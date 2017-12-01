Жеребьёвка ЧМ-2018: Россия сыграет с Саудовской Аравией, Египтом, Уругваем В Кремле определился состав групп Чемпионата мира 2018 года. У России посильные соперники.

Станислав Черчесов появился в микст-зоне Большого Кремлевского дворца вскоре после окончания торжественной части церемонии. В это время зал ещё не до конца опустел – многие продолжали обсуждать итоги жеребьёвки между собой, а тренер сборной России уже делился мнением с журналистами.

— Нельзя сказать после жеребьёвки, доволен я или нет. Какая группа есть, такая есть. Опережу ваши вопросы: не знаю ни одну команду, так как ни с одной из них ни разу не встречались, за ними специально не смотрел. Знаю, что в сборной Египта играет Салах, буду наблюдать за ним в матче «Ливерпуль» — «Спартак». У Уругвая есть Кавани и Суарес, но это всего лишь имена. Сейчас можно говорить о чем угодно, но все показывает поле. Единственное, что бросается в глаза, игры у нас, можно сказать, идут по нарастающей. Здесь, возможно, подчеркиваю — возможно, есть какой-то бонус. Но все решит поле.

— Эмоции до и сейчас — разные?

— Одинаковые.

— Почему улыбнулись, когда увидели, что в группу попал Уругвай?

— Потому что они просили нас провести контрольный матч, а мы все никак не соглашались. Они нас преследовали и все равно достали (улыбается).

— Кого вы не хотели в группу к сборной России?

— Я уже говорил, что испанцы были бы нежелательны. Это сильная команда с хорошим подбором игроков.

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— С кем еще планируются контрольные матчи?

— Мы думали, с кем сыграть заключительный контрольный матч. В марте играем с Бразилией и ещё одной топ-командой из Европы. На сборах в Австрии проведём матч со сборной Австрии.

Поговорим с российскими журналистами, Черчесов остановился, чтобы выслушать вопросы на английском. Откровений не последовало: похвалив good team и немного задумавшись и улыбнувшись вопросу, забьёт ли Саллах сборной России, Станислав Саламович ответил коротко – No.

Виталий Мутко был многословнее.

— Практически все города получат возможность увидеть лучших игроков мира. Каждый город сможет насладиться величием футбола, — начал он лирически. — Только посмотрите на вывеску матча в Калининграде (Бельгия – Англия. – Прим. «Чемпионата»).

— Как вам группа России?

— Предсказать, что будет в нашей группе, сложно. Она достаточно ровная, даёт шансы всем командам. Уругвай – серьёзная команда, входящая в список топ-команд мира. У Египта несколько игроков мирового уровня – например, Салах. О Саудовской Аравии мы мало что знаем, но будем готовиться. Такая группа, которая попалась сборной России, нормальная. Всё зависит от нас самих.

Тут Виталия Леонтьевича египетские журналисты спросили на английском — о Салахе.

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— Is a very good player – fantastic! Top player, — не растерялся Мутко. — А забьёт ли он гол? Слушайте, футбол – командная игра. Вот в Саудовской Аравии собраны дисциплинированные игроки. Тренерский штаб начнёт готовиться к сопернику по матчу открытия ЧМ. Я поздравляю их – впервые на чемпионате такое представительство футбола. Обеим командам повезло – нас покажут в первом матче на весь мир.

— Вы кого прогнозировали нам в соперники?

— Нет смысла что-то угадывать, надо смириться с судьбой. Желания бывают, но где-то глубоко в душе. Было опасение, что кто-то попадётся из 3 или 4 корзины. Нашей команде важно набирать ход – 2-й и 3-й матч мы играем всегда лучше. Есть возможность подготовиться.

— С кем, кроме Бразилии, сыграем весной?

— У нас есть Бразилия и Франция. В Австрии на сборе сыграем с Австрией, ещё есть договорённость с Италией. Но вы знаете, что сейчас там выборы, меняются руководители. Обстановка такая, и нам нужно подтверждение. Мы хотим сыграть на стадионе «Динамо», получить напутствие от болельщиков и уже поехать на первый матч чемпионата мира.

На жеребьёвку приехали тренеры 30 команд из 32-х. По иронии, один из них – наставник уругвайцев Табарес. Но был его помощник, Отеро Кинташ Сельсо.

— Будет здорово сыграть со страной — хозяйкой чемпионата мира, — сказал он российским журналистам. — Россия является полноправным членом европейского футбольного сообщества. На сегодняшний день ваша команда показывает хорошую физическую подготовку.

— Кого знаете из российских футболистов?

— Лев Яшин — мой кумир. А о действующих игроках говорить не буду: предпочитаю не говорить о сопернике до очной встречи. Смотрел недавно товарищеский матч России со сборной Испании. Достойный результат с достойным соперником.

— Какая задача стоит перед Уругваем?

— Выйти из группы и набрать как можно больше очков. Что касается базы, мы будем искать лучшее место рядом с теми городами, где нам предстоит играть. Будем выбирать между Ростовом-на-Дону и Самарой.

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер уверен, что команды в группе А собрались равные.

— У всех есть сильные игроки, в первую очередь, конечно, у Уругвая. Что сказать, мы будем биться за выход из этой группы. Все считают Уругвай фаворитом, но они исторически плохо играют с командами не из Южной Америки, поэтому не надо переоценивать эту команду.