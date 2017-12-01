«Омоновец ударил по почкам и приказал лежать». Как избили фанатов «Зенита»

Вчера в Сети появилось видео о том, как фанаты «Зенита» были избиты сотрудниками правоохранительных органов после матча со «Спартаком». «Чемпионат» нашёл одного из пострадавших, и тот рассказал, как это было.

— После матча мы стояли около выхода с сектора, — говорит болельщик. — Все остальные уже ушли со стадиона, остались только фанаты «Зенита». Прошло около часа после финального свистка. Люди просились на выход, было поздно, многие опаздывали на поезда и самолёты. Когда народ начал выдавливать ментов вниз, чтобы успеть на вокзалы — начался беспредел.

Прорывали оцепление человек восемь. Толпа вынесла меня с сектора, хотя я никуда не спешил — поезд уходил в 00:20. Был предпоследним в числе тех, кто оказался за кордоном полиции. Сразу подскочила полиция и перекрыла проход. Спросил: «Можно ли вернуться на сектор?» Отказали со словами: «Ну ты же торопишься». Я ответил, что не спешу и что меня вынесли, считай, на руках. Но им было всё равно.

Минуты три мы стояли, общались. Потом прискакал ОМОН и стал укатывать всех по одному. Говорили: «Ну что, кто тут первый на выход», — и давай ломать. Поднял руки, хотел показать, что я тут ни при чём, как вдруг омоновец ударил меня палкой по почкам. Повалил на землю, ударил по голове и в жёсткой форме приказал лежать.

Повязали, отвели к пазику. Держали там около часа. Затем нас всех повезли к северной трибуне и стали выводить по двое на трибуну. Там снимали паспорта и фотографировали нас на фоне баннера с Глушаковым. Погрузили обратно, отвезли к автобусам и отпустили нас в 23:30. Слава богу, я успел на свой поезд, а те, кто не успел, поехали домой на автобусах.



— Как вы думаете, почему снимавший видео человек говорит: «Ну что, дал в рот Москве?»

— Видимо, из-за того что фанаты кричали во время игры – оскорбления болельщиков сыпались с обеих трибун. После матча ничего такого не было. На мой взгляд, агрессия появилась потому, что люди прорвались сквозь оцепление. Типа, вы куда-то торопитесь? На поезда? Ну, идите сюда, получайте. Под это дело несколько человек снимали видео.



— Это были омоновцы?

— Не уверен до конца — они были в штатском, снимали на телефоны. Видимо, это те, кто палил, что происходит на гостевых секторах. Думаю, они пытались найти людей, которые, по их мнению, что-то нарушили. Но не нашли. Я слышал, что они фоткали болельщиков и их кроссовки, чтобы вычислить после матча на выходе.

— Что вы чувствовали в момент избиения?

— Когда бьют ни за что, эмоции негативные. Появляется агрессия. Одно дело – ты сжёг тряпку какую-то или бросил файер, а так получил просто так. Нам ничего не предъявили, никак не задокументировали, просто сфоткали и отпустили. Зачем это делать, не понимаю. Наверное, хотят внести нас в чёрный список. Но на каком основании? Ладно бы мы хулиганили, но ничего такого и близко не было.



— Во время избиения вы видели рядом фанатов «Спартака»?

— Когда нас положили, нет. Да и «Спартак» здесь вообще ни при чём. Но на северной трибуне нас фотографировал какой-то человек в красно-белой шапке. Снимал на качественный аппарат, Nikon, по-моему. Меня больше заинтересовал другой тип, в чёрном пуховике без опознавательных знаков, на видео он есть. Кругленький такой. Он был главным, командовал и полицией, и ОМОНом. Этот мужик тоже был на трибуне, когда нас снимали.



Там он подозвал одного лысого парня. Не знаю почему – возможно, он подумал, что тот хулиган. И стал снимать на телефон. «Пуховик» потребовал сказать, что «Лысый» никаких претензий не имеет. Таким образом, наверное, он прикрывал себя. Посудите сами, человеку дали люлей, а потом как дурачка снимают на камеру, мол, он не против всего этого, и что всё в целом нормально.



Чуть позже нам тоже задали вопрос: «Претензии есть?». Кто-то промолчал, кто-то сказал, что нет. Думаю, поэтому нас отпустили. Это было где-то в 23:30, оставалось чуть меньше часа до моего поезда. Слава богу, успел.



— Что будет дальше, каковы ваши действия?

— Отстоять честь против ОМОНа? Ха, один на один, что ли, или как?

— Можно, например, подать заявление на неправомочные действия ОМОНа.

— Не вижу смысла. Я бы не хотел, чтобы где-то фигурировали моё имя и фотография. Ну, случилось и случилось. Это осталось во мне и выплеснется теперь на других людей. Например, на болельщиков «Спартака», которые сейчас смеются над этим видео и в комментариях пишут: «Всё правильно, получили по заслугам».



— Что бы вы хотели передать московской полиции?

— Ничего. Думаю, теперь это дело ответственных ведомств или структур, которые должны во всём разобраться. Хорошо ещё, что среди нашей двадцатки не было девушек. Нельзя поднимать руку на невиновного. Когда человек получает по заслугам, это правильно. Но когда на тебя нападают, а ты не можешь ответить правоохранительным органам, это уже беспредел. Тебя бьют, а ты даже не понимаешь, за что. Ещё и непонятные видео снимают, спрашивают, кто, кому и что хотел дать.



В итоге я огрёб просто так, а ведь эти могут ещё и повторить. Очень неприятно, что всё это обсуждается, пошла такая волна. Люди говорят, что всё правильно. Но если бы они оказались в моей шкуре, то думали по-другому. Сначала люди в штатском заходят на наши сектора, что-то высматривают. А потом вместе с ОМОНом устраивают провокации, чтобы снять всё на видео. Ещё раз повторюсь: это просто беспредел.