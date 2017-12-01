Главное о соперниках сборной России по группе на ЧМ-2018

Загадочные арабы, настырные африканцы и горячие латиноамериканцы. Классика чемпионата мира. Что ещё надо для зрелища?

Жеребьёвка ЧМ-2018: Россия сыграет с Саудовской Аравией, Египтом, Уругваем В Кремле определился состав групп Чемпионата мира 2018 года. У России посильные соперники.

Саудовская Аравия

Путь на чемпионат мира

Арабы разбили всех в группе А и легко отобрались во второй этап азиатской квалификации. Долгое время нога в ногу шли с Японией, но споткнулись в двух последних турах – проиграли Австралии и ОАЭ – и чуть не слетели с лестницы, ведущей в финальную стадию. Всего одного очка не хватило Саудовской Аравии, чтобы оказаться на первом месте. На пользу пошла крутая результативность в атаке – благодаря разнице забитых и пропущенных мячей получилось отправить Австралию в стыки, а самим отобраться напрямую со второго места.

Команда

Берт ван Марвейк поставил команде, составленной из игроков местного чемпионата, оборонительный футбол с резким переходом из обороны в атаку. В Саудовской Аравии благодаря удачным результатам произошёл скачок интереса к футболу – на матчи приходило по 30-40 тысяч зрителей, на матч с Японией так и вовсе 60. Так что ждём наплыва болельщиков с аравийского полуострова.

Тренер

Хуан Антонио Пицци

Бывший наставник сборной Чили возглавил сборную Саудовской Аравии всего три дня назад, сменив на тренерском мостике динозавра Берта ван Марвейка и не задержавшегося надолго Эдгардо Баусу. Пицци в сборной Чили продолжал дело Бьельсы и Сампаоли, делая ставку на мощный и агрессивный футбол. Как будет с Саудовской Аравией, такой же кусачей и неуступчивой командой, предсказать невозможно. В любом случае, союз латиноамериканца и азиатской сборной обещает ядрёный коктейль. Получиться может что угодно.

Хуан Антонио Пицци Фото: Reuters

Звезда

Мохаммад Аль-Сахлави

30-летний нападающий всю карьеру провёл на родине и за пределами страны практически неизвестен. Зато для сборной Саудовской Аравии – он вожак и главный герой. Его 16 голов в 14 матчах стали залогом успеха арабской команды в отборе. Выдающимся форвардом Аль-Сахлави точно не назовёшь, но кусает он больно и неожиданно (в отличие от Суареса, в исключительно футбольном смысле).

Египет

Путь на чемпионат мира

Египтяне могли и не попасть даже в групповую стадию квалификации – поражение в гостях от Чада оставляло много вопросов о будущем Салаха и компании. Чад в ответной игре был разгромлен в Александрии. Спустя два году уже в Каире случилось одно из главных событий в истории египетского футбола. В игре с Конго Мохамед Салах на четвёртой добавленной минуте реализовал пенальти и вывел свою страну на чемпионат мира – первый за 28 лет.

Команда

Египет и правда обладает всего одной звездой мирового класса. И вы уже догадываетесь, кто это. Остальные ребята – по большей части местечковые герои. На звание популярных футболистов претендуют разве что Мохамед Эль-Ненни из «Арсенала» и Рамадан Собхи из «Сток Сити». Ну и не забываем легендарного 45-летнего вратаря, который впервые в карьере попал на чемпионат мира. В остальном египетская сборная – не претендующая на звёздный статус команда, которая берёт своё за счёт слаженных действий в обороне и гения Мохамеда Салаха. Который в отличие от «Ливерпуля» в футболке сборной может возникнуть в любой точке поля.

44-летний вратарь сборной Египта дождался своего первого ЧМ История Эссама Аль-Хадари, легендарного вратаря сборной Египта, который готов воплотить в жизнь свою главную мечту.

Тренер

Эктор Купер

За стабильные проигрыши в финалах Эктора Купера давно нарекли одним из главных неудачников мирового футбола. Однако, несмотря на всё, все без исключения его команды выделяет одно качество – дисциплина и самоотдача. Египет – не исключение. Эти парни умрут за свой флаг и своего тренера.

Звезда

Мохамед Салах

Быстроногий нападающий стал одним из главных открытий этого сезона, хотя на топ уровне выступает уже давно. В любом случае этот парень не зря в данный момент является лучшим бомбардиром АПЛ с 12 мячами в 14 играх. В сборной так на него вообще заточено всё, что помогает Мо зажигать даже с серыми партнёрами.

Мохамед Салах Фото: Reuters

Уругвай

Путь на чемпионат мира

После Бразилии Уругвай – самый стабильный участник отбора южноамериканской квалификации. Провал у команды Оскара Табареса случился только на стыке 2016 и 2017 года, когда «селесте» проиграли подряд Чили, Бразилии и Перу. В итоге уругвайцы спокойно заняли второе место в группе.

Команда

Эдинсон Кавани рвал и метал в отборе, наколотив 10 мячей. С атакой у Уругвая всегда всё было в порядке. Участвовавший в жеребьёвке Диего Форлан не даст соврать. А так ничего нового – ставка на резкий и агрессивный футбол в атаке и фирменное латиноамериканское раздолбайство в обороне. Меньше них пропустили даже бедовые аргентинцы. В остальном – готовимся сдерживать сумасшедшую атаку. Если отрезать Суареса и Кавани от полузащиты, то вполне можно добиться результата.

Луис Суарес и Эдинсон Кавани Фото: Reuters

Тренер

Оскар Табарес

Этот мужчина знает о своей команде всё. Оскар Табарес работает с уругвайской сборной уже более 10 лет. При нём начинал Суарес, заканчивал Форлан, при нём Уругвай брал Копа Америка и зажигал на ЧМ-2010. Этого сурового мастодонта очень трудно чем-то удивить.

Звезда

Эдинсон Кавани

До недавних пор ей был Луис Суарес, подстёгнутый уходом Ибрагимовича и трансфером Неймара Кавани начал рвать защитников ещё более жестоко, рем раньше, потому даже звезда «Барселоны» примерила на себя роль артиста второго плана. Эдинсон прекрасен как в Лиге 1, так и в футболке сборной. Забивает мячи на любой вкус, и благодаря конкуренции с Неймаром должен будет подойти к чемпионату мира в оптимальной форме. Вообще группа для сборной России сложилась как в компьютерной игре – на начальном уровне нужно остановить Аль-Сахлави, затем – Салаха и в финале – двуглавого босса в лице Суареса и Кавани. Надеемся, что Game Over наступит не скоро.