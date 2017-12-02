Шоу Путина. Футбол становится надеждой России

Летом сборная России сыграет с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом. Говорят, что жребий хороший. Даже ходят шутки, что можно создавать комиссии для проверки царапин на шарах и пересмотра результатов жеребьевки. Можно, конечно, порадоваться, но, во-первых, нашему спорту вообще не до смеха. Во-вторых, погрешности в силе соперников вряд ли скажется на результатах.

Ну правда: разве есть большая разница между Уругваем, Хорватией, Мексикой или любой другой командой из второй корзины?! Может, у нас есть игрок известнее и сильнее Салаха из Египта?! Или думаете, мы так уж сильно отличаемся от сборной Саудовской Аравии, все игроки которой играют в местном чемпионате, усиленном безмерно дорогими иностранцами?!

Главное о соперниках сборной России по группе на ЧМ-2018 Загадочные арабы, настырные африканцы и горячие латиноамериканцы. Классика чемпионата мира. Что ещё надо для зрелища?

Весь вечер после жеребьевки я задавал звездным гостям простой вопрос: «Знаете ли вы кого-то в сборной России?»

— Нет. А что вы думали? — в голос смеялся сбривший усы и похожий на комедийного актера Дэвид Симэн. — Разве русские выступают в Англии или других чемпионатах?

— Но вы ведь называли Игоря Акинфеева сильным вратарем и предполагали, что у него будет хороший турнир?

— Даже не знаю, как он выглядит, — Симэн развеселился еще сильнее. — Но ведь у России обязательно должен быть сильный вратарь, поэтому пришлось его похвалить.

Не знали что ответить Кларенс Зеедорф, Кафу, Гордон Бэнкс, Форлан, но лучший отказ от комментариев получился у Дидье Дрогба: «Не знаком с игроками. Могу лишь сказать, что в России очень холодно и очень круто».

Абсолютно созвучное, произнесенное с французским акцентом «cool and cold» было бы лучшим слоганом жеребьёвки, в официальной части которой к России относились так круто, а в кулуарах – так холодно.

***

Послы, делегаты, гости – все заинтересованные лица беспощадно заливали Россию патокой. Сладкой и красивой получилась сама жеребьевка, украшенная трогательной встречей Владимира Путина с легендами футбола и объятиями с сидящим в инвалидной коляске Пеле. В этот вечер речи были доброжелательно выверены, улыбки идеально настроены, но бледная реальность все равно ощущалась в непринужденных эпизодах.

Например, утренняя пресс-конференция вице-премьера Виталия Мутко и президента ФИФА Джанни Инфантино превратилась в мощный поединок. Западная пресса давила вопросами про допинг и коррупцию, Мутко, как мог, жестко обличал весь мир в продуманный атаке на Россию и неспособности понять ее логику. Глава РФС лично подошел к журналисту из Англии, чтобы рассказать о двойных стандартах, а до этого обвинил корреспондента New York Times в том, что его газета не способна выслушать альтернативную точку зрения.

— Я сам звонил и предлагал дать комментарий после публикации дневников Родченкова. Вы сказали, что это не нужно. Что мои слова понадобятся после оглашения решения Олимпийского комитета. Разве это нормально?.. Хотя мы понимаем, откуда все это идет, – напирал Мутко так сильно, что парень из США вынужден был оправдываться перед нами.

— Я только что звонил в редакцию. Мне сказали, что ваш министр не звонил. Мы не могли пропустить такой звонок. Ничего не понимаю.

Мутко: разговоры о допинге? Говорят, лисички ходят и кусают граждан У Виталия Мутко ощущение: с Родченковым он годами жил в одном отеле. Ещё за него доели виноград, лисички кого-то покусали, и спорт убивают.

И вот это недоверие и есть суть глобальных взаимоотношений. Футбольный мир не знает нашу сборную и не предполагает, чего от неё ждать. Чиновники восхищаются Россией, пока это выгодно, но в следующей стадии отношений готов лишать спортсменов медалей при минимуме доказательств. Коллеги-журналисты могут быть дружелюбными, но для них мы лишь обслуга шоу Путина, о чем они и намекают, как только берут у нас интервью.

***

За этот вечер я не раз слышал, как круто было бы поменять чемпионат мира и Олимпиаду местами. Мы бы получили 7 лет целенаправленной подготовки и до наступления кризиса иностранцы узнали бы не только отстроенный Сочи, а целых 11 дружелюбных, богатых городов. Без допинга, Украины, выборов в США Россия быстро расположила бы к себе весь мир, а наш футбол развивался бы еще мощнее.

Эти рассуждения звучат красиво и логично, но внутри всех этих разговоров забывается главное: не так важно, что подумают гости, не так важно, что они скажут, и совсем уж все равно, кто достался в жеребьевке. Ведь доказывать, что здесь любят футбол и уважают болельщиков, что здесь нет допинга, расизма и притеснений, что здесь безопасно, что здесь есть свобода, что здесь есть, наконец, достойная жизнь в будущем нам нужно не кому-то, а самим себе. И с этой точки зрения чемпионат мира действительно шоу Путина и огромная надежда для России.

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