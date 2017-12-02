Вопрос дня. Выйдет ли сборная России из группы?

На групповом этапе чемпионата мира сборной России предстоят матчи с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Эксперты и читатели предположили, удастся ли нашей команде выйти 1/8 финала.

Главное о соперниках сборной России по группе на ЧМ-2018 Загадочные арабы, настырные африканцы и горячие латиноамериканцы. Классика чемпионата мира. Что ещё надо для зрелища?

Виталий Мутко, вице-премьер РФ и президент РФС:

— Группа достаточно ровная, даёт шансы всем командам. Уругвай – серьёзная команда, входящая в список топ-команд мира. У Египта несколько игроков мирового уровня – например, Салах. О Саудовской Аравии мы мало что знаем, но будем готовиться. Всё зависит от нас самих. Нет смысла что-то угадывать, надо смириться с судьбой. Желания бывают, но где-то глубоко в душе.

Валерий Газзаев, бывший главный тренер сборной России:

— Группа – лучше не придумаешь. Вопрос выхода в плей-офф, считаю, нечего обсуждать. Не собираюсь принижать умение сборных Египта и Саудовской Аравии, эти команды могут преподнести сюрприз — на чемпионате мира возможно всё. Но мы обязаны проходить эти сборные.

Александр Кержаков, бывший нападающий сборной России:

— Нам повезло как с группой, так и с последовательностью матчей. Так что мы просто обязаны выйти в 1/8 финала. Мы должны хорошо относиться к сопернику, но понимать, что невыход из такой группы — это будет печальнейшим моментом. Даже думать об этом нельзя.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Жеребьёвка для нас благоприятно сложилась. Первые два матча в группе позволяют рассчитывать на решение задачи выхода из группы после двух туров. Главное – избежать недооценки.

Владислав Радимов, бывший полузащитник сборной России:

— Должны выходить в 1/8. Наша группа похожа на ту, что была у нас на Кубке конфедераций. Первый матч с откровенно слабой командой, а дальше начнётся. Конечно, Уругвай — фаворит группы. Будем бороться с Египтом за второе место.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:

— Не сомневаюсь, что выйдем из группы. Если нет, то будет стыдно.

Андрей Созин, футбольный эксперт и член комитета по этике РФС:

— Все скажут, что мы должны выходить из этой группы. А я призываю играть в футбол. Будет игра – мы выйдем. А если будем говорить, что эта команда слабая, то ничего хорошего не будет. Давайте будем спокойно готовиться. У нас не смертельная группа, нет трёх Бразилий или Германий.

Главные итоги жеребьёвки ЧМ-2018: что увидим следующим летом Опасная группа для сборной России, новая встреча Аргентины с Нигерией и другие мысли по жребию ЧМ-2018.

Взгляд изнутри

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

— Не знаю ни одну команду, так как ни с одной из них ни разу не встречались, а за ними специально я не смотрел. Сейчас можно говорить о чём угодно, но всё показывает поле. Единственное, что бросается в глаза, — игры у нас, можно сказать, по нарастающей. Здесь, возможно, подчёркиваю — возможно, есть какой-то бонус. Но всё решит поле.

Фёдор Смолов, нападающий сборной России:

— Выходить из этой группы, считаю, можно. Уругвай – один из лидеров Южной Америки, так что с этой командой всем всё понятно.

Александр Головин, полузащитник сборной России:

— Обычные команды.

Денис Глушаков, полузащитник сборной России:

— Нормальная жеребьёвка. Со всеми командами можно играть, проходимых соперников на чемпионате мира нет.

«У Уругвая есть Кавани и Суарес, но это всего лишь имена» Черчесов, Мутко и тренеры Египта и Уругвая комментируют итоги жеребьёвки.

Наше мнение

Сергей Титов, обозреватель «Чемпионата»:

— Надеюсь, игроки сборной России не читают экспертов, говорящих про 99-процентный выход в плей-офф, лёгкий жребий и отсутствие проблем. История нашего футбола научила относиться серьёзно к любому варианту, который нам подкинет жеребьёвка. Тем более что Уругвай ничуть не хуже Англии, с которой мы бились во всех смыслах два года назад, а Египет своей манерой игры – с качественно отлаженной защитой и резвой атакой во главе с Мо Салахом – чем-то похож на Уэльс (только своего Рэмси не хватает). Ну серьёзно, прекратите закидывать соперников шапками. Наши неудачи должны же чему-то научить.

Мнение читателей

Ronweasley:

— Если сборная России не выйдет из этой группы, я не знаю тогда, с кем им надо играть.

uuuu3156:

— Опять наши хакеры сделали самую лёгкую группу для сборной России. Ну, если не выйдут из этой группы, то уж никакие хакеры не помогут.

empty-street:

— Россию со вторым местом в группе. Если не выйдут — можно смело соглашаться со Слуцким насчёт нефутбольной страны.

Antooon:

— На мой взгляд, Египет более мастеровитым составом обладает, чем наши… Будет, скорее всего, 4 очка, и будем считать варианты.

sabir112:

— Сколько можно, ребят. Давайте, повторите то, что сделали в 2008-м, мы всё-таки Россия, должны уверенно выйти из группы.