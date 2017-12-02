Вопрос дня. Выйдет ли сборная России из группы?

На групповом этапе чемпионата мира сборной России предстоят матчи с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Эксперты и читатели предположили, удастся ли нашей команде выйти 1/8 финала.
Виталий Мутко, вице-премьер РФ и президент РФС:
— Группа достаточно ровная, даёт шансы всем командам. Уругвай – серьёзная команда, входящая в список топ-команд мира. У Египта несколько игроков мирового уровня – например, Салах. О Саудовской Аравии мы мало что знаем, но будем готовиться. Всё зависит от нас самих. Нет смысла что-то угадывать, надо смириться с судьбой. Желания бывают, но где-то глубоко в душе.
Валерий Газзаев, бывший главный тренер сборной России:
— Группа – лучше не придумаешь. Вопрос выхода в плей-офф, считаю, нечего обсуждать. Не собираюсь принижать умение сборных Египта и Саудовской Аравии, эти команды могут преподнести сюрприз — на чемпионате мира возможно всё. Но мы обязаны проходить эти сборные.
Александр Кержаков, бывший нападающий сборной России:
— Нам повезло как с группой, так и с последовательностью матчей. Так что мы просто обязаны выйти в 1/8 финала. Мы должны хорошо относиться к сопернику, но понимать, что невыход из такой группы — это будет печальнейшим моментом. Даже думать об этом нельзя.
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:
— Жеребьёвка для нас благоприятно сложилась. Первые два матча в группе позволяют рассчитывать на решение задачи выхода из группы после двух туров. Главное – избежать недооценки.
Владислав Радимов, бывший полузащитник сборной России:
— Должны выходить в 1/8. Наша группа похожа на ту, что была у нас на Кубке конфедераций. Первый матч с откровенно слабой командой, а дальше начнётся. Конечно, Уругвай — фаворит группы. Будем бороться с Египтом за второе место.
Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:
— Не сомневаюсь, что выйдем из группы. Если нет, то будет стыдно.
Андрей Созин, футбольный эксперт и член комитета по этике РФС:
— Все скажут, что мы должны выходить из этой группы. А я призываю играть в футбол. Будет игра – мы выйдем. А если будем говорить, что эта команда слабая, то ничего хорошего не будет. Давайте будем спокойно готовиться. У нас не смертельная группа, нет трёх Бразилий или Германий.
Взгляд изнутри
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:
— Не знаю ни одну команду, так как ни с одной из них ни разу не встречались, а за ними специально я не смотрел. Сейчас можно говорить о чём угодно, но всё показывает поле. Единственное, что бросается в глаза, — игры у нас, можно сказать, по нарастающей. Здесь, возможно, подчёркиваю — возможно, есть какой-то бонус. Но всё решит поле.
Фёдор Смолов, нападающий сборной России:
— Выходить из этой группы, считаю, можно. Уругвай – один из лидеров Южной Америки, так что с этой командой всем всё понятно.
Александр Головин, полузащитник сборной России:
— Обычные команды.
Денис Глушаков, полузащитник сборной России:
— Нормальная жеребьёвка. Со всеми командами можно играть, проходимых соперников на чемпионате мира нет.
Наше мнение
Сергей Титов, обозреватель «Чемпионата»:
— Надеюсь, игроки сборной России не читают экспертов, говорящих про 99-процентный выход в плей-офф, лёгкий жребий и отсутствие проблем. История нашего футбола научила относиться серьёзно к любому варианту, который нам подкинет жеребьёвка. Тем более что Уругвай ничуть не хуже Англии, с которой мы бились во всех смыслах два года назад, а Египет своей манерой игры – с качественно отлаженной защитой и резвой атакой во главе с Мо Салахом – чем-то похож на Уэльс (только своего Рэмси не хватает). Ну серьёзно, прекратите закидывать соперников шапками. Наши неудачи должны же чему-то научить.
Мнение читателей
Ronweasley:
— Если сборная России не выйдет из этой группы, я не знаю тогда, с кем им надо играть.
uuuu3156:
— Опять наши хакеры сделали самую лёгкую группу для сборной России. Ну, если не выйдут из этой группы, то уж никакие хакеры не помогут.
empty-street:
— Россию со вторым местом в группе. Если не выйдут — можно смело соглашаться со Слуцким насчёт нефутбольной страны.
Antooon:
— На мой взгляд, Египет более мастеровитым составом обладает, чем наши… Будет, скорее всего, 4 очка, и будем считать варианты.
sabir112:
— Сколько можно, ребят. Давайте, повторите то, что сделали в 2008-м, мы всё-таки Россия, должны уверенно выйти из группы.