«Зе Луиш не смог надеть бутсы». Каррера и Божович – о матче в Туле

Смогут ли Зе Луиш и Промес сыграть в Ливерпуле и почему игроки «Арсенала» проигнорировали болельщиков? Послушаем Карреру и Божовича.

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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг начал пятничный брифинг… с извинений. «Прошу прощения, что так долго шли к вам – пришлось всё поле обходить» (раздевалки на арене расположены под противоположной трибуной), — отметил он – и предложил безотлагательно приступить к вопросам.

— Что случилось с Самедовым?

— Ничего страшного, просто усталость.

— Оставляя дома Промеса, держали в уме три карточки Квинси и дерби с ЦСКА?

— Нет, он остался в Москве, потому что испытывал проблемы с икроножной мышцей. Иначе играл бы – как играл Джикия, у которого было столько же предупреждений.

— В Ливерпуле Промес сможет выйти на поле?

— Думаю, да. Сегодня нам сообщили, что он чувствует себя лучше. Так что в Ливерпуль полетит по-любому.

— Почему Зе Луиша оставили в запасе?

— У него проблема с ногтями на ногах – не смог надеть бутсы. У нас есть четыре дня впереди, должен быть в норме.

— Как вам понравилась тульская погода и сильно ли она повлияла на игру?

— Конечно, погодные условия были никчёмные для игры в футбол. Но я хочу поздравить «Арсенал»

и своих ребят, которые играли в футбол, несмотря на тяжёлые условия.

— Сможет ли «Спартак» удержать чемпионство? – Развеселил Карреру тульский корреспондент.

— Это то, к чему мы стремимся, — улыбнувшись, ответил итальянец. — Нам предстоит сыграть ещё один матч в чемпионате, потом будет перерыв и 10-матчевая концовка чемпионата.

После этих слов Леонид Трахтенберг поблагодарил местных журналистов за тёплый приём в холодный вечер, и гости откланялись.

Следом в конференц-зал «Арсенала» тяжёлой походкой вошёл самый большой – в прямой смысле слова – тренер Премьер-Лиги. Сбросив насквозь промокшее пальто, Миодраг Божович подвёл итог игре.

— В первом тайме у нас было два очень хороших момента – у Кангва и Джорджевича. Могли забить. Игра трудно давалась и нам, и «Спартаку», потому что поле было плохое. Вот втором тайме мог забить Комбаров, но и у «Спартака» были возможности. На таком газоне игра идёт до ошибки. К сожалению, её допустили мы, проиграв на последней минуте. Думаю, ничью мы заслужили, но что делать.

— Может быть, по такому полю стоило попроще сыграть?

— А мы это и делали. Просили игроков навязывать борьбу, делать длинные передачи, собирать подбор. Иногда получалось, иногда – нет.

— Почему никто из игроков после финального свистка не подошёл к болельщикам?

— Я этого не заметил. Думал, пойдут поприветствуют. Не видел ситуацию.

— «Тосно», которому «Арсенал» тур назад уступил, сегодня проиграл 0:6 ЦСКА. Почему ваша команда испытывает проблемы в матчах с равными соперниками?

— Знаю, что «Арсенал» выигрывал у «Спартака» здесь два раза, и всё равно нужно понимать: мы – «Арсенал» из Тулы, а не из Лондона. Будем работать, стараться побеждать.

— В Екатеринбурге предпочли бы сыграть в манеже или на улице?

— Для нас лучше на улице. Они хитрые: 3-4 года назад начали играть в манеже и выигрывать там.

В манеже другой футбол.