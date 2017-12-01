Денис, перчатки смени! Что увидел разведчик «Ливерпуля» в Туле

У спартаковских болельщиков, следующих за своей командой по стране, было минимум три причины пропустить ближайший выезд, одна другой уважительнее. Первая – календарная. Работающему человеку, не взяв на пятницу отгул или больничный, поспеть в Тулу к началу матча было решительно невозможно – разве что по воздуху. Вторая – погодная. Обильный снегопад за окном словно шептал: сиди дома, в тепле и комфорте. Причину номер три транслировали по ТВ: старт 19-го тура РФПЛ наслоился по времени на жеребьёвку чемпионата мира.

Всё, решительно всё было против летучего красно-белого отряда, а всё-таки без поддержки своих любимцев он не оставил. К началу игры торцевая гостевая трибуна заполнилась полностью. Ещё какая-то часть поклонников чемпиона страны, и внушительная, рассредоточилась по остальным секторам. Сборный букет из красно-белых и красно-жёлтых «роз» под первым декабрьским снегом смотрелся весьма колоритно. Именитым интуристам, съехавшимся в Белокаменную, телевизионная картинка из города оружейников должна была понравится: суровый русский футбол, как он есть. Звуковое сопровождение – тоже. Болели туляки замечательно: песни, речёвки, благодарные аплодисменты – всё, как мы любим.

Не возьмусь утверждать однозначно, огорчил или всё-таки порадовал местную публику состав столичного гостя. А вот человека Юргена Клоппа на трибуне стадиона он определённо озадачил. Оставив Таски с Зе Луишем в запасе, а Промеса – и вовсе дома, Массимо Каррера серьёзно усложнил задачу разведчику «Ливерпуля». Составить исчерпывающее представление о текущей форме «Спартака» без этой троицы – нереально. Была у Карреры и ещё одна причина освободить Квинси от игры, менее очевидная. За 18 туров лидер красно-белых вплотную приблизился к первой несгораемой карточной сумме. Схвати он ненароком «горчичник» в Туле – пропустил бы дерби с ЦСКА. А так и сил на «Ливерпуль» подкопил, и дисквалификации избежал.

Всех секретов от британского гостя спартаковский «алленаторе», конечно, не скрыл – кое-какие пришлось выдать. В частности, «засветить» сменщика травмированного Комбарова. Но спрятать ещё и Джикию под козырьком скамьи запасных было бы чересчур уж рискованно, в том числе в контексте следующего матча. Перед априори тяжелейшим испытанием на «Энфилде» Георгию важно было в боевой обстановке освежить в памяти навыки работы на фланге. Встреча с «Арсеналом» ему в этом помогла. На старой новой позиции Джикия был не менее убедителен, чем в центре. Мастер – он везде мастер.

Понятно, что на раскисшем, тяжёлом газоне под непрерывно валящими с небес белыми хлопьями требовать от игроков произведений футбольного искусства было наивно и несправедливо. За рвение, самоотверженность – спасибо. Отчаянно пробуксовывая и высекая шипами из грунта брызги, они добросовестно пытались что-то придумать впереди. Получалось не очень. Исполнение за замыслом не поспевало. Промежуточный результат на табло в точности повторил счёт по прицельным ударам – 0:0. Как тут было не вспомнить, что четыре предыдущих тульских тайма спартаковцы тоже провели вхолостую: ни одного забитого мяча, зато пропущенных – целых четыре…

Устав ждать подходящего повода от футболистов, красно-белая трибуна зажгла просто так, без повода. Как ни странно, но в условиях резко ухудшившейся видимости игроки наконец-то начали попадать по воротам: Самедов и Мельгарехо – по одним, Ткачёв – по другим. А там и гол подоспел — правда, отменённый Безбородовым по причине офсайда. Больше всех свистку Безбородова обрадовался Сунзу, срезавший мяч в сетку собственных ворот – товарищ судья спас тульского замбийца от тренерского выговора и угрызений совести.

«Спартак» это не остановило. Красно-белые продолжали изо всех сил напирать на ворота Габулова. Всё бы ничего, но эмоции преобладали над разумом – а вы попробуйте сохранить трезвый расчёт, вымокнув до нитки на такой холодине. Капитан красно-белых Глушаков по ходу игры отшвырнул отяжелевшие перчатки, которые так и остались лежать на поле, в полутора метрах от боковой линии. Новые, сухие оказались более «фартовыми». Замкнув на последней минуте прострел Луиса Адриано, Денис принёс чемпиону тяжёлую, а оттого вдвойне сладостную победу. Или даже втройне – ибо первую в Туле.