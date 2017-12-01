ЦСКА поиздевался над «Тосно» перед вылетом в Манчестер

Вечер рабочего дня, адский снег, жуткие пробки в центре Москвы, а ещё жеребьёвка чемпионата мира — всё говорило о том, что матч ЦСКА и «Тосно» соберёт минимальную аудиторию. Но очень жаль, если вы не оказались в числе тех, кто видел эту игру.

В отличие от матча первого круга, «армейцы» открыли счёт почти сразу. Понтус Вернблум, которому фанаты ЦСКА посвятили баннер «Great Wernbloom», был сбит защитником «Тосно» в штрафной, и Витиньо спокойно реализовал пенальти уже на 10-й минуте. Команда из Ленобласти в принципе не выглядела заинтересованной в том, чтобы счёт сравнять, поэтому в середине тайме получил второй пенальти. И снова стопроцентный: мяч попал в руку Евгения Чернова. Витиньо пробил в тот же угол — 2:0.

Было ощущение, что у ЦСКА залетало всё. К 32-й минуте Виктор Васин это доказал, пробив в дальний угол после подачи Натхо с углового. Главное, чтобы теперь защитник сборной играл также против Мохаммеда Салаха и Луиса Суареса.

О жеребьёвке «армейцы», правда, говорить не слишком хотели. «Обычные соперники», — сухо сказал Александр Головин после матча. «О раскладах сейчас рассуждать абсолютно бесполезно», — отрезал Виктор Гончаренко, держа в уме вторничную Лигу чемпионов.

«Хорошо, что во втором не бросили играть», — продолжает тренер ЦСКА. — «Счёт был комфортный, но мы держали игру под контролем, проводили много времени с мячом и выматывали соперника».

Оказалось, что 3:0 — только начало второго позора для «Тосно». Четвёртый гол в ворота Юрченко забил Бибрас Натхо, который был первым на подборе и после двух рикошетов пропихнул мяч в ворота. А через три минуты Головин положил в перспективе лучший гол тура — в самую «девятку». Лучший бомбардир ЦСКА тоже не мог уйти с поля без гола — Вернблум пробил вратаря после скидки Дзагоева.

Помня о приближении матча с «Манчестер Юнайтед», Гончаренко заменил всех футболистов линии атаки — вместо Витиньо, Дзагоева и Вернблума появились Жамалетдинов, Кучаев и Гордюшенко. Зачем тренер убрал с поля шведа, который в Англию не летит из-за дисквалификации, — загадка. Вероятно, именно подобное сочетание мы сможем увидеть в старте на «МЮ».

В концовке матча ЦСКА мог забить и седьмой гол. Перед заменой Вернблум успел заработать второй пенальти, а к мячу подошёл не Натхо, который до этого мазал дважды с «Уфой» и «Рубином», а Головин. Правда, удар у российского полузащитника получился намного хуже, чем до этого с игры, и Юрченко мяч потащил.

«Сегодня нас просто переиграли. Мне больше нечего сказать, до свидания!» — после матча сказал Дмитрий Парфёнов. После разгрома от «Зенита» от работы в клубе отстранили его помощников, теперь на волоске от увольнения находится сам тренер.

Для ЦСКА в этом году закончились две категории матчей: домашние и лёгкие. На следующей неделе «армейцам» предстоит, возможно, самая важная и сложная неделя в году. Сначала — попытка выйти в весеннюю Лигу чемпионов, затем — оторваться от «Спартака».