюблённого в хоккей.

Прогноз журналистов

Александр Служаков, корреспондент «Чемпионата»:

ЦСКА – «Тосно» — 2:0

«Армейцы» в последних встречах показывают содержательный футбол, собирают очки и в РФПЛ, и в Лиге чемпионов. Команде Парфёнова удалось обыграть «Арсенал» благодаря вдохновенной игре Маркова, но странные вещи творятся в клубе. Футболисты заявляют о финансовых сложностях. Думаю, здесь ЦСКА победит без вопросов, ещё и силёнки для игры на «Олд Траффорд» сэкономит.

«Арсенал» — «Спартак» — 1:1

Туляки в этом сезоне пощипали уже многих фаворитов, причём и в гостях, и на своём поле. «Спартак» играл в понедельник, причём изрядно выложился, потратил кучу эмоций. В Туле их будет не хватать. «Арсенал», как мне кажется, в этом матче не проиграет и точно забьёт.

«Динамо» — «Ростов» — 0:0

Очень тяжело прогнозировать исход этой встречи. Очки позарез нужны и тем, и другим. «Ростов» наконец-то прервал трёхмесячную серию без побед. Сброшен тяжелейший груз. «Динамо» по игре не выглядит совсем уж блёкло, но очки собирает с большим трудом. Абсолютно любой исход может быть в этом противостоянии, но ничья выглядит наиболее вероятной.

«Локомотив» — «Рубин» — 0:1

Казанцы приедут в Черкизово обороняться всей командой. Ввязываться в открытый футбол они, конечно, не будут. «Локомотив» на хорошем ходу, но волнительные, эмоциональные встречи у него были в последнее время. Добавим сюда полёт в Хабаровск. Бывали уже у «железнодорожников» срывы в этом году. Тут можно вспомнить встречи с «Тосно» и «Амкаром», да и с тем же «Шерифом». «Рубин» может преподнести неприятный сюрприз москвичам. Всё-таки состав у Бердыева довольно приличный, качественно обороняться он способен. И пора бы волжанам уже начать забивать. Рискую и ставлю на минимальный успех гостей.

«Зенит» — «Урал» — 3:0

Петербуржцы получили в Москве жёсткую пощёчину. Нужно скорее реабилитироваться. Нельзя терять очки в оставшихся до перерыва турах. «Урал» сдал в последних турах, почувствовав, что вылет ему точно не грозит в этом сезоне, а для борьбы за еврокубки слишком рано. Не думаю, что «шмели» соберутся на матч в Петербурге. Мотивированный «Зенит» разгромит команду Тарханова.

«Уфа» — «Амкар» — 0:0

Большая удача, если в этом матче будет забит хотя бы один мяч. Обе команды играют от обороны и будут успешно разрушать игру друг друга. По игре на данный момент не видно преимущества «Уфы» или «Амкара». Предполагаю нулевую ничью на «Нефтянике».

«Краснодар» — «Ахмат» — 1:1

«Краснодар» — команда, которая играет сама и даёт играть своим соперникам. Это мы видели в недавнем матче против «Спартака». Не изменится манера игры «быков» и в предстоящей встрече. Я бы не сказал, что команда Шалимова сейчас в полном порядке. Проблемы с «Ахматом» у неё, скорее всего, будут. Наверняка гости поймают свой шанс в контратаке или на стандарте. Свой мяч наверняка забьют и хозяева. В общем, ставлю на ничью.

«Анжи» — «СКА-Хабаровск» — 1:0

Хабаровчане очень прилично смотрятся у себя дома, но в гостях статистика плохая, забитых мячей очень мало. «Анжи» просто не имеет права терять очки в этой встрече, если собирается остаться в Премьер-лиге. По уровню футболистов махачкалинцы чуть сильнее и должны реализовывать это преимущество.