Главные итоги жеребьёвки ЧМ-2018: что увидим следующим летом

Трава раньше была зеленее, а жеребьёвки чемпионатов мира – веселее. Раньше ФИФА сортировала лучшие команды планеты в одну корзину, всю Европу – в другую, остаток Южной Америки – в третью, и такой порядок гарантировал хотя бы одну пристойную группу смерти. Такую, как четыре года назад, с Испанией, Нидерландами и Чили, где жестоко разнесли чемпиона мира. Новый принцип, с посевом по рейтингу ФИФА, делал шансы на возникновение группы смерти близкими к нулевым. Но кое-где всё равно получилось интересно.

Наша группа хороша. Но не кидайтесь шапками

Бежать впереди паровоза – наша национальная идея и болезнь. Когда сборная России узнала всех соперников по своей группе, Виктор Гусев в эфире Первого канала уже начал подбирать расклады на плей-офф, сказал про два удачных стартовых матча, разве что 6 очков в таблице не нарисовал. Валерий Газзаев настолько уверен в нашем выходе из группы, что уже поспорил бы на усы. Пока не стоит. Уругвай, Саудовская Аравия и Египет – проходимый и удобный жребий, но это сборная России с традиционным нашим характером. Мы можем сыграть ударный матч с сильнейшей командой группы (как вы понимаете, это не Россия), а два других – провалить.

Главное о соперниках сборной России по группе на ЧМ-2018 Загадочные арабы, настырные африканцы и горячие латиноамериканцы. Классика чемпионата мира. Что ещё надо для зрелища?

Главное для Станислава Черчесова в таком квартете – не допустить доминирования нашего характера над футбольной идеей. Вам не нравится, во что играет сборная Черчесова, но опорные пункты России-2018 понятны: тактическая готовность, крепкая защита, стремление двигать мяч вперёд, мощный настрой. Против команд уровня Саудовской Аравии и Египта этого должно хватать. При правильном отношении к делу.

Криштиану Роналду против Испании. Вот так сразу

Серхио Рамос, Иско, Марко Асенсио и Начо уже собирают досье. Кажется, Криштиану прекращает игру в бога – сейчас он забивает мало, и вряд ли это связано только с желанием быть в идеальной форме к большим матчам. Сборную Португалии Криштиану тоже систематически тащил, но в финале Евро-2016 все видели, что может случиться, если Роналду становится 12-м игроком на скамейке запасных, а на поле – 11 таскающих рояль. Это не говорит о том, что Криштиану плохой или некомандный игрок. Только о том, что Испании, где смена поколений породила новую волну восхищения 4-3-3 с «ложной девяткой», будет проще как команде.

Это будет уже третий матч чемпионата мира, и для болельщиков из других стран именно здесь состоится полноценное открытие. Давайте будем честны перед собой – группа России вряд ли кого-то взбудоражит. Правда, Португалия и Испания должны пройти в плей-офф совсем без интриги, но с точки зрения истории группа вышла интересной. Влияние арабов на Испанию и Португалию велико, существует даже мнение, что Кордовский халифат оказал серьёзное значение для развития современной Европы в целом. Фанатам-историкам будет интересно.

Жеребьёвка ЧМ-2018: Россия сыграет с Саудовской Аравией, Египтом, Уругваем В Кремле определился состав групп Чемпионата мира 2018 года. У России посильные соперники.

Кстати, в четвертьфинале весьма вероятна новая встреча Криштиану Роналду и Лео Месси. Нужно только синхронно занять одинаковые места в группах и пройти стадию 1/8 финала. Тогда весь мир прильнёт к экранам и узнает ответ на вечный вопрос на новом уровне.

Аргентина – Нигерия: да сколько же можно?!

1994-й. Американский Бостон. У Аргентины ещё не попался на неправильной дорожке Диего Марадона, у Нигерии солировали Финиди Джордж, Самсон Сиасиа и Сандей Олисе, которого Луи ван Гал покупал в «Аякс» на свои деньги. Сиасиа забивает первым и делает угловой флажок шестом, а Аргентина вырывает победу 2:1.

2002-й. Японская Касима. Аргентина выигрывает 1:0, бешеный тактический гик Марсело Бьелса радуется единственной победе на чемпионате мира, а Габриэль Батистута прошивает защиту с будущим игроком «Алании» Айзеком Окоронкво.

2010-й. Южноафриканский Йоханнесбург. Аргентина выигрывает 1:0, Диего Марадона плохо похож на тактического гения, а Лео Месси выдаёт против Чиди Одиа матч, далёкий от звёздного статуса. Тогда мы тестировали 3D-голы от Castrol – это настолько божественно, что гол Габриэля Хайнце я пересмотрю десяток раз после сдачи текста.

2014-й. Бразильский Порту-Алегри. Аргентина выигрывает 3:2, а матч сборных превращается в матч Лео Месси и Ахмеда Мусы. Оба забили по два мяча – пожалуй, единственный случай, когда Муса был наравне с Месси.

И теперь 2018-й. Это уже золотая классика чемпионатов мира. В 1998-м чиновники ещё не просекли фишку и не поняли, что Аргентину и Нигерию надо сводить вместе. В 2006-м они избежали встречи только из-за Нигерии, которой наскучило приезжать на чемпионаты мира. В товарищеских матчах они тоже горазды играть между собой – в Краснодаре устроили внеплановую репетицию, где Нигерия выиграла 4:2, а один из мячей забил самый русский «суперорёл» Брайн Идову. Кстати, сыграют в родном для Идову Санкт-Петербурге. Жизнь и жребий круто закольцовывают.

Кстати, вместе с Аргентиной и Нигерией сыграют сборные Исландии и Хорватии. Кстати, у них тоже есть своя термоядерная история встреч: в нынешнем отборе на чемпионат мира Исландия опередила хорватов из-за их глупых осечек, а в стыковых матчах на прошлый ЧМ победили хорваты. Победили с националистическим лозунгом Йосипа Шимунича, который избавил «шахматных» от себя на чемпионате мира. Группа будет весёлая – мощных игрушек будет больше, чем в любой другой группе.

Бразилия – Сербия: ещё одна мини-классика

Окей, именно с Сербией бразильцы никогда не играли. Зато выясняли отношения со сборной Югославии, и у них как-то ровнее, чем у Аргентины с Нигерией: по матчу выиграли, ещё дважды сыграли вничью. Это тоже золотая классика чемпионатов мира – никогда раньше на мундиале одна пара соперников не повторялась пять раз. Что ждать от матча, сказать сложно. Сербия – это же наш футбольный клон в плане зависимости от настроя, атмосферы в команде и имени соперника, только поколение по именам мощнее. А после смены Славолюба Муслина из-за ряда обстоятельств (некрасивая игра и недоверие Сергею Милинковичу-Савичу – причины, которые высказывала сербская пресса; причины очень умные) команде даже не дали нового полноценного главного тренера. Знать о матче Сербии и Бразилии можно лишь один факт – в день матча Москва снова станет красно-белой.

Конец военного положения. Почему сборная Сербии стала сильнее В сербском футболе прекратилась вечная война – и сборная страны сразу возглавила свою группу отбора на ЧМ-2018. Это не совпадение.

Веселья группе добавит Швейцария – сборная с ровно противоположным характером, с отлаженным командным механизмом и претензиями на место среди лучших сборных мира. И Коста-Рика – явный аутсайдер группы, чьи подвиги в 2014-м забывать тоже не стоит.

Тунис – Панама в Саранске

О даааааааа!

Главный лот в списке извращений чемпионата мира. Лот номер два – матч Саудовской Аравии и Египта в Волгограде, параллельно с матчем нашей сборной. Лот номер три – Марокко против Ирана в Санкт-Петербурге. Правда, в таких матчах есть свой колорит: лично я очень хочу попасть на одну подобную игру, чтобы 90 минут бесконечно вглядываться в зевающие лица болельщиков. Ладно, если серьёзно, для Туниса и Панамы это будет эпохальная игра: это их редкий шанс набрать очки на чемпионате мира, тем более в группе с Бельгией и Англией.

Две классные группы, которые остались в тени

Группа F. Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея. Группа интересная скорее по вывескам и флагам. Немцы выйдут с первого места, даже если привезут состав образца Кубка конфедераций, где в звёздах прилипший к скамейке «ПСЖ» Юлиан Дракслер. Мексика хорошо играет в контроль, но на этом её крутые качества исчерпываются. У Швеции не будет Златана – для сборной это скорее плюс, но минус для болельщиков и зрелищности сборной. Корея – тоже команда формата «звезда и остальные». Борьба за второе место здесь будет любопытной, но Мексика здесь кажется серьёзным фаворитом.

Группа Н. Польша, Сенегал, Колумбия, Япония. Сенегал – самая недооценённая африканская команда на турнире: с европейским подходом, крепким составом и лидерами в каждой линии (Калиду Кулибали, Бальде Кейта, Идрисса Гейе). Колумбия хороша, но не смертельно опасна, а Польша из первой корзины автоматически делает любую группу более ровной. Впрочем, так же можно было сказать и нам.