Софи Лорен и наша Маша. Кому доверяли вести жеребьёвки чемпионатов мира

Журналистка Мария Командная станет ведущей жеребьёвки ЧМ-2018. До неё такой чести удостаивались актрисы и профессиональные модели.

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Мария Командная – ведущая жеребьёвки ЧМ-2018

Впервые эта роль досталась спортивной журналистке: 29-летняя Мария Командная будет вести жеребьёвку финальной стадии ЧМ-2018 вместе с экс-нападающим сборной Англии Гари Линекером. Командная 12 лет работает в спортивных СМИ, в частности на Первом канале, «России 2», «Матч ТВ». Во время Кубка конфедераций сотрудничала с американским телеканалом FOX.

Фернанда Лима – ведущая жеребьёвки ЧМ-2014

Бразильская модель и актриса была ведущей церемонии в 2013 году. 36-летняя на тот момент Фернанда Лима вышла на сцену в достаточно откровенном наряде, из-за чего в Иране прервали трансляцию жеребьёвки. Помня о той истории, иранские болельщики просят теперь Командную одеться поскромнее. Но футбольным боссам Лима приглянулась. Позже её позвали вести церемонию вручения «Золотого мяча».

Шарлиз Терон – ведущая жеребьёвки ЧМ-2010

Организаторы жеребьёвки финальной стадии ЧМ-2010 в ЮАР пригласили популярную актрису, обладательницу «Оскара» и других престижных кинопремий. Шерлиз Терон родилась в южноафриканском городе Бенони, так что выбор был понятен. 34-летняя звезда вела церемонию вместе с генеральным секретарём ФИФА Жеромом Вальке, держалась непринуждённо и старалась шутить.

Хайди Клум – ведущая жеребьёвки ЧМ-2006

Немецкая супермодель и актриса стала украшением церемонии жеребьёвки ЧМ-2006 в Германии. 32-летняя Хайди Клум являлась одной из самых популярных и богатых моделей мира, поэтому в ФИФА сочли её лучшей кандидатурой. В качестве напарника Клум был выбран немецкий телеведущий Рейнхольд Бекманн.

Фото: Reuters

Софи Лорен – ведущая жеребьёвки ЧМ-1990

До ЧМ-2006 три подряд церемонии обходились без женщин-ведущих. Но если глубже покопаться в истории, то можно вспомнить, что в жеребьёвке финальной стадии ЧМ-1990 в Италии принимала участие легендарная актриса и певица, двукратная обладательница «Оскара» Софи Лорен. 55-летняя звезда, которая, кстати, признавалась, что болеет за «Наполи», ассистировала на сцене президенту ФИФА Зеппу Блаттеру.